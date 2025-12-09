Штраф за езду без ОСАГО может обернуться хаосом: инициатива таит новые риски для водителей

Штраф за отсутствие ОСАГО приведет к мошенничеству — автоюрист Славнов

Отдельный штраф за участие в ДТП без страховки не решит проблему и лишь создаст новые риски для автовладельцев. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов.

Ранее ТАСС сообщило, что зампред комиссии Общественной палаты по безопасности Александр Холодов предложил ввести отдельный штраф для водителей, участвующих в ДТП без полиса ОСАГО. По его словам, наказание должно назначаться автоматически — независимо от вины участника аварии, по самому факту отсутствия страховки.

По словам Славнова, дополнительные меры наказания за отсутствие полиса ОСАГО не нужны. Эксперт напомнил, что административная ответственность за это уже предусмотрена, а сама ситуация, когда у водителя нет страховки, становится для него финансовым уроком.

"Такие нововведения не нужны, потому что нельзя отдельно выделять участников ДТП без страховки. За отсутствие полиса уже установлен штраф в размере 800 рублей. Кроме того, если у водителя нет страховки, он фактически сам себя наказывает — ведь при аварии страховая компания не покроет ущерб, и ему придется возмещать убытки пострадавшему в полном объеме", — пояснил Славнов.

Он подчеркнул, что идея повысить штрафы до 50 тысяч рублей не только не решит проблему, но и создаст новые риски на дорогах. По его словам, слишком суровые санкции могут стимулировать мошенников, которые будут целенаправленно искать водителей без ОСАГО, чтобы устроить подставные аварии.