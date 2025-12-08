Чешский седан вернулся на рынок с сюрпризом: как машины с завода Volkswagen попали обратно в Россию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Новые автомобили Skoda Rapid снова появились в продаже в России. Они были произведены на заводе в Калуге и привлекают внимание покупателей на фоне дефицита моделей.

Skoda Rapid
Фото: Own work by Jengtingchen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Skoda Rapid

Комплектации и технические особенности

На классифайдах предлагаются автомобили Skoda Rapid, выпущенные в 2022 году. Один из вариантов — модель в комплектации Active с атмосферным мотором на 90 л. с. и механической шестиступенчатой коробкой передач. Цена начинается от 2 350 000 рублей. На фотографиях можно заметить кожаный руль с блестящими декоративными вставками, мультимедийную систему с цветным экраном и бортовой компьютер. Автомобиль также оснащён кондиционером, круиз-контролем, подогревом сидений, зеркал и заднего стекла, задним парктроником и электростеклоподъемниками спереди и сзади. Он комплектуется 15-дюймовыми стальными дисками с пластиковыми "колпаками". Об этом сообщает новостной портал "За рулём".

Другой вариант Skoda Rapid доступен за 2 500 000 рублей в Чебоксарах. Этот автомобиль уже оснащён двигателем мощностью 110 л. с. и автоматической коробкой на шесть ступеней. По данным продавцов, машина хранилась в тёплом гараже с момента покупки в 2022 году. Продавцы также отмечают, что новый владелец будет вписан в ПТС. В отличие от версии с 90 л. с., здесь установлен мульти-руль с кожаным ободом и глянцевым декором, но салон выполнен из ткани, а колесные диски не имеют пластиковых накладок.

Состояние рынка и предложения продавцов

Возвращение автомобилей Skoda Rapid на российский рынок связано с тем, что они оставались на складах у дилеров и частных владельцев после ухода бренда из страны. Эти машины с минимальным пробегом теперь активно продаются на вторичном рынке, и продавцы подробно описывают их комплектации. Важно, что многие автомобили сохранили заводское состояние, что позволяет им удерживать высокие цены на фоне ограниченного предложения аналогичных моделей.

Объявления часто акцентируют внимание на условиях хранения — в теплом гараже. Это становится важным фактором, так как потенциальные покупатели обращают внимание не только на технические характеристики, но и на историю эксплуатации. Открытость информации о прошлом автомобиля повышает его привлекательность среди конкурентов на дефицитном рынке.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
