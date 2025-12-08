Geely и GAC загнали себя в угол: как китайские автогиганты могут потерять Россию, если не решатся на большой шаг

Будущее китайских автопроизводителей в России оказалось под вопросом. Компании Geely и GAC рискуют покинуть отечественный рынок, если не смогут наладить локализацию сборки своих автомобилей. Такая мера может стать обязательным условием для сохранения присутствия брендов в стране. Об этом на пресс-конференции сообщила генеральный директор дилерской сети "Рольф" Светлана Виноградова.
Рынок России остаётся привлекательным для китайских производителей, однако регуляторы всё чаще подчеркивают необходимость локализации — то есть переноса хотя бы части производственного цикла в страну. Без этого у иностранных компаний могут возникнуть трудности с поставками, логистикой и ценовой политикой.
"Если компании не смогут локализовать выпуск автомобилей, они будут вынуждены уйти с рынка", — заявила генеральный директор "Рольф" Светлана Виноградова.
Сейчас Geely и GAC занимают заметную долю в продажах новых автомобилей в России, однако конкуренция усиливается. Условия работы становятся всё жёстче, и компании, не готовые инвестировать в местное производство, могут потерять позиции.
За последние два года китайские автоконцерны стали главными игроками на российском рынке. После ухода европейских и японских марок они заняли освободившуюся нишу, предложив широкий ассортимент SUV, седанов и электромобилей. Geely и GAC вошли в топ по объёму продаж, но при этом продолжают завозить автомобили исключительно из-за рубежа.
"Для долгосрочного присутствия в России иностранным брендам необходимо создавать производственные площадки, сервисные базы и цепочки поставок внутри страны", — отмечают эксперты отрасли.
Такой подход не только снижает себестоимость автомобилей, но и способствует развитию местных поставщиков автокомпонентов.
Государство активно продвигает курс на импортозамещение и технологическую независимость. В автопроме это выражается в поддержке проектов с высоким уровнем локализации: предоставляются налоговые льготы, доступ к программам субсидирования и госзакупкам.
Geely уже обсуждала возможность организации сборки на российских площадках, включая Калининград и Тульскую область. GAC пока ограничивается оценкой потенциальных партнёров, но официальных решений не объявляла.
"Вопрос локализации — не просто требование, а стратегический шаг к устойчивому развитию российского авторынка", — подчёркивается в аналитическом отчёте Ассоциации автодилеров.
Если компании не адаптируются к новым условиям, им придётся искать другие рынки сбыта или сокращать поставки.
Обе компании имеют разные подходы к развитию в России.
Geely активно расширяет дилерскую сеть, инвестирует в маркетинг и продвигает модели с гибридными технологиями. Однако пока производство остаётся полностью зарубежным.
GAC делает ставку на качество и премиальный сегмент, но ограничена по количеству моделей и объёму поставок.
Geely рассматривает варианты сотрудничества с российскими заводами, GAC предпочитает работать через партнёрские сборочные предприятия.
Такое различие в стратегиях может определить, какая из компаний сохранит позиции на рынке, если требования локализации станут обязательными. Geely делает ставку на мировой рынок, обновляя линейку и рассматривая возможности локальной сборки.
Плюсы:
Минусы:
Для Geely и GAC выбор очевиден: без локализации они теряют перспективу, но при её запуске смогут укрепить свои позиции и стать полноправными участниками российского автопрома.
Начинать с контрактной сборки, чтобы оценить рынок и логистику.
Параллельно развивать сеть поставщиков компонентов.
Использовать государственные меры поддержки инвестиций и НИОКР.
Формировать локальные команды инженеров и управленцев.
Адаптировать модели под климатические и дорожные особенности России.
Пошаговый переход к производству внутри страны позволяет минимизировать риски и быстро реагировать на изменения спроса.
