Зима не прощает ошибок: под снегом скрыты нарушения, о которых не знает даже опытный водитель

Отсутствие зимних шин с 1 декабря карается предупреждением или штрафом 500 рублей

Российские водители всё чаще сталкиваются с неожиданными штрафами, особенно зимой, когда погодные условия осложняют соблюдение правил дорожного движения. Даже опытные автомобилисты нередко оказываются в ситуации, когда привычные сезонные действия приводят к административным наказаниям. Плотный снег, грязные дороги, новогодняя иллюминация и низкие температуры создают множество вариантов нарушений, о которых многие даже не задумываются. Об этом сообщает Autonews.

Нечитаемые номера и загрязнённые фары

Зимой дорожная грязь и снежная крошка налипают на кузов особенно быстро. Среди самых распространённых нарушений — нечитаемые государственные номера. Согласно правилам, цифры и буквы должны быть видны с 20 метров. Если хотя бы один символ неразличим, знак считается нечитаемым.

При неумышленном нарушении предусмотрено предупреждение или штраф 500 рублей. Если инспектор заподозрит, что номер скрыли специально — санкции увеличиваются до 5000 рублей или добавляется лишение прав на срок от одного до трёх месяцев.

Аналогичные требования касаются фар: грязные или неисправные световые приборы также становятся основанием для штрафа 500 рублей. В условиях короткого светового дня такая невнимательность способна создать реальную угрозу безопасности, особенно если учесть, как быстро свет теряет эффективность при скоплении грязи и налёта.

Новогодние гирлянды на автомобиле

Праздничное настроение часто вдохновляет водителей украшать автомобиль светодиодными лентами или гирляндами. Однако любые декоративные элементы должны быть установлены так, чтобы не перекрывать зеркала, фары, дворники и обзор через стекло.

Если иллюминация мешает управлению, водителю могут выписать штраф по статьям 12.5 или 12.20 КоАП РФ на сумму 500 рублей. Кроме того, сотрудник ГИБДД вправе потребовать немедленно снять украшения.

Особое внимание уделяется мигающим огням. Если они напоминают проблесковые маяки спецслужб, наказание ужесточается: от одного года до полутора лет лишения прав по ч. 4 или ч. 5 ст. 12.5 КоАП РФ.

Нарушение разметки на заснеженной дороге

Снег и лед скрывают разметку, но это не освобождает водителя от ответственности. Даже случайный наезд на сплошную линию приравнивается к нарушению требований ПДД.

Штрафы варьируются:

за непреднамеренное пересечение — предупреждение или 750 рублей;

за разворот или поворот вопреки разметке — от 1500 до 2250 рублей.

Особенно важна внимательность в сумерках и после снегопада, когда границы полос становятся почти незаметными.

Парковка на заснеженном газоне

Многие автомобилисты считают, что зимой газона «нет», но под снегом по-прежнему находится земля с растениями и корневой системой. Давление автомобиля нарушает верхний слой грунта и повреждает корни.

Размер штрафа определяется каждым регионом. В Москве сумма составляет 5000 рублей для физических лиц и до 300 тысяч — для организаций.

Также реагенты, масло и технические жидкости загрязняют почву, поэтому инспекторы строго контролируют подобные нарушения.

Опасный тюбинг за автомобилем

Катание на привязанной к машине ватрушке каждую зиму приводит к тяжёлым травмам, особенно на загородных трассах.

Для водителя последствия таковы:

штраф 1000 рублей за нарушение правил использования ремней безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ);

штраф 1500 рублей по ч. 2 ст. 12.23 за нарушение правил перевозки людей;

если пассажир — ребёнок, штраф увеличивается до 3000 рублей.

Совершеннолетним участникам «развлечения» назначается штраф 500 рублей, а в состоянии опьянения — от 1000 до 1500 рублей.

Разная резина и отсутствие зимних шин

С 1 декабря эксплуатация автомобиля без зимних покрышек становится нарушением. Предусмотрено предупреждение или штраф 500 рублей. При этом водители нередко забывают, что обязательным является не только наличие зимних шин, но и их одинаковый тип на оси — смешивание составов и характеристик тоже приводит к наказанию.

Сезонность играет ключевую роль: именно зимой инспекторы чаще фиксируют нарушения, связанные с летними шинами, которые теряют сцепление и повышают риск аварий.

Разная управляемость колёс повышает вероятность заноса и ухудшает торможение, что при снегопадах особенно опасно.

Длительный прогрев двигателя

Слишком долгий прогрев автомобиля в жилой зоне может обернуться штрафом.

В Москве и Санкт-Петербурге за работу двигателя дольше пяти минут предусмотрен штраф 3000 рублей. В других регионах — 1500 рублей.

Чаще всего наказание назначают после жалоб жителей домов, во дворах которых водители оставляют машины на прогрев.

Сравнение основных зимних нарушений и их последствий

Чтобы понять, какие действия наиболее рискованны, важно сравнить виды нарушений:

Нечитаемые номера — штраф от 500 до 5000 рублей или лишение прав.

Грязные фары — штраф 500 рублей.

Нарушение разметки — от предупреждения до 2250 рублей.

Парковка на газоне — в Москве 5000 рублей.

Тюбинг — штрафы до 3000 рублей.

Разная резина — штраф 500 рублей.

Длительный прогрев — от 1500 до 3000 рублей.

Плюсы и минусы зимнего контроля ПДД

Плюсы:

повышение безопасности на дорогах;

снижение аварийности;

дисциплина водителей;

защита городской инфраструктуры и экологии.

Минусы:

сложность соблюдения правил при плохой погоде;

необходимость постоянного ухода за автомобилем;

риски штрафов даже при непреднамеренных нарушениях.

Советы водителям в зимний период

Регулярно очищать фары и номера.

Избегать декоративной подсветки, мешающей обзору.

При плохой видимости ориентироваться по знакам и движению потока.

Не парковать машину на газоне, даже если он скрыт снегом.

Использовать одинаковую зимнюю резину на обеих осях.

Не привязывать тюбинги к автомобилю.

Избегать долгого прогрева в жилых районах.

Популярные вопросы о зимних штрафах

Можно ли избежать штрафа за нечитаемый номер, если идёт снег?

Да, если нарушение неумышленное, водитель может получить предупреждение.

Допустимы ли гирлянды на машине?

Да, но они не должны мешать обзору и имитировать спецсигналы.

Что делать, если разметки не видно?

Соблюдать дорожные знаки и ориентироваться на траекторию движения.

Какой штраф за отсутствие зимней резины?

Предупреждение или 500 рублей.

Можно ли греть машину во дворе?

Да, но не более пяти минут в большинстве регионов.