Болты, которые не выдержат нагрузку: вот почему Volvo отзывают свои автомобили

Volvo отзывает три XC60 из-за проблем с болтами сидений, сообщает AutoNews

Компания Volvo объявила об отзыве трех автомобилей модели XC60 из-за проблемы с болтами передних сидений. На некоторых моделях болты могли быть затянуты неправильно, что создало угрозу безопасности. Владельцам предложат бесплатную проверку и ремонт. Об этом сообщает издание "AutoNews".

Фото: Wikipedia by Lord of the Wings©, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Volvo

Причина отзыва

Отзыв охватывает автомобили, собранные на заводе Volvo в Торсланде, Швеция. Проблема была выявлена поставщиком сидений Adient, который сообщил об этом Volvo в октябре 2025 года. В ходе проверки Adient установил, что на некоторых автомобилях болты передних сидений были затянуты не в полном объеме на этапе сборки. Это могло привести к проблемам с фиксацией сидений, что является потенциальной угрозой безопасности. Подобные случаи, когда детали неправильно собираются на заводах, могут привести к увеличению рисков на дороге, как это было с неисправностями трансмиссии.

Как это произошло

Сбой произошел из-за ошибки в процессе сборки на линии Adient. На одном из этапов сборки прерывание рабочего процесса привело к преждевременному срабатыванию аварийного таймера системы, что не позволило завершить затяжку болтов. В результате на некоторых сиденьях крепеж был выполнен не в нужном объеме. После выявления проблемы, компания Adient обновила программу для сборочной линии, чтобы предотвратить повторение этой ошибки в будущем.

Меры по исправлению ситуации

Компания Volvo уже уведомила владельцев автомобилей о возникшей проблеме и предложила бесплатную проверку и ремонт болтов у официальных дилеров. Владельцы, чьи автомобили были затронуты этой проблемой, смогут бесплатно получить услугу по правильной затяжке болтов. Кроме того, владельцы, которые ранее платили за устранение этой неисправности, смогут получить компенсацию за понесенные расходы. Этот процесс напоминает ситуацию с компенсациями владельцам потерпевших от заводских дефектов.

Очень маленький отзыв

Этот отзыв стал одним из самых маленьких в истории компании Volvo. Всего три автомобиля, собранных в указанные даты — 25 сентября 2017 года, 4 июля 2024 года и 28 сентября 2025 года — подлежат отзыву. Однако, несмотря на небольшой масштаб проблемы, Volvo заявила, что безопасность клиентов остается для нее приоритетом, и компания готова оперативно устранять любые выявленные неисправности.

Что это значит для владельцев

Владельцы автомобилей Volvo XC60, выпущенных в период с 2018 по 2025 годы, могут зайти на сайт компании и проверить, попадает ли их автомобиль в число отзываемых. Если автомобиль был затронут неисправностью, дилеры бесплатно проведут все необходимые работы. В случае, если владелец уже устранял эту проблему за свой счет, ему будет предложена компенсация. Также важно напомнить о необходимости регулярных проверок автомобиля в сервисе для избежания проблем, описанных в материале о коробках передач и трансмиссии.

Поставщик сидений Adient

Adient является одним из крупнейших мировых поставщиков автомобильных сидений и сиденьевых систем для множества брендов, включая Volvo. Компания с десятилетним опытом работы в сфере производства автокомпонентов приняла все меры для исправления своей ошибки и предотвращения повторения подобной ситуации в будущем. Adient обновила алгоритм работы своих сборочных линий, чтобы устранить сбои и гарантировать качественную сборку всех элементов сидений. Такой подход также помогает повысить надежность, как это показано в тестах на надежность автомобилей.

Советы по безопасности для владельцев автомобилей

Проверьте, не затронута ли ваша модель: Важно регулярно проверять информацию о вашем автомобиле на официальном сайте Volvo, чтобы вовремя узнать о возможных отзывах и проблемах. Регулярные проверки у дилера: Даже если вы не получили уведомление, важно пройти регулярное техническое обслуживание у официального дилера. Это поможет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии. Возмещение затрат: Если вы уже устраняли проблему за свой счет, не забывайте, что вам могут возместить расходы. Не стесняйтесь обращаться в сервисный центр для уточнения деталей.

