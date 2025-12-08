Ужесточение, которого боялись водители: новые меры ударят сильнее прежних наказаний

В Госдуме предложили конфисковывать автомобиль за первое нарушение в нетрезвом виде

Строгое ужесточение мер ответственности способно заметно изменить поведение водителей, особенно когда речь идёт о нарушениях, связанных с алкоголем. В конце 2025 года сразу несколько региональных инициатив привлекли внимание федеральных законодателей, и сейчас рассматривается пакет поправок, который может изменить подход к борьбе с пьяным вождением. Тема вызвала широкое обсуждение из-за потенциальной серьёзности новых санкций. Об этом сообщает Rambler.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сотрудник ГАИ

Инициативы, которые могут изменить правила наказания

К концу года в Госдуму был внесён проект поправок, направленный на усиление административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Сегодня водителю, которого задержали за подобное нарушение, грозит штраф в размере 45 000 рублей и лишение прав сроком до двух лет. Это базовые меры, действующие по всей стране и применяемые на постоянной основе.

Однако авторы новой инициативы предлагают дополнить существующие статьи закона гораздо более жёстким пунктом. По их мнению, текущие санкции перестали оказывать должное сдерживающее влияние. Ситуация с нарушениями остаётся проблемной: ежегодно фиксируют тысячи автомобильных аварий, где причиной становится именно алкоголь или наркотические вещества. Из-за этого часть региональных депутатов выступила за введение дополнительной ответственности, способной сократить количество таких случаев.

Предложение заключается в том, чтобы ввести конфискацию автомобиля за вождение в нетрезвом состоянии даже при первом задержании. Сейчас подобная мера применяется только в случае повторного нарушения, и лишь тогда транспортное средство может быть изъято в пользу государства. Новые поправки радикально меняют структуру ответственности, распространяя возможность конфискации на всех задержанных.

"Конфискация не будет обязательной, применять её или нет, оставят на усмотрение суда", — рассказала "Парламентская газета".

Эта формулировка исключает автоматическое изъятие автомобиля: решение станет индивидуальным и будет зависеть от обстоятельств нарушения, материалов проверки и выводов суда. Однако появление самой возможности конфискации делает нишу наказаний значительно более строгой.

Временный запрет на покупку и продажу автомобиля

Второй пункт инициативы касается ограничений на регистрацию транспортных средств. Депутаты предлагают временно запретить постановку автомобиля на учёт водителям, привлечённым за езду в нетрезвом виде. В течение двух лет после административного правонарушения гражданин не сможет покупать машину, ставить её на учёт или регистрировать проданные транспортные средства.

Подобная мера призвана снизить вероятность повторных нарушений: водители, лишённые права управлять автомобилем, нередко пытаются обойти ограничения, используя машины, формально оформленные на других людей. Новый механизм делает такие схемы менее доступными. Это также затрагивает рынок подержанных автомобилей, где подобные ситуации встречаются достаточно часто: регистрационные ограничения ограничат возможность быстрой продажи транспорта.

Сама идея вызвала смешанную реакцию. С одной стороны, она может сократить число нарушений, связанных с обходом правил. С другой — влияет на рынок автоторговли, особенно в регионах, где многие водители приобретают машины именно в сегменте б/у автомобилей.

Законопроект в текущем виде и возможные изменения

Отмечается, что на данном этапе документ существует лишь в базовом виде. Многие аспекты требуют уточнения: порядок конфискации, механизм передачи автомобиля государству, критерии, по которым суды будут принимать решения, а также система обжалования. Не исключено, что к моменту обсуждения во втором чтении положения существенно изменятся.

Тем не менее сам факт обсуждения таких изменений говорит о стремлении государства пересмотреть систему наказаний. По данным различных аналитических служб, ежегодно фиксируется большое число ДТП с участием нетрезвых водителей, а уголовные и административные дела нередко связаны с повторными нарушениями. Законодатели ищут модель, при которой повторение подобных ситуаций станет менее вероятным.

Почему проблема пьяного вождения остаётся актуальной

В российской практике борьба с вождением в состоянии опьянения ведётся давно: увеличивались штрафы, ужесточались сроки лишения прав, вводились специальные процедуры медицинского освидетельствования. Однако добиться кардинального сокращения нарушений пока не удалось.

Причины сохраняющейся проблемы разноплановые. Некоторые водители недооценивают последствия употребления алкоголя, другие — уверены, что смогут избежать проверки. Значительное влияние оказывают и бытовые факторы: невозможность оставить машину, отсутствие альтернативного транспорта или привычка "ехать на автомате".

Дополнительные меры нацелены именно на снижение мотивации садиться за руль после употребления алкоголя. Конфискация автомобиля или невозможность его регистрации — серьёзный риск, который способен сформировать новую культуру соблюдения правил.

Сравнение действующих и предложенных санкций

В нынешнем законодательстве основная нагрузка направлена на финансовую и правовую ответственность. Штрафы и лишение прав — самые распространённые методы. Они эффективны, но не всегда предотвращают нарушение. Новый пакет санкций усиливает меру воздействия.

Сравнение:

сегодня нарушителю грозит штраф и лишение прав;

новая инициатива дополняет наказание риском потери автомобиля;

ограничение на регистрацию транспортных средств вводит дополнительный барьер;

ответственность при первом нарушении становится сопоставимой с повторными случаями.

Такая модель делает систему более строгой, но требует чёткой регламентации, чтобы избежать правовых коллизий.

Плюсы и минусы предлагаемых изменений

Новые меры имеют как преимущества, так и спорные стороны.

Преимущества:

высокая превентивная сила наказания;

снижение повторных случаев;

повышение безопасности на дорогах;

борьба со схемами обхода регистрации.

Недостатки:

риск потери автомобиля даже при первом нарушении;

неопределённость правоприменения;

влияние на рынок подержанных машин;

необходимость дополнительных процедур оценки.

Советы водителям, чтобы избежать риска наказания

Автомобилистам важно помнить, что ответственность за нарушение может многократно усилиться. Чтобы предотвратить неприятные последствия, стоит соблюдать простые рекомендации:

заранее планировать поездки, если возможны ситуации, связанные с употреблением алкоголя;

использовать такси или каршеринг, если поездка необходима;

оставлять автомобиль на парковке, не рискуя садиться за руль;

помнить о последствиях для собственной безопасности и безопасности других участников движения.

Популярные вопросы о борьбе с пьяным вождением

Действуют ли новые правила уже сейчас? Нет, законопроект находится на стадии разработки.

Могут ли конфисковать автомобиль при первом нарушении? Такая возможность предлагается, но окончательное решение примет суд.

Как может повлиять новый запрет на постановку авто на учёт? Ограничение усложнит попытки обойти лишение прав и снизит повторные нарушения — особенно с учётом того, как инспекторы определяют признаки опьянения.