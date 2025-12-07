Буря на автомобильном рынке: за три недели изменилось то, что не менялось годами

Продажи новых автомобилей в России выросли на 5% в ноябре 2025 года

Три осенние недели способны полностью изменить баланс сил на автомобильном рынке, особенно когда речь идёт о сегменте кроссоверов. В конце 2025 года именно такие модели вновь оказались в центре внимания покупателей: они ускорили продажи, усилили конкуренцию и заметно оживили статистику. Интерес к SUV сохраняется даже на фоне роста цен и меняющейся логистики. Об этом сообщает Autonews.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Китайский автомобиль Haval Jolion

Кроссоверы как главный двигатель продаж

Переходный период между сезонами всегда особенно заметен в сфере автобизнеса, однако ноябрь 2025 года стал для российских дилеров неожиданно позитивным. По данным аналитического агентства "Автостат", в стране продали 127 921 новый автомобиль — на 5% больше, чем в ноябре 2024-го. Это первый положительный показатель с февраля и одновременно сигнал того, что покупатели стали активнее выбирать новые машины, в том числе благодаря расширению локального производства, увеличению предложений по кредитованию и доступности популярных младших моделей.

Сегмент кроссоверов сыграл в этом процессе особую роль. Семь SUV оказались в десятке самых популярных автомобилей ноября, что подчёркивает устойчивый спрос на высокие посадки, универсальность и практичность. Для российского климата и качества дорог это объяснимо: более мягкая подвеска, лучшее распределение нагрузки, вместимость багажника и возможность полного привода делают кроссоверы привлекательными для широкого круга покупателей.

Haval Jolion: лидер спроса и "народная" иномарка

Haval Jolion удерживает статус самого популярного кроссовера в России: 6258 машин нашли своих владельцев в ноябре. Модель, выпускаемая в Тульской области, не первый месяц занимает второе место среди всех автомобилей страны, уступая лишь Lada Granta. Кроссовер хорошо известен сбалансированными характеристиками — от двух вариантов мощности мотора до возможного выбора между механикой, "роботом", передним или полным приводом. Цена от 1 999 000 руб. делает его доступной альтернативой многим импортным моделям, а наличие локальной сборки снижает зависимость от поставок комплектующих.

Популярность Jolion объясняется ещё и тем, что он удачно закрывает потребности семейных покупателей: вместительность, удобная настройка кресел, адаптация к плохим дорогам и экономичность двигателя создают универсальный профиль для каждодневных поездок. Кроме того, на рынке широко доступны аксессуары — от защитных комплексов до систем хранения, что также стимулирует продажи.

Tenet T4: стремительный рост новичка рынка

Вторым по популярности стал Tenet T4, который продан тиражом 4535 экземпляров. Модель вошла в рейтинг впервые, что особенно примечательно, учитывая старт продаж только в августе 2025 года. Автомобиль, представляющий собой локализованную версию Chery Tiggo 4, выпускается на площадке бывшего завода Volkswagen в Калуге. Такой перенос производства позволил ускорить поставки, снизить себестоимость и сформировать ценовой коридор от 1 999 000 до 2 380 000 руб.

Кроссовер оснащается несколькими вариантами трансмиссий, включая "механику", вариатор и роботизированную коробку, что делает модель удобной для разных стилей езды. Внутренние настройки, адаптация подвески и комплектации ориентированы на городской ритм, что особенно востребовано среди покупателей из мегаполисов.

Tenet T7: среднеразмерный претендент на лидерство

Третье место занимает Tenet T7 — 4485 проданных машин. Этот кроссовер представляет собой локализованный аналог Chery Tiggo 7L, отличающийся просторным салоном и мощным мотором на 150 л. с. Вариант полного привода делает модель привлекательной для тех, кто регулярно передвигается за городом или по дорогам со сложным покрытием. Разброс цен от 2 680 000 до 2 880 000 руб. позволяет выбирать комплектацию без существенного увеличения бюджета.

T7 стал заметным игроком благодаря удачной комбинации опций: современным мультимедийным системам, высокому уровню безопасности, удобству в дальних поездках. Производитель также расширяет линейку аксессуаров, включая багажные боксы, защиту кузова и дополнительное освещение.

Geely Monjaro: премиальный гость из Китая

Geely Monjaro занял четвёртую позицию с результатом 4121 проданный автомобиль. В отличие от других участников рейтинга, эта модель полностью импортируется из Китая, что делает её единственным "чистым" импортным кроссовером в списке. Интерес к модели подогревается активной параллельной логистикой: дилеры привозят Monjaro самостоятельно, и такие автомобили часто оказываются дешевле официальных.

