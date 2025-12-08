Трансмиссия будущего уже в вашем автомобиле: почему DSG до сих пор не теряет актуальности

Коробка передач DSG обеспечила экономию топлива на 10%, сообщает Jalopnik

Когда в начале 2000-х годов появилась коробка передач с прямым переключением (DSG), она стала настоящей революцией в мире трансмиссий. Водители получили возможность наслаждаться плавностью автоматической коробки и динамичностью механической без необходимости выбирать между ними. Эта трансмиссия сочетает в себе скорость и экономию топлива, а также обеспечивает комфорт вождения. Об этом сообщает издание "Jalopnik".

Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License роботизированная коробка передач

Двойное сцепление — два вала, одна цель

Коробка передач DSG имеет довольно уникальную конструкцию. Она состоит из двух отдельных трансмиссий: одна работает для нечётных передач (1, 3, 5), а другая — для чётных (2, 4, 6). Эти две трансмиссии объединены в едином корпусе и оснащены собственными сцеплениями. Для двигателей меньших объёмов используется семиступенчатая версия DSG, которая, помимо обычной компоновки, применяет сухое сцепление для повышения общей эффективности.

Когда автомобиль едет на одной передаче, на противоположном валу уже активно работает следующая передача. В момент переключения блока управления одно сцепление размыкается, а другое замыкается менее чем за полсекунды. В автомобилях марки Volkswagen этот процесс контролирует мехатронный модуль, который включает в себя набор датчиков и гидравлические приводы. Модуль выбирает момент переключения в зависимости от ряда факторов: оборотов двигателя, скорости движения, положения акселератора и выбранного режима работы трансмиссии. Также стоит отметить, что такие трансмиссии, как в системе вариатора, требуют особого подхода в обслуживании, чтобы избежать преждевременного износа.

Почему DSG стала эталоном эффективности

Изначально трансмиссии DSG имели значительные преимущества перед механическими коробками передач, особенно в плане эффективности. Это было связано с меньшим весом и возможностью предугадывания следующей передачи, что обеспечивало более быстрые переключения и сокращало время реакции на ускорение. Такие системы также позволили избежать проблемы с гидротрансформаторами, которые использовали густую жидкость, поглощавшую много энергии. В свою очередь, системы DSG сокращают расход топлива на 10% по сравнению с традиционной шестиступенчатой механической коробкой. Они также способствуют снижению износа компонентов, что увеличивает срок службы коробки передач.

Коробки передач DSG с шестью ступенями обычно оснащаются "мокрыми" сцеплениями, которые работают с маслом для лучшей долговечности при нагрузках. В свою очередь, семиступенчатая версия может использовать сухие сцепления, что снижает паразитные потери и выбросы углекислого газа. Кстати, такие советы по обслуживанию коробок передач также могут быть полезны владельцам автомобилей с DSG.

Где сегодня используется DSG и почему эта трансмиссия всё ещё актуальна

Система DSG, несмотря на её дебют в концерне Volkswagen, быстро получила распространение на различных автомобилях. Сегодня коробки с прямым переключением можно встретить не только на моделях VW, но и на спортивных Audi, маломощных SEAT, гибридах, а также на автомобилях класса люкс, таких как Bugatti Veyron и Chiron. Porsche использует схожую систему под названием PDK для своих суперкаров.

Одним из факторов, который подтверждает удобство и эффективность трансмиссий DSG в реальной эксплуатации, является решение Volkswagen начать постепенно отказываться от механических коробок передач на некоторых моделях в пользу DSG. Несмотря на рост популярности гибридных и электромобилей, DSG продолжает оставаться одним из значимых достижений в развитии трансмиссий для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Это подтверждает, что иногда лучшие решения — это те, которые работают на высоком уровне и остаются незаметными. Если вам нужна коробка передач, которая переключается быстро и облегчает поездки, то DSG по-прежнему является привлекательным вариантом на рынке.

Советы по выбору коробки передач для вашего автомобиля