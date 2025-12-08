Китайцы пошли на повышение мощности: новый Changan вышел на российский рынок с полным приводом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Changan запустил продажи CS75 Plus с полным приводом — автопроизводитель
На российском рынке появился новый игрок в сегменте среднеразмерных кроссоверов. Компания Changan объявила о старте продаж обновлённого CS75 Plus - модели, получившей полный привод, модернизированный двигатель и улучшенную комплектацию. Машина станет одной из самых мощных и технологичных в своём классе.

Changan CS75 Plus
Фото: Own work by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Changan CS75 Plus

Новый Changan CS75 Plus: что изменилось

Главное новшество модели — появление системы полного привода, которая ранее была недоступна для CS75 Plus на российском рынке. Это делает кроссовер более универсальным: теперь автомобиль уверенно чувствует себя не только в городе, но и на загородных дорогах.

Под капотом — новый двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 235 лошадиных сил, что на 9 сил больше, чем у предшественника. В паре с ним работает современный восьмиступенчатый автомат Aisin, обеспечивающий плавное переключение передач и оптимальный расход топлива.

Цены и комплектации

Обновлённый CS75 Plus представлен в двух версиях — Luxe и Tech.

  • Luxe - базовая модификация стоимостью от 4 099 000 рублей. В стандартное оснащение входят светодиодная оптика, мультимедийная система с большим экраном, адаптивный круиз-контроль и набор электронных ассистентов.
  • Tech - более продвинутая версия, оценённая в 4 249 000 рублей. Она получила расширенный функционал, включая панорамную крышу, систему кругового обзора, вентиляцию сидений и усовершенствованную аудиосистему.

Такое соотношение цены и оснащения делает модель конкурентоспособной на фоне аналогов из Китая и Европы.

Внешний облик и интерьер

Новый CS75 Plus сохранил узнаваемый дизайн, но стал более выразительным. Решётка радиатора получила трёхмерную структуру, оптика — динамическую графику, а в профиль автомобиль выглядит более спортивно благодаря новым колёсным дискам и акцентированным линиям кузова.

Салон выполнен в духе премиум-класса: кожаная отделка, цифровая приборная панель, сенсорное управление климатом и мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Уровень шумоизоляции заметно улучшен, а эргономика водительского места продумана до мелочей.

"Интерьер CS75 Plus стал ближе к премиуму: он визуально лёгкий, технологичный и максимально ориентирован на комфорт водителя", — отмечают автожурналисты.

Сравнение Changan CS75 Plus с конкурентами

Чтобы оценить, насколько привлекательным выглядит новый CS75 Plus, стоит сравнить его с ближайшими соперниками — Haval F7, Geely Atlas Pro и Chery Tiggo 8 Pro.

  1. Мощность. Changan с 235 л. с. превосходит большинство конкурентов, предлагающих 190-200 л. с.

  2. Трансмиссия. Восьмиступенчатый автомат Aisin надёжнее вариатора, установленного на многих аналогах.

  3. Полный привод. В отличие от ранних версий, теперь Changan способен уверенно конкурировать с полноприводными версиями Tiggo и F7.

  4. Цена. При цене от 4,1 млн рублей модель остаётся доступнее премиальных SUV, сохраняя при этом высокий уровень оснащения.

Таким образом, CS75 Plus позиционируется как технологичный, но при этом рациональный выбор в своём классе.

Плюсы и минусы нового Changan CS75 Plus

Плюсы:

  • мощный и экономичный двигатель;
  • надёжная автоматическая трансмиссия Aisin;
  • появление полного привода;
  • современный дизайн и качественный интерьер;
  • конкурентоспособная цена.

Минусы:

  • высокая начальная стоимость для китайского бренда;
  • ограниченный выбор комплектаций;
  • возможный дефицит запчастей и задержки поставок.

Тем не менее, большинство экспертов уверены, что CS75 Plus имеет все шансы стать одним из бестселлеров в сегменте китайских SUV на российском рынке. Китайцы не оставили шансов конкурентам: в этом сегменте борьба за покупателя становится всё острее.

Советы по выбору комплектации

  1. Если вам важна надёжность и комфорт без излишеств — выбирайте версию Luxe. Она включает все базовые функции и оптимальна по цене.

  2. Тем, кто ценит технологии, круговой обзор и премиальные опции, подойдёт Tech.

  3. Для частых поездок по бездорожью стоит обратить внимание на полный привод и усиленную подвеску.

  4. При покупке обращайте внимание на расширенную гарантию и доступность сервисных центров Changan.

Такие нюансы помогут подобрать оптимальную модификацию под ваш стиль вождения.

Популярные вопросы о новом Changan CS75 Plus

  1. Есть ли у нового CS75 Plus полный привод?
    Да, это первое появление полноприводной версии CS75 Plus на российском рынке.
  2. Какой двигатель установлен на кроссовере?
    Бензиновый мотор объёмом 2,0 литра и мощностью 235 л. с., работающий в паре с 8-ступенчатым "автоматом" Aisin.
  3. Чем новая версия отличается от предыдущей?
    Увеличенной мощностью, улучшенной трансмиссией и обновлённым дизайном.
  4. Когда начнутся поставки в дилерские центры?
    Продажи уже запущены, автомобили доступны для заказа у официальных дилеров Changan.

 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
