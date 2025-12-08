Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россия рванула за подержанными авто: новые правила сделали некоторые модели особенно желанными

В Россию ввезли 59 772 подержанных автомобиля в ноябре 2025 года
Авто

Рост интереса к подержанным автомобилям в России стал особенно заметен в последние недели перед повышением утильсбора. Новые правила расчёта сбора вступили в силу 1 декабря и фактически подтолкнули покупателей ускорить сделки. В результате рынок за короткий период показал резкий всплеск импорта машин с пробегом, а лидеры спроса сформировали показательную картину предпочтений россиян. Об этом сообщает Rambler.

Toyota Corolla Hybrid
Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota Corolla Hybrid

Резкий рост импорта и причины всплеска

В ноябре 2025 года ввезённые в Россию иномарки с пробегом почти удвоили прошлогодний показатель: в страну привезли 59 772 автомобиля, что на 83% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Генеральный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков сообщил об этом в своём Telegram-канале, подчеркнув, что ужесточение расчёта утильсбора стало главным фактором ускорения импорта.

Основной интерес сместился на автомобили старше трёх лет. На них приходится существенная часть поставок, поскольку такие модели остаются наиболее доступными по цене и при этом предоставляют широкий выбор комплектаций. Особенно сильно вырос спрос на машины с мощными двигателями — именно на них с декабря значительно увеличился утильсбор, что и привело к ажиотажному спросу в ноябре.

Среди брендов, попавших в первую десятку, доминируют японские и немецкие марки. Российские покупатели традиционно ценят их за надёжность, высокий ресурс и качественную сборку. В топ вошли четыре японские марки, четыре немецкие и две корейские — такой расклад отражает стабильные предпочтения рынка последних лет и соответствует текущим тенденциям импорта автомобилей.

Лидеры спроса: кто оказался в топе

Главным фаворитом ноября стала Toyota. На неё пришлось 17,4% всех подержанных авто, ввезённых в страну, что соответствует 10 400 автомобилям. Следом идёт Honda — 7480 машин и доля 12,5%. Третье место традиционно удерживает немецкая BMW — 6834 импортированных авто.

Десятка самых востребованных марок выглядит следующим образом:

  • Toyota — 10 400 штук;
  • Honda — 7480;
  • BMW — 6834;
  • KIA — 4110;
  • Volkswagen — 3637;
  • Mercedes-Benz — 3633;
  • Hyundai — 3210;
  • Audi — 2523;
  • Nissan — 1878;
  • Mazda — 1556.

Этот перечень показывает, что покупатели в равной степени выбирают как надёжные японские модели для повседневной эксплуатации, так и премиальные немецкие варианты, несмотря на их возраст и потенциальные расходы на обслуживание. Корейские бренды KIA и Hyundai остаются востребованными благодаря сочетанию относительно невысокой стоимости и богатого оснащения.

Всего с января по ноябрь 2025 года в Россию было ввезено 442 527 автомобилей с пробегом. Примерно 47,3% из них — это машины с двигателем мощностью от 160 л. с., а на такие модели с 1 декабря действует существенно увеличенный утильсбор.

Почему спрос сосредоточился на авто с пробегом

Интерес к подержанным машинам объясняется несколькими факторами.

Первый — стоимость. Такие автомобили, даже с учётом доставки, часто оказываются выгоднее новых аналогов, особенно если речь идёт о моделях, официально не представленных в России.

Второй фактор — доверие к проверенным брендам. Японские и немецкие модели традиционно демонстрируют высокую надёжность, что делает их привлекательными даже в возрасте 7-10 лет. Многие покупатели сознательно выбирают машины старше трёх лет, чтобы уложиться в приемлемый бюджет и получить необходимую комплектацию — подход, отлично согласующийся с опытом выбора надёжных подержанных авто.

Третий аспект связан с ограниченным предложением на рынке новых автомобилей. Колебания поставок и изменение цен стимулируют интерес к импорту, особенно среди тех, кто не готов ждать длительные сроки поставки и предпочитает купить машину сразу.

Сравнение новых и подержанных импортных автомобилей

Подержанные авто чаще дешевле аналогичных новых моделей.

Старше трёх лет иномарки предлагают более богатое оснащение при той же стоимости.

Новые автомобили выгоднее в плане гарантийного обслуживания, но требуют больших вложений.

Машины с пробегом позволяют выбирать редкие комплектации и модели, которых нет у дилеров.

Плюсы и минусы покупки б/у иномарок

Преимущества:

  • широкий выбор моделей и комплектаций;
  • более доступная стоимость;
  • высокий уровень оснащения;
  • проверенная долговечность популярных брендов.

Недостатки:

  • необходимость диагностики перед покупкой;
  • повышенные требования к обслуживанию возрастных авто;
  • возможные риски с документами при самостоятельном импорте.

Что означает рост импорта для российского рынка

Резкий всплеск ввоза машин с пробегом демонстрирует, что потребитель активнее реагирует на изменения законодательства. Увеличение утильсбора стало стимулом заранее приобрести автомобили с мощными двигателями, которые после 1 декабря стали значительно дороже.

Такой скачок спроса может привести к краткосрочному насыщению рынка. Тем не менее статистика показала, что устойчивый интерес к подержанным авто сохраняется независимо от регулирующих норм.

Советы по покупке б/у иномарки

Проверять пробег и историю обслуживания по базе VIN.
Проводить полную диагностику двигателя и трансмиссии.
Изучать рыночную цену автомобиля в нескольких регионах.
Учитывать возраст и мощность двигателя — они влияют на сумму утильсбора.
Смотреть состояние кузова, особенно на японских авто, активно эксплуатируемых у моря.

Популярные вопросы о подержанных иномарках

Почему японские авто лидируют по импортным поставкам?
Они ценятся за надёжность, экономичность и долговечность.

Как сильно вырос утильсбор?
Для мощных двигателей рост составил сотни раз по обновлённой формуле.

Стоит ли покупать автомобиль старше трёх лет?
Да, если модель отличается хорошим ресурсом и прошла качественное обслуживание.

Какие марки наиболее доступны по цене?
Среди бюджетных вариантов выделяются KIA, Hyundai и недорогие модели Nissan и Mazda.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
