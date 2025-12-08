Страхи тают, как туман на солнце: новые данные раскрывают неожиданный фон в салоне электроавто

Подогрев сидений увеличил локальный фон по данным ADAC

Повышенный интерес к электромобилям неизбежно вызывает вопросы о том, насколько безопасны высоковольтные системы для водителей и пассажиров. Одним из самых частых поводов для дискуссий остаются электромагнитные поля, которые возникают при работе тяговых моторов и силовой электроники. Новое исследование, проведённое в Германии, дало свежий и достаточно неожиданный взгляд на ситуацию. Об этом сообщает немецкая пресса со ссылкой на результаты анализа ADAC.

Фото: Mos.ru by Фото: Максим Денисов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ зарядная станция

Что именно проверяли исследователи

Команда специалистов ADAC совместно с Федеральным ведомством по радиационной защите решила комплексно оценить источники электромагнитного воздействия внутри автомобиля. В отличие от предыдущих работ, исследование включало не только электромобили: для полноты картины были добавлены несколько гибридных моделей и одна бензиновая машина. Это позволило оценить различия между типами силовых установок и понять, действительно ли электромобили выделяются по уровню электромагнитного поля.

Для объективности эксперимента инженеры установили десять датчиков на манекен, помещённый на водительское кресло. Сценарии испытаний охватывали изменение положения сиденья, движение автомобиля, работу климатических систем и процессы зарядки. Такой подход позволил получить максимально приближённые к реальной эксплуатации данные.

При анализе фиксировались даже кратковременные всплески тока, возникающие в компонентах, работающих под высоким напряжением. Это позволило оценить пики, которые могли бы вызвать кратковременное повышение воздействия на организм человека.

Что показали измерения в движении

Результаты испытаний оказались гораздо спокойнее, чем ожидали многие скептики. При обычной езде уровни электромагнитных полей во всех исследованных электромобилях оказались заметно ниже безопасных пределов, установленных международными организациями. Да, отдельные скачки встречались, но они фиксировались исключительно в тех узлах, через которые проходит наиболее сильный ток.

Интенсивные изменения наблюдались преимущественно в силовой электронике и моторных кабелях. Однако эти величины были нестабильными и мгновенно снижались после окончания нагрузки.

Интересным выводом стало распределение полей в салоне. Самые высокие значения — хотя и остававшиеся в пределах нормы — фиксировались в области ног водителя, расположенной ближе всего к мотору и высоковольтным жилам. Напротив, измерения в районе головы и груди показывали почти неизменные уровни, не приближавшиеся к порогам, закреплённым в нормах безопасности. Такое распределение во многом соотносится с тем, как развивается электромобильная индустрия.

Не только электромоторы: что влияет на фон

Отдельное внимание в исследовании уделили системам подогрева сидений. Как это ни удивительно, именно они стали одним из значимых источников локального увеличения электромагнитного поля. Причина проста: подогрев работает на резистивных элементах, через которые проходит достаточно сильный ток. Такая картина была характерна и для электромобилей, и для гибридов, и для автомобилей с ДВС.

При этом эксперты подчёркивают, что даже в таких случаях уровни воздействия оказались намного ниже пороговых значений, представляющих потенциальный риск для здоровья.

Таким образом, влияние подобных систем остаётся минимальным, а на фоне общего уровня электромагнитного поля внутри салона становится малозначимым.

Как меняется ситуация во время зарядки

Отдельным этапом исследования стали тесты, проводимые при зарядке электромобилей. Здесь инженеры проверили как стандартную медленную зарядку переменным током, так и работу станций быстрой зарядки.

При подключении автомобиля к медленной зарядке была зафиксирована кратковременная реакция системы на момент подачи тока: уровень поля возрастал, но возвращался в норму практически сразу. В ходе дальнейшего процесса зарядки показатели оставались в пределах допустимых значений.

Не менее показательный результат продемонстрировали станции быстрой зарядки постоянным током. Несмотря на высокую мощность, уровень электромагнитного поля оказался ниже, чем ожидалось. Это опровергает распространённое мнение о том, что «мощные зарядные станции создают повышенный фон».

Эксперты ADAC подчёркивают, что показатели в ходе зарядки остаются ниже уровней, характерных для многих повседневных электронных устройств.

Итоговые выводы исследования

Комплексность немецкой работы позволила сформировать чёткую картину: электромагнитные поля в электромобилях не превышают норм, а различия между типами силовых установок минимальны. Полученные данные помогают снять часть опасений у потенциальных покупателей, а также дают более прозрачное представление о воздействии высоковольтных систем.

По сути, электромагнитная безопасность современных электромобилей сопоставима с автомобилями на бензине или гибридах, а уровни в салоне во время движения и зарядки остаются существенно ниже допустимых пределов. Эти выводы непротиворечиво сочетаются с данными о надёжности электромобилей, которые демонстрируют схожие тенденции.