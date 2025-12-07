Декабрь ударил по рынку сразу с двух сторон: новинки раскрыли то, о чём бренды молчали весь год

В декабре 2025 года в России представили более десяти новых моделей авто

Технологический рывок, сделанный автопроизводителями к концу 2025 года, неожиданно превратил декабрь в один из самых насыщенных месяцев для российского рынка. В дилерских центрах одновременно появились новые кроссоверы, минивэны, гибриды и обновлённые внедорожники — причём часть моделей компании привезли раньше срока из-за изменения утильсбора. Машины оказались настолько разными по цене, классу и назначению, что итоговый список действительно получился необычным. Об этом сообщает Autonews.ru.

BELGEE X70

Декабрь как точка максимального обновления модельного ряда

К концу года автопроизводители традиционно активизируют поставки, однако в 2025-м эта динамика стала особенно заметной. С 1 декабря начал действовать новый утильсбор, и многие бренды старались заранее завезти автомобили, чтобы сохранить оптимальные ценники. Параллельно развивались и локальные производственные программы: российские заводы перераспределили мощности, а импортёры — расширили ассортимент моделей, которые пользуются повышенным спросом.

Покупатели в декабре фактически получили уникальную ситуацию: одновременно вышли автомобили сразу нескольких классов — от доступных внедорожников до премиальных гибридов. Среди новинок этого месяца есть и локальные разработки, и модели, привезённые напрямую из Китая, и версии, которые ранее поступали только по параллельным каналам.

Lada Niva Travel: обновлённая классика с новым оснащением

Одной из главных отечественных премьер декабря стала обновлённая Lada Niva Travel. Эта модель по-прежнему остаётся ориентированной на бездорожье, но после рестайлинга получила более мощный восьмиклапанный двигатель объёмом 1,8 литра. Обновили также трансмиссию и подвеску, сделав их устойчивее и удобнее для активной эксплуатации. Внешность автомобиля слегка изменилась за счёт обновлённых деталей, а в палитре версий появилась комплектация Techno с мультимедийной системой Enjoy Pro. Стоимость стартует от 1 390 000 руб., и это одна из самых доступных новинок месяца с полным приводом.

Sollers SP7: российский минивэн для больших семей

Российский бренд Sollers представил минивэн SP7, который производят в Елабуге. Модель получила богатый набор оснащения: трёхзонный климат-контроль, электропривод дверей, люк на крыше, премиальную аудиосистему и систему бесключевого доступа. Безопасность обеспечивается расширенным пакетом электронных ассистентов, включая функции мониторинга слепых зон, контроль усталости и систему удержания в полосе. Цена начинается от 4 990 000 руб. SP7 ориентирован на семейные поездки, корпоративный сегмент и путешествия, где важны комфорт и вместительность.

JAC RF8: новый минивэн, вокруг которого пока много тайн

Бренд JAC открыл заказы на свой минивэн RF8, но информацию о комплектациях и ценах пока не раскрывает. Известно, что автомобиль оснащён двухлитровым двигателем и семиступенчатой автоматической коробкой передач, а также рассчитан на перевозку семи человек. Модель позиционируется как решение для больших семей и для бизнеса, где требуется просторный салон. Такой подход совпадает с растущим спросом на многофункциональные автомобили, способные заменить сразу несколько типов транспортных средств.

Geely EX5 EM-I: гибрид с большим запасом хода

Одна из наиболее ожидаемых декабрьских премьер — гибридный кроссовер Geely EX5 EM-I. Суммарная мощность силовой установки достигает 218 л. с., а запас хода — 943 км. Автомобиль оснащён панорамной крышей, цифровой приборной панелью, адаптивным круиз-контролем, проекционным дисплеем и расширенным набором ассистентов. Стартовая цена — от 3 569 990 руб. Гибридные системы становятся всё популярнее в России благодаря экономичности и удобству эксплуатации в смешанном цикле, что делает EX5 EM-I особенно актуальным для больших городов.

Belgee X70: обновление, которое усилило модель

Белорусско-китайский кроссовер Belgee X70 получил сразу три новые комплектации, причём все они идут с полным приводом. Вне зависимости от версии кроссовер оснащается полуторалитровым мотором и 48-вольтовым гибридным модулем, который улучшает динамику и уменьшает расход. Уже в «базе» доступны климат-контроль, мультимедиа с сенсорным экраном, круиз-контроль и кнопка запуска двигателя. Цена начинается от 2 670 990 руб., что делает модель одним из самых доступных полноприводных гибридов в России.

