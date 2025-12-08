Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Компания, которая продавала чужие машины, запускает свои: дилер превращается в автозавод

Гендиректор Рольфа подтвердила планы по созданию автопроизводства — Виноградова
Авто

Один из крупнейших автодилеров России — компания "Рольф" — не отказалась от планов по выпуску автомобилей под собственной маркой. Руководство подтвердило, что проект находится в активной стадии проработки и уже обсуждается с потенциальным производственным партнёром. О планах компании рассказала на пресс-конференции генеральный директор "Рольфа" Светлана Виноградова.

Генеральный директор компании "Рольф"
Фото: Own work by Татьяна Татьяновна, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Генеральный директор компании "Рольф"

Новый виток развития компании "Рольф"

Для российского автомобильного рынка запуск собственного бренда дилером — шаг амбициозный. "Рольф" намерен не просто продавать, но и производить автомобили, используя опыт дистрибьюции и понимание потребностей российских водителей. По словам руководства, это логичный этап развития компании, особенно в условиях активного роста спроса на локализованную продукцию.

"Сейчас мы будем рассматривать вариант одного крупного завода. У нас будет технологический партнёр. Название пока говорить не можем, но это нынешний партнёр компании, автомобили которого мы продаём", — пояснила генеральный директор "Рольфа" Светлана Виноградова.

Такое заявление подтверждает, что проект находится в стадии переговоров и предварительного планирования, однако направление уже определено: создание собственного бренда с привлечением действующего производителя.

Возможные направления сотрудничества и производство

По предварительным данным, "Рольф" рассматривает сотрудничество с крупным заводом на территории России, который уже имеет необходимую инфраструктуру для выпуска автомобилей. В роли технологического партнёра, вероятнее всего, выступит один из брендов, чьи машины сейчас реализует дилерская сеть.

Это позволит сократить сроки выхода на рынок и использовать уже существующие производственные линии. Такой подход выгоден с экономической точки зрения: не нужно строить завод с нуля, достаточно адаптировать текущие мощности под собственный бренд.

"Мы видим высокий потенциал для создания локального бренда, который сможет объединить российские особенности и международные стандарты качества", — отмечают представители автосообщества.

Если проект реализуется, "Рольф" может стать первой крупной дилерской сетью, перешедшей в статус полноценного автопроизводителя в посткризисный период.

Что может представлять собой новый бренд

Пока деталей немного, но эксперты предполагают, что автомобили под маркой "Рольф" будут ориентированы на массовый рынок. Основной упор может быть сделан на кроссоверы и седаны — сегменты, которые стабильно пользуются спросом у российских покупателей.

Также не исключено, что компания сделает ставку на гибридные или бензиновые модели с высокой степенью локализации, чтобы участвовать в государственных программах поддержки автопрома. Электрический дебют без права на ошибку уже показал, как важна адаптация отечественных производств к новым требованиям рынка.

"Если "Рольф" решится на собственную линейку автомобилей, это станет важным сигналом для рынка — дилеры переходят к вертикальной интеграции, совмещая дистрибуцию и производство", — считают аналитики отрасли.

Такая стратегия позволит компании укрепить позиции на фоне растущей конкуренции со стороны китайских брендов и сохранить независимость от внешних поставщиков.

Сравнение стратегии "Рольфа" с другими участниками рынка

  1. Импортёры. Большинство дилеров в России сосредоточены на продаже и обслуживании зарубежных марок, не имея собственных производственных мощностей.

  2. Производители. Заводы вроде "АвтоВАЗа" или "Москвича" действуют в рамках государственных программ и поддерживают массовый сегмент.

  3. Гибридная модель. "Рольф" намерен объединить оба подхода: использовать дистрибьюторскую экспертизу и производственную кооперацию, чтобы предложить клиентам свой бренд.

Такое сочетание позволяет снизить зависимость от импорта и оперативно адаптироваться к запросам рынка, предлагая автомобили, собранные с учётом российских условий эксплуатации.

Плюсы и минусы создания собственного бренда

Плюсы:

  • контроль над продуктом и стратегией развития;
  • возможность гибко реагировать на рыночные изменения;
  • повышение узнаваемости бренда и доверия клиентов;
  • участие в программах господдержки и локализации.

Минусы:

  • большие инвестиции в производство и сертификацию;
  • риск задержек при запуске проекта;
  • необходимость формирования инженерной и логистической базы.

Несмотря на риски, такой шаг способен укрепить позиции "Рольфа" и вывести компанию на новый уровень — от посредника к полноценному игроку автопрома.

Советы компаниям, планирующим запуск собственного бренда

  1. Оценить рынок. Провести анализ спроса и конкурентов, чтобы точно определить нишу.

  2. Выбрать партнёра. Сотрудничество с существующим заводом поможет сэкономить ресурсы.

  3. Сформировать команду. Нужны специалисты в области инжиниринга, логистики и маркетинга.

  4. Определить позиционирование. Автомобиль должен иметь уникальное преимущество — будь то цена, надёжность или инновации.

  5. Продумать стратегию продвижения. Использовать собственную дилерскую сеть как платформу для вывода бренда на рынок.

Такой подход уже доказал свою эффективность на примере международных компаний, запустивших дочерние бренды под локальные рынки.

Популярные вопросы о планах "Рольфа"

  1. Когда появятся первые автомобили под брендом "Рольф"?
    Пока точных сроков нет, но переговоры с производственными партнёрами уже ведутся.
  2. Где будут производиться автомобили?
    Рассматривается площадка одного из крупных российских заводов с существующими мощностями.
  3. Какой будет тип автомобилей?
    Предположительно — кроссоверы и седаны в среднем ценовом сегменте, ориентированные на массового покупателя.
  4. Будет ли "Рольф" сотрудничать с иностранными компаниями?
    Да, компания уже имеет технологического партнёра, имя которого пока не разглашается.
  5. Зачем дилеру создавать собственный бренд?
    Это шаг к независимости от внешних поставщиков и возможность расширить бизнес, сохранив долю на конкурентном рынке.
Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
