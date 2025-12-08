Болты, которые не выдержат нагрузку: вот почему Volvo отзывают свои автомобили

Компания Volvo объявила об отзыве трех автомобилей модели XC60 из-за проблемы с болтами передних сидений. На некоторых моделях болты могли быть затянуты неправильно, что создало угрозу безопасности. Владельцам предложат бесплатную проверку и ремонт. Об этом сообщает издание "AutoNews".
Отзыв охватывает автомобили, собранные на заводе Volvo в Торсланде, Швеция. Проблема была выявлена поставщиком сидений Adient, который сообщил об этом Volvo в октябре 2025 года. В ходе проверки Adient установил, что на некоторых автомобилях болты передних сидений были затянуты не в полном объеме на этапе сборки. Это могло привести к проблемам с фиксацией сидений, что является потенциальной угрозой безопасности. Подобные случаи, когда детали неправильно собираются на заводах, могут привести к увеличению рисков на дороге, как это было с неисправностями трансмиссии.
Сбой произошел из-за ошибки в процессе сборки на линии Adient. На одном из этапов сборки прерывание рабочего процесса привело к преждевременному срабатыванию аварийного таймера системы, что не позволило завершить затяжку болтов. В результате на некоторых сиденьях крепеж был выполнен не в нужном объеме. После выявления проблемы, компания Adient обновила программу для сборочной линии, чтобы предотвратить повторение этой ошибки в будущем.
Компания Volvo уже уведомила владельцев автомобилей о возникшей проблеме и предложила бесплатную проверку и ремонт болтов у официальных дилеров. Владельцы, чьи автомобили были затронуты этой проблемой, смогут бесплатно получить услугу по правильной затяжке болтов. Кроме того, владельцы, которые ранее платили за устранение этой неисправности, смогут получить компенсацию за понесенные расходы. Этот процесс напоминает ситуацию с компенсациями владельцам потерпевших от заводских дефектов.
Этот отзыв стал одним из самых маленьких в истории компании Volvo. Всего три автомобиля, собранных в указанные даты — 25 сентября 2017 года, 4 июля 2024 года и 28 сентября 2025 года — подлежат отзыву. Однако, несмотря на небольшой масштаб проблемы, Volvo заявила, что безопасность клиентов остается для нее приоритетом, и компания готова оперативно устранять любые выявленные неисправности.
Владельцы автомобилей Volvo XC60, выпущенных в период с 2018 по 2025 годы, могут зайти на сайт компании и проверить, попадает ли их автомобиль в число отзываемых. Если автомобиль был затронут неисправностью, дилеры бесплатно проведут все необходимые работы. В случае, если владелец уже устранял эту проблему за свой счет, ему будет предложена компенсация. Также важно напомнить о необходимости регулярных проверок автомобиля в сервисе для избежания проблем, описанных в материале о коробках передач и трансмиссии.
Adient является одним из крупнейших мировых поставщиков автомобильных сидений и сиденьевых систем для множества брендов, включая Volvo. Компания с десятилетним опытом работы в сфере производства автокомпонентов приняла все меры для исправления своей ошибки и предотвращения повторения подобной ситуации в будущем. Adient обновила алгоритм работы своих сборочных линий, чтобы устранить сбои и гарантировать качественную сборку всех элементов сидений. Такой подход также помогает повысить надежность, как это показано в тестах на надежность автомобилей.
Проверьте, не затронута ли ваша модель: Важно регулярно проверять информацию о вашем автомобиле на официальном сайте Volvo, чтобы вовремя узнать о возможных отзывах и проблемах.
Регулярные проверки у дилера: Даже если вы не получили уведомление, важно пройти регулярное техническое обслуживание у официального дилера. Это поможет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии.
Возмещение затрат: Если вы уже устраняли проблему за свой счет, не забывайте, что вам могут возместить расходы. Не стесняйтесь обращаться в сервисный центр для уточнения деталей.
Что делать, если мой автомобиль попал в отзыв? Владельцы автомобилей, попавших в отзыв, могут обратиться к дилерам Volvo для бесплатной проверки и ремонта. Также им будет предложено возмещение за предыдущие расходы, если они уже устраняли неисправность.
Как проверить, затронул ли отзыв мой автомобиль? Для проверки необходимо зайти на официальный сайт Volvo и ввести VIN-номер вашего автомобиля.
Может ли этот отзыв повлиять на безопасность автомобиля в будущем? Нет, после исправления проблемы Volvo гарантирует, что этот сбой больше не повторится. Все неисправности будут устранены, а автомобили вернутся в нормальное эксплуатационное состояние.
От изгнания у шимпанзе до "химического чутья" у лангустов: как животные распознают больных сородичей и почему социальная дистанция в природе — вопрос жизни и смерти.