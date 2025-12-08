Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анализ объявлений показывает разброс цен на подержанные авто по данным Fresh Auto
Россия изменила наклонение орбиты будущей станции на 51,6°
По всему миру корпорации массово увольняют людей
Виктор Рыбин возмущён молчанием Агутина на политические темы
Натуральные ткани снижают риск следов пота на корпоративе — эксперт Лебедева
Краснодар стал зимним лидером чемпионата после победы над ЦСКА — kubanpress.ru
Красные и оранжевые камни стали главным ювелирным трендом 2026 года
Жареная курица с холодного старта даёт сочную текстуру по данным Serious Eats
В России вырос спрос на работников ритейла и производства — РИА Новости

Болты, которые не выдержат нагрузку: вот почему Volvo отзывают свои автомобили

Volvo отзывает три XC60 из-за проблем с болтами сидений, сообщает AutoNews
Авто

Компания Volvo объявила об отзыве трех автомобилей модели XC60 из-за проблемы с болтами передних сидений. На некоторых моделях болты могли быть затянуты неправильно, что создало угрозу безопасности. Владельцам предложат бесплатную проверку и ремонт.  Об этом сообщает издание "AutoNews".

Volvo
Фото: Wikipedia by Lord of the Wings©, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Volvo

Причина отзыва

Отзыв охватывает автомобили, собранные на заводе Volvo в Торсланде, Швеция. Проблема была выявлена поставщиком сидений Adient, который сообщил об этом Volvo в октябре 2025 года. В ходе проверки Adient установил, что на некоторых автомобилях болты передних сидений были затянуты не в полном объеме на этапе сборки. Это могло привести к проблемам с фиксацией сидений, что является потенциальной угрозой безопасности. Подобные случаи, когда детали неправильно собираются на заводах, могут привести к увеличению рисков на дороге, как это было с неисправностями трансмиссии.

Как это произошло

Сбой произошел из-за ошибки в процессе сборки на линии Adient. На одном из этапов сборки прерывание рабочего процесса привело к преждевременному срабатыванию аварийного таймера системы, что не позволило завершить затяжку болтов. В результате на некоторых сиденьях крепеж был выполнен не в нужном объеме. После выявления проблемы, компания Adient обновила программу для сборочной линии, чтобы предотвратить повторение этой ошибки в будущем.

Меры по исправлению ситуации

Компания Volvo уже уведомила владельцев автомобилей о возникшей проблеме и предложила бесплатную проверку и ремонт болтов у официальных дилеров. Владельцы, чьи автомобили были затронуты этой проблемой, смогут бесплатно получить услугу по правильной затяжке болтов. Кроме того, владельцы, которые ранее платили за устранение этой неисправности, смогут получить компенсацию за понесенные расходы. Этот процесс напоминает ситуацию с компенсациями владельцам потерпевших от заводских дефектов.

Очень маленький отзыв

Этот отзыв стал одним из самых маленьких в истории компании Volvo. Всего три автомобиля, собранных в указанные даты — 25 сентября 2017 года, 4 июля 2024 года и 28 сентября 2025 года — подлежат отзыву. Однако, несмотря на небольшой масштаб проблемы, Volvo заявила, что безопасность клиентов остается для нее приоритетом, и компания готова оперативно устранять любые выявленные неисправности.

Что это значит для владельцев

Владельцы автомобилей Volvo XC60, выпущенных в период с 2018 по 2025 годы, могут зайти на сайт компании и проверить, попадает ли их автомобиль в число отзываемых. Если автомобиль был затронут неисправностью, дилеры бесплатно проведут все необходимые работы. В случае, если владелец уже устранял эту проблему за свой счет, ему будет предложена компенсация. Также важно напомнить о необходимости регулярных проверок автомобиля в сервисе для избежания проблем, описанных в материале о коробках передач и трансмиссии.

