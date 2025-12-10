Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игроки: наследие мастера. Спектакль Всеволода Шиловского по Гоголю
Роскачество включило 114 российских игристых вин в категорию повышенного качества
Ослабление AMOC может усилить климатические риски в Европе, сообщили учёные
Молодёжный казачий клуб Атаман и его лидер стали лауреатами премии Патриот-2025
НАТО обеспечивает США доминирование и выгоду — политолог Бойков
А ДЕНЬГИ запускает онлайн-займы для трудовых мигрантов
УФ-свечение дикого восточного кволла зафиксировали в природе — Discover Wildlife
Трамп использует идею выборов как рычаг влияния на Киев — политолог Бардин
Бальзамин прорастает за 10 дней и начинает цвести к весне при зимнем посеве

Зима проверяет высоких и тяжёлых: вот на что необходимо обратить вниманиие у кроссовера

Тяжёлая масса кроссоверов увеличивает тормозной путь зимой
Авто

Казалось бы, современные кроссоверы с полным приводом созданы именно для зимы — уверенно трогаются с места, держатся на укатанном снегу, уверенно преодолевают заснеженные подъемы. Но практика показывает, что за ощущением контроля может скрываться опасная иллюзия, приводящая к ошибкам на дороге. Об этом сообщает издание "RusDTP".

Машина, застрявшая в снегу
Фото: Freepik by gpointstudio
Машина, застрявшая в снегу

Иллюзия уверенности 

Полноприводный автомобиль действительно трогается без пробуксовки и позволяет чувствовать себя увереннее в условиях снегопада. Однако именно это ощущение часто становится причиной потери бдительности. Водитель, ощущая, что машина "держится" на дороге, начинает двигаться быстрее, чем позволяют условия. На льду или в колее это оборачивается резким заносом, который сложно скорректировать даже опытному автомобилисту.

Система распределяет крутящий момент между всеми колесами, помогая тронуться и ускоряться. Но если поверхность неожиданно становится скользкой, законы физики берут верх. Увеличенный вес машины только усугубляет ситуацию.

Масса и инерция

Кроссоверы и внедорожники обычно тяжелее легковых автомобилей, и именно масса становится ключевым риском. На скользком покрытии, даже при идеальных тормозах и современной ABS, тяжелый автомобиль теряет устойчивость раньше, чем кажется большинству водителей зимой.

Полный привод помогает двигаться, но не сокращает тормозной путь. Это важно понимать каждому владельцу SUV. В момент экстренного торможения автомобиль продолжает скользить, и никакие интеллектуальные системы не способны мгновенно компенсировать инерцию.

В результате тормозной путь у полноприводных машин часто длиннее, чем у легких седанов с моноприводом. На трассе это может стать решающим фактором — особенно при движении в потоке или на обледенелом перекрестке.

Электроника и поведение машины

Современные системы полного привода управляются электроникой. Она распределяет тягу по осям и колесам, анализирует сцепление, температуру и угол поворота. Но скорость реакции системы не всегда совпадает с реакцией водителя.

В отличие от машин с передним или задним приводом, поведение которых более предсказуемо, в полноприводных кроссоверах вмешательство электроники может привести к неожиданному результату — особенно если автомобиль внезапно теряет сцепление на одном из колес.

Именно непредсказуемость реакции системы нередко становится причиной зимних ДТП среди владельцев кроссоверов.

Как безопасно управлять полноприводным авто зимой

Главное правило — не переоценивать возможности машины. Полный привод помогает тронуться и ехать, но не защищает от заносов.

  1. Соблюдайте дистанцию и плавность управления. Особенно важно заранее подобрать качественные зимние шины, от которых зависит эффективность торможения.

  2. Избегайте резких манёвров — даже система стабилизации не всегда успеет среагировать.

  3. Снижайте скорость перед поворотами и спусками.

  4. Не полагайтесь на электронику — тренируйте навыки контраварийного вождения.

Сравнение: полный привод против монопривода

На зимней дороге оба типа привода имеют свои сильные и слабые стороны.

Полноприводные кроссоверы:

  • лучше трогаются на снегу;

  • обеспечивают устойчивость на подъемах;

  • реже буксуют при разгоне.

Но:

  • тяжелее, а значит, дольше тормозят;

  • при резкой потере сцепления заносятся сильнее;

  • сложнее прогнозировать поведение из-за работы электроники.

Легковые моноприводные машины:

  • легче, проще в управлении на голом льду;

  • быстрее стабилизируются при заносе;

  • экономичнее в эксплуатации.

Вывод: полный привод полезен там, где снег глубокий, а дороги плохо чистятся. В городских условиях его преимущество минимально, и он может создать ложное ощущение безопасности.

Плюсы и минусы полного привода

Перед покупкой кроссовера стоит трезво оценить все стороны технологии.

Плюсы:

  • уверенное движение по снегу и грунту;

  • устойчивость при разгоне;

  • высокий клиренс и проходимость.

Минусы:

  • повышенный расход топлива;

  • сложность в ремонте;

  • более высокий риск заноса при резких манёврах;

  • удлинённый тормозной путь.

Важно помнить: полный привод — это помощник, а не панацея.

Советы по выбору зимнего авто

При выборе автомобиля для зимних условий важно учитывать не только тип привода, но и шины, систему стабилизации, клиренс.

  1. Ставьте качественные зимние шины — они влияют на безопасность больше, чем привод.

  2. Проверяйте работу ABS и ESP перед сезоном.

  3. Если регион отличается суровыми зимами, выбирайте постоянный полный привод, а не подключаемый.

  4. Для города подойдут кроссоверы с адаптивной системой 4WD и функцией Auto.

Регулярное обслуживание ходовой части и правильное давление в шинах — залог безопасной езды зимой.

Популярные вопросы о полном приводе

Почему полный привод не сокращает тормозной путь?
Потому что система распределяет крутящий момент при разгоне, но не влияет на торможение — за него отвечают тормозные механизмы и сцепление шин с дорогой.

Что лучше зимой — полный или передний привод?
В условиях рыхлого снега полный привод обеспечивает устойчивость, но на голом льду переднеприводные авто зачастую безопаснее из-за меньшей массы.

Стоит ли отключать систему стабилизации зимой?
Нет. Даже если кажется, что она мешает, система ESP предотвращает большинство заносов и спасает от ошибок при управлении.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Пленка с пузырьками уменьшила потребность теплиц в отоплении