Nordcross 001: премиальный сегмент с платформой Volvo

Крупный кроссовер Nordcross 001 представляет собой аналог Lynk&Co 09 и построен на платформе SPA, созданной Volvo. Автомобиль оснащён гибридным мотором мощностью 258 л. с., полным приводом и восьмиступенчатым автоматом. Особое внимание уделено мультимедийной системе: она адаптирована под русский язык и интегрирована с современными сервисами. Цена стартует от 6 290 000 руб. Такой автомобиль ориентирован на тех, кто ищет премиальный уровень комфорта и расширенные возможности для дальних поездок.

Voyah Free Sport+: мощь и большой запас хода

Voyah Free в версии Sport+ стал ещё динамичнее. Мощность заднего электромотора увеличили на 20 л. с., а общий запас хода теперь достигает 1020 км. Быстрая зарядка позволяет восполнить энергию с 20 до 80% за 33 минуты. Кроссовер ориентирован на требовательную аудиторию, ценящую сочетание мощности, плавности хода и расширенного функционала. Цена за обновлённую модификацию — от 6 740 000 руб.

Tank 400: обновление программной части

Внедорожник Tank 400 получил новое программное оснащение. Главные изменения — расширенная работа голосового помощника и интеграция сервисов «Яндекс». Под капотом — двухлитровый мотор мощностью 245 л. с. в паре с девятиступенчатым автоматом. Полный привод и роскошный интерьер делают модель подходящим вариантом для тех, кто часто выезжает на природу или предпочитает массивные автомобили.

Changan CS75 Plus: новое поколение с полным приводом

Changan открыл заказы на CS75 Plus четвёртого поколения. Новинка будет продаваться параллельно с предыдущей версией, но теперь кроссовер впервые получил полный привод с муфтой BorgWarner. Двигатели предлагаются в объёмах 1,5 и 2,0 литра, а трансмиссия — восьмиступенчатый автомат. Стоимость пока не раскрывается, но интерес к модели прогнозируемо высокий: обновлённое поколение обещает улучшенную динамику и расширенный набор опций.

Jaecoo J6: переименование и ожидание цен

Под названием J6 компания Jaecoo готовит к продаже модель J5, решив унифицировать линейку в России. Кроссовер оснащается мотором объёмом 1,5 или 1,6 литра, а также вариатором или семиступенчатым роботом. Модель станет конкурентом Geely Coolray и других компактных SUV. Российские цены и часть характеристик пока не раскрыты, но запуск продаж ожидается в ближайшее время.

Сравнение декабрьских новинок: минивэн, кроссовер или гибрид?

Покупателям в декабре 2025 года доступен широкий выбор форматов. Минивэны (Sollers SP7, JAC RF8) ориентированы на семейные поездки. Кроссоверы средней размерности (Belgee X70, Changan CS75 Plus) подойдут тем, кому важно сочетание практичности и стоимости владения. Премиальные гибриды (Geely EX5 EM-I, Voyah Free Sport+) привлекают увеличенным запасом хода и технологичностью. Тем, кому важна проходимость, подойдут Tank 400 и обновлённая Niva Travel.

Плюсы и минусы декабрьских автоновинок

Разобравшись с характеристиками, можно выделить сильные и слабые стороны декабрьских премьер. В большинстве моделей улучшены мультимедийные системы, добавлены водительские ассистенты и расширены опции для зимней эксплуатации. Однако некоторые автомобили пока не имеют раскрытых цен, что затрудняет сравнение.

Преимущества:

широкая вариативность классов и форматов;

доступность гибридных систем;

насыщенные мультимедийные комплексы;

улучшенные настройки безопасности.

Недостатки:

неопределённость по ценам у ряда моделей;

повышение стоимости из-за нового утильсбора;

ограниченное количество версий на старте продаж.

Советы по выбору новинок декабря

При выборе стоит учитывать собственные задачи. Для семейных поездок оптимальны минивэны, способные заменить коммерческий и легковой транспорт. Любителям дальних маршрутов подойдут гибридные кроссоверы с большим запасом хода. Если же требуется универсальный автомобиль на каждый день, практичнее выбирать компактные модели с передним приводом. Те, кто регулярно сталкивается с бездорожьем, могут обратить внимание на обновлённый Tank 400 или Niva Travel.

Популярные вопросы о новинках декабря

Какая новинка наиболее доступная? Самой бюджетной стала обновлённая Lada Niva Travel.

Есть ли среди декабрьских премьер гибриды? Да, сразу несколько: Geely EX5 EM-I, Nordcross 001 и Voyah Free Sport+.

Что выбрать для большой семьи? Самыми подходящими станут минивэны Sollers SP7 и JAC RF8 благодаря семиместному салону и продуманной эргономике.