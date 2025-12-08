Geely и GAC загнали себя в угол: как китайские автогиганты могут потерять Россию, если не решатся на большой шаг

Geely и GAC потеряют рынок без локального производства — Гендиректор Рольф

Будущее китайских автопроизводителей в России оказалось под вопросом. Компании Geely и GAC рискуют покинуть отечественный рынок, если не смогут наладить локализацию сборки своих автомобилей. Такая мера может стать обязательным условием для сохранения присутствия брендов в стране. Об этом на пресс-конференции сообщила генеральный директор дилерской сети "Рольф" Светлана Виноградова.

Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Haoyue L

Локализация как условие для выживания

Рынок России остаётся привлекательным для китайских производителей, однако регуляторы всё чаще подчеркивают необходимость локализации — то есть переноса хотя бы части производственного цикла в страну. Без этого у иностранных компаний могут возникнуть трудности с поставками, логистикой и ценовой политикой.

"Если компании не смогут локализовать выпуск автомобилей, они будут вынуждены уйти с рынка", — заявила генеральный директор "Рольф" Светлана Виноградова.

Сейчас Geely и GAC занимают заметную долю в продажах новых автомобилей в России, однако конкуренция усиливается. Условия работы становятся всё жёстче, и компании, не готовые инвестировать в местное производство, могут потерять позиции.

Китайские бренды и российские реалии

За последние два года китайские автоконцерны стали главными игроками на российском рынке. После ухода европейских и японских марок они заняли освободившуюся нишу, предложив широкий ассортимент SUV, седанов и электромобилей. Geely и GAC вошли в топ по объёму продаж, но при этом продолжают завозить автомобили исключительно из-за рубежа.

"Для долгосрочного присутствия в России иностранным брендам необходимо создавать производственные площадки, сервисные базы и цепочки поставок внутри страны", — отмечают эксперты отрасли.

Такой подход не только снижает себестоимость автомобилей, но и способствует развитию местных поставщиков автокомпонентов.

Почему вопрос локализации стал ключевым

Государство активно продвигает курс на импортозамещение и технологическую независимость. В автопроме это выражается в поддержке проектов с высоким уровнем локализации: предоставляются налоговые льготы, доступ к программам субсидирования и госзакупкам.

Geely уже обсуждала возможность организации сборки на российских площадках, включая Калининград и Тульскую область. GAC пока ограничивается оценкой потенциальных партнёров, но официальных решений не объявляла.

"Вопрос локализации — не просто требование, а стратегический шаг к устойчивому развитию российского авторынка", — подчёркивается в аналитическом отчёте Ассоциации автодилеров.

Если компании не адаптируются к новым условиям, им придётся искать другие рынки сбыта или сокращать поставки.

Сравнение стратегий Geely и GAC

Обе компании имеют разные подходы к развитию в России.

Geely активно расширяет дилерскую сеть, инвестирует в маркетинг и продвигает модели с гибридными технологиями. Однако пока производство остаётся полностью зарубежным.

GAC делает ставку на качество и премиальный сегмент, но ограничена по количеству моделей и объёму поставок.

Geely рассматривает варианты сотрудничества с российскими заводами, GAC предпочитает работать через партнёрские сборочные предприятия.

Такое различие в стратегиях может определить, какая из компаний сохранит позиции на рынке, если требования локализации станут обязательными. Geely делает ставку на мировой рынок, обновляя линейку и рассматривая возможности локальной сборки.

Плюсы и минусы локализации

Плюсы:

снижение зависимости от валютных колебаний и логистических рисков;

возможность участия в госпрограммах поддержки автопрома;

рост доверия со стороны потребителей и властей;

сокращение сроков поставки автомобилей и запчастей.

Минусы:

высокие стартовые инвестиции и длительный срок окупаемости;

необходимость адаптации технологий и стандартов производства;

поиск квалифицированного персонала и надёжных поставщиков.

Для Geely и GAC выбор очевиден: без локализации они теряют перспективу, но при её запуске смогут укрепить свои позиции и стать полноправными участниками российского автопрома.

Советы для автопроизводителей, планирующих локализацию

Начинать с контрактной сборки, чтобы оценить рынок и логистику. Параллельно развивать сеть поставщиков компонентов. Использовать государственные меры поддержки инвестиций и НИОКР. Формировать локальные команды инженеров и управленцев. Адаптировать модели под климатические и дорожные особенности России.

Пошаговый переход к производству внутри страны позволяет минимизировать риски и быстро реагировать на изменения спроса.

Популярные вопросы о локализации Geely и GAC в России