Кроссовер располагает мощным мотором 2.0 на 238 л. с., полным приводом и восьмиступенчатым "автоматом". Цена в диапазоне 4 449 990 — 5 052 190 руб. выводит модель в условно премиальный сегмент. Покупателей привлекают простор салона, развитая электроника, качественная сборка и продуманная шумоизоляция, что важно для дальних поездок.

Haval M6: доступная альтернатива

На пятом месте расположился Haval M6 с результатом 3660 проданных машин. Локальная сборка в Калуге позволила снизить стоимость базовой версии: от 1 999 000 руб. Такой ценник делает модель одной из самых доступных в сегменте. Покупателей привлекает простая конструкция, универсальность салона и экономичная работа двигателя.

M6 ориентирован на практичную аудиторию: вместительность, скромные затраты на обслуживание и предсказуемая управляемость делают его удобным для ежедневной эксплуатации. Кроссовер подходит тем, кто ищет сбалансированную модель без переплаты за технические изыски.

Belgee X70: стабильный спрос на белорусско-китайский тандем

Шестой в рейтинге — Belgee X70, собранный под Минском на заводе "Белджи". Его продали тиражом 3578 штук. Модель фактически повторяет Geely Atlas Pro, включая "мягкий гибрид", который повышает экономичность и улучшает отклик при разгоне. Стоимость варьируется от 2 575 990 до 2 975 990 руб.

X70 известен широким набором опций: климат-контроль, система помощи водителю, адаптивный круиз-контроль, удобные сиденья с подогревом. Такой функционал часто становится решающим фактором при выборе в пользу этой модели.

Belgee X50: спад интереса, но стабильные продажи

Замыкает рейтинг Belgee X50 — 3459 проданных автомобилей. Несмотря на то что осенью его популярность снизилась, модель остаётся привлекательной благодаря богатой базовой комплектации. Кроссовер повторяет первую генерацию Geely Coolray и имеет только роботизированную коробку передач, что делает его более "европейским" по характеру.

Покупатели ценят динамику, манёвренность, компактность кузова и современную электронику. Однако отсутствие механической трансмиссии ограничивает аудиторию, что постепенно сказывается на статистике.

Сравнение популярных кроссоверов по ключевым параметрам

При выборе модели важны технические характеристики, стоимость владения, тип привода и доступность сервисного обслуживания. Haval Jolion отличается лучшим соотношением цены и функциональности. Tenet T4 привлекает покупателей количеством вариантов трансмиссий. Tenet T7 выигрывает за счёт полноразмерного формата и высокого уровня оснащения. Geely Monjaro предлагает премиальный комфорт, но стоит дороже большинства конкурентов. Haval M6 ориентирован на экономичность, а Belgee X70 и X50 делают ставку на комплектации и поддержку гибридных технологий.

Плюсы и минусы моделей

Каждый кроссовер имеет свои особенности, которые помогают покупателю принять решение. У моделей Haval выделяется адаптация к российским дорогам. У Tenet — доступность и вариативность технических решений. У Geely Monjaro — комфорт и мощность. У Belgee — оптимизация комплектаций.

Преимущества:

доступность сервисов и запчастей;

функциональные комплектации;

повышенная проходимость;

широкая вариативность цен.

Недостатки:

рост стоимости на фоне курсовых колебаний;

ограниченная доступность механических коробок;

зависимость от логистики при поставках отдельных моделей.

Советы по выбору кроссовера

При выборе SUV важно учитывать реальные потребности. Покупателям, которые часто ездят по трассам, подойдут модели с объёмными моторами и полным приводом. Для города лучше выбирать автомобили с экономичными двигателями и роботизированными трансмиссиями. Тем, кто планирует активные поездки за город, стоит обратить внимание на клиренс, особенности подвески и возможности подключения дополнительных систем помощи водителю.

Популярные вопросы о выборе кроссовера

Как выбрать кроссовер для города? Лучше ориентироваться на экономичные модели с удобной управляемостью и хорошей шумозащитой — например, на фоне того, как китайские кроссоверы укрепляют позиции в России.

Что лучше для трассы — передний или полный привод? Для дальних поездок предпочтителен полный привод, обеспечивающий устойчивость на высоких скоростях.

Сколько сегодня стоит надёжный кроссовер? Диапазон цен варьируется от 1,9 млн руб. до 5 млн руб. в зависимости от бренда, комплектации и наличия полного привода. В условиях сезона выбор осложняется тем, что бюджетные кроссоверы диктуют новые правила покупателю.