Поставщик сидений Adient

Adient является одним из крупнейших мировых поставщиков автомобильных сидений и сиденьевых систем для множества брендов, включая Volvo. Компания с десятилетним опытом работы в сфере производства автокомпонентов приняла все меры для исправления своей ошибки и предотвращения повторения подобной ситуации в будущем. Adient обновила алгоритм работы своих сборочных линий, чтобы устранить сбои и гарантировать качественную сборку всех элементов сидений. Такой подход также помогает повысить надежность, как это показано в тестах на надежность автомобилей.

Советы по безопасности для владельцев автомобилей

  1. Проверьте, не затронута ли ваша модель: Важно регулярно проверять информацию о вашем автомобиле на официальном сайте Volvo, чтобы вовремя узнать о возможных отзывах и проблемах.

  2. Регулярные проверки у дилера: Даже если вы не получили уведомление, важно пройти регулярное техническое обслуживание у официального дилера. Это поможет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии.

  3. Возмещение затрат: Если вы уже устраняли проблему за свой счет, не забывайте, что вам могут возместить расходы. Не стесняйтесь обращаться в сервисный центр для уточнения деталей.

Популярные вопросы о безопасности автомобилей Volvo

  1. Что делать, если мой автомобиль попал в отзыв? Владельцы автомобилей, попавших в отзыв, могут обратиться к дилерам Volvo для бесплатной проверки и ремонта. Также им будет предложено возмещение за предыдущие расходы, если они уже устраняли неисправность.

  2. Как проверить, затронул ли отзыв мой автомобиль? Для проверки необходимо зайти на официальный сайт Volvo и ввести VIN-номер вашего автомобиля.

  3. Может ли этот отзыв повлиять на безопасность автомобиля в будущем? Нет, после исправления проблемы Volvo гарантирует, что этот сбой больше не повторится. Все неисправности будут устранены, а автомобили вернутся в нормальное эксплуатационное состояние.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Красота и стиль
Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Короткие интервалы отдыха увеличивают общую нагрузку
Новости спорта
Короткие интервалы отдыха увеличивают общую нагрузку
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Наука и техника
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Популярное
Дружба заканчивается там, где начинается вирус: шимпанзе преподали суровый урок социальной дистанции

От изгнания у шимпанзе до "химического чутья" у лангустов: как животные распознают больных сородичей и почему социальная дистанция в природе — вопрос жизни и смерти.

Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности
Эти вещи крадут молодость, пока вы об этом не знаете: гардероб работает против вас
Хотите сухие дорожки всю зиму? Дешёвый материал спасает участок лучше плитки и бетона
Приветствия котов зависят от пола вошедшего человека — Ethology Александр Рощин Монумент Йонагуни обнаружен у Рюкю в 1986 году — геолог Масааки Кимура Игорь Буккер Су-35С прижал авиацию противника к земле — глава Ростеха Сергей Чемезов Сергей Ивaнов
Ошибки, которые совершают все: как покрасить волосы дома без пятен, полос и разочарований
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Дефицит цинка почти незаметен, но тело подаёт тонкие сигналы — восемь из них легко пропустить
Дефицит цинка почти незаметен, но тело подаёт тонкие сигналы — восемь из них легко пропустить
Последние материалы
Краснодар стал зимним лидером чемпионата после победы над ЦСКА — kubanpress.ru
Избыток жидкости снижает уровень солей в организме — врач Александр Мясников
Красные и оранжевые камни стали главным ювелирным трендом 2026 года
Жареная курица с холодного старта даёт сочную текстуру по данным Serious Eats
Volvo отзывает три XC60 из-за проблем с болтами сидений, сообщает AutoNews
Стрелки чеснока помогают увеличить размер луковиц — Gardening Know How
Android ввёл защиту от мошенников при демонстрации экрана — Google
В России вырос спрос на работников ритейла и производства — РИА Новости
Турпоток из Китая в Мурманскую область вырос на 20% — EADaily
Салат "Танцуют все" рекомендуется подавать в тёплом виде
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.