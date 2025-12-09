Габаритные огни не спасут вас: какие последствия ждут водителей, игнорирующих правила ПДД

ПДД запрещают использовать только габаритные огни в дневное время — эксперты

Использование только габаритных огней в дневное время — это серьёзная ошибка, которая может привести к опасным ситуациям на дороге. Особенно это актуально для владельцев старых автомобилей, которые продолжают считать, что включение габаритов достаточно для обеспечения видимости. Однако такие огни делают машину почти незаметной, что создает угрозу для всех участников движения.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain фара

Почему нельзя ездить с включёнными только габаритами

Многие водители по привычке включают только габаритные огни, особенно если их автомобиль не оснащён штатными дневными ходовыми огнями (ДХО). Однако это не только грубая ошибка, но и нарушение правил дорожного движения. Габаритные огни предназначены для того, чтобы показывать размеры автомобиля на парковке или в условиях ограниченной видимости, но не для обеспечения безопасности на дороге в условиях движения.

Днём на дороге, особенно на трассах, где скорость автомобилей значительно выше, автомобиль с включёнными только габаритами становится малозаметным для других участников движения. Особенно это становится опасно в условиях плохой видимости, таких как туман, снегопад или на закате, когда видимость существенно ухудшается.

Кроме того, экономия на включении ближнего света в условиях дневного времени, чтобы сэкономить топливо или заряд аккумулятора, может привести к неприятным последствиям. При таких условиях встречный автомобиль может быть замечен слишком поздно, и часто одного мгновения промедления бывает достаточно, чтобы предотвратить опасное столкновение.

"Габаритные огни не обеспечивают необходимую видимость автомобиля, особенно в условиях плохой видимости или в тёмное время суток", — предупреждают специалисты.

Правила ПДД и штрафы за нарушение

В ответ на участившиеся случаи дорожных происшествий, связанные с плохой видимостью, в 2005 году в российские правила дорожного движения (ПДД) было внесено обязательное требование: днём двигаться с включённым ближним светом. Это правило было принято для повышения видимости автомобилей и снижения числа аварий, особенно на трассах.

В 2010 году, для уточнения, в пункт 19.5 ПДД была добавлена новая формулировка: водитель обязан использовать либо ближний свет, либо штатные дневные ходовые огни (ДХО). Эти изменения помогли сделать автомобили более заметными, даже в условиях яркого солнечного света.

Несмотря на чёткие требования законодательства, некоторые водители всё равно ошибочно считают, что габаритных огней достаточно. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей по статье 12.20 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ). Однако куда более важным является тот факт, что игнорирование этого правила ставит под угрозу не только безопасность самого водителя, но и жизни других участников движения.

Как правильно использовать освещение на дороге

Для обеспечения безопасности важно понимать разницу между габаритами и дневными ходовыми огнями. Габаритные огни — это лампы, которые могут использоваться в тёмное время суток или в условиях ограниченной видимости для обозначения габаритов автомобиля, но не могут заменить полноценный световой режим для безопасного движения.

Если ваш автомобиль оснащён штатными дневными ходовыми огнями, их использование в дневное время является оптимальным вариантом для повышения видимости. В случае если у автомобиля нет ДХО, необходимо использовать ближний свет, так как он гарантирует достаточную видимость автомобиля для других водителей.

Важно также помнить, что включение только габаритов в условиях тумана, дождя или снега может не только привести к штрафу, но и создать реальную угрозу для жизни на дороге. В таких условиях автомобиль с включёнными только габаритами будет практически незаметен, особенно для водителей, движущихся в противоположном направлении.

Преимущества использования ближнего света и ДХО

Использование ближнего света или ДХО даёт значительные преимущества с точки зрения безопасности. Даже в яркий солнечный день автомобили, оснащённые такими источниками света, становятся намного более заметными для других участников движения. Это особенно важно на дорогах с высокой интенсивностью движения, таких как трассы, где автомобили движутся на высокой скорости и требуется быстрое восприятие автомобиля в поле зрения водителя.

Ближний свет фар обеспечивает более широкий угол освещённости, что делает его предпочтительным в условиях плохой видимости, например, на закате или в сумерках. Он помогает водителям вовремя заметить пешеходов, велосипедистов или другие автомобили, что снижает риск аварийных ситуаций.

Если же на автомобиле установлены дневные ходовые огни, их использование значительно улучшает видимость машины для других водителей, делая её более заметной даже на ярком солнце. Это особенно важно на трассах, где скорость автомобилей велика, и время на реакцию минимально.

Ответственность водителей за нарушение правил

Несмотря на довольно простое правило, многие водители по-прежнему пренебрегают использованием ближнего света или ДХО, что приводит к опасным последствиям. Нарушение требований ПДД не только ставит под угрозу безопасность водителя, но и увеличивает риск аварий для других участников движения.

В соответствии с действующим законодательством, за включение только габаритных огней на трассе или в условиях плохой видимости, водитель может быть оштрафован на сумму до 500 рублей. Это нарушение фиксируется в случае, если автомобиль не оборудован дневными ходовыми огнями и в условиях, когда необходимо использовать либо ближний свет, либо штатные ДХО.

Однако штраф — это не единственная проблема. Игнорирование правил освещения влечёт за собой значительное увеличение риска аварий. Плохая видимость автомобиля может привести к позднему обнаружению его другими водителями, особенно в условиях тумана, дождя или на закате. В таких случаях водители могут не успеть вовремя отреагировать, что чревато серьёзными последствиями.

Популярные вопросы о правилах освещения на дороге

Почему нельзя ездить с габаритами в дневное время?

Габаритные огни предназначены только для парковки или для обозначения размеров автомобиля в условиях ограниченной видимости. Они не обеспечивают достаточной видимости на дороге и не могут заменить ближний свет или ДХО.

Что делать, если на автомобиле нет дневных ходовых огней?

Если на вашем автомобиле нет штатных ДХО, необходимо использовать ближний свет фар, чтобы обеспечить видимость автомобиля для других участников движения.

Какой штраф за включение только габаритов на трассе?

За нарушение правил освещения и использование только габаритных огней на дороге предусмотрен штраф в размере 500 рублей согласно статье 12.20 КоАП РФ.

Можно ли включать только габариты в условиях плохой видимости?

Нет, в условиях плохой видимости, снега, дождя или тумана необходимо использовать либо ближний свет фар, либо дневные ходовые огни, если они есть на вашем автомобиле.