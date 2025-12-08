Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия планирует расширить импорт индийской креветки — Россельхознадзор
Сладкий виноград и курица легли в основу салата — simplyrecipes
В России ожидается дефицит кадров на 7 лет вперёд — Тирских
Блёстки и аэрозольные спреи повышают риск обострения бронхиальной астмы зимой
Фрезия успешно адаптируется к разным климатам сообщает Ciceksel
На Гавайях зафиксирован тройной фонтан лавы в кратере Килауэа
Рекуперация YASA позволила сократить массу тормозной системы — Arabalar
Приготовьте ароматную выпечку из перезревших бананов — кулинары
Air Canada подала бесплатное вино и пиво в экономклассе — CNN Travel

Страхи тают, как туман на солнце: новые данные раскрывают неожиданный фон в салоне электроавто

Подогрев сидений увеличил локальный фон по данным ADAC
Авто

Повышенный интерес к электромобилям неизбежно вызывает вопросы о том, насколько безопасны высоковольтные системы для водителей и пассажиров. Одним из самых частых поводов для дискуссий остаются электромагнитные поля, которые возникают при работе тяговых моторов и силовой электроники. Новое исследование, проведённое в Германии, дало свежий и достаточно неожиданный взгляд на ситуацию. Об этом сообщает немецкая пресса со ссылкой на результаты анализа ADAC.

зарядная станция
Фото: Mos.ru by Фото: Максим Денисов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
зарядная станция

Что именно проверяли исследователи

Команда специалистов ADAC совместно с Федеральным ведомством по радиационной защите решила комплексно оценить источники электромагнитного воздействия внутри автомобиля. В отличие от предыдущих работ, исследование включало не только электромобили: для полноты картины были добавлены несколько гибридных моделей и одна бензиновая машина. Это позволило оценить различия между типами силовых установок и понять, действительно ли электромобили выделяются по уровню электромагнитного поля.

Для объективности эксперимента инженеры установили десять датчиков на манекен, помещённый на водительское кресло. Сценарии испытаний охватывали изменение положения сиденья, движение автомобиля, работу климатических систем и процессы зарядки. Такой подход позволил получить максимально приближённые к реальной эксплуатации данные.

При анализе фиксировались даже кратковременные всплески тока, возникающие в компонентах, работающих под высоким напряжением. Это позволило оценить пики, которые могли бы вызвать кратковременное повышение воздействия на организм человека.

Что показали измерения в движении

Результаты испытаний оказались гораздо спокойнее, чем ожидали многие скептики. При обычной езде уровни электромагнитных полей во всех исследованных электромобилях оказались заметно ниже безопасных пределов, установленных международными организациями. Да, отдельные скачки встречались, но они фиксировались исключительно в тех узлах, через которые проходит наиболее сильный ток.

Интенсивные изменения наблюдались преимущественно в силовой электронике и моторных кабелях. Однако эти величины были нестабильными и мгновенно снижались после окончания нагрузки.

Интересным выводом стало распределение полей в салоне. Самые высокие значения — хотя и остававшиеся в пределах нормы — фиксировались в области ног водителя, расположенной ближе всего к мотору и высоковольтным жилам. Напротив, измерения в районе головы и груди показывали почти неизменные уровни, не приближавшиеся к порогам, закреплённым в нормах безопасности. Такое распределение во многом соотносится с тем, как развивается электромобильная индустрия.

Не только электромоторы: что влияет на фон

Отдельное внимание в исследовании уделили системам подогрева сидений. Как это ни удивительно, именно они стали одним из значимых источников локального увеличения электромагнитного поля. Причина проста: подогрев работает на резистивных элементах, через которые проходит достаточно сильный ток. Такая картина была характерна и для электромобилей, и для гибридов, и для автомобилей с ДВС.

При этом эксперты подчёркивают, что даже в таких случаях уровни воздействия оказались намного ниже пороговых значений, представляющих потенциальный риск для здоровья.

Таким образом, влияние подобных систем остаётся минимальным, а на фоне общего уровня электромагнитного поля внутри салона становится малозначимым.

Как меняется ситуация во время зарядки

Отдельным этапом исследования стали тесты, проводимые при зарядке электромобилей. Здесь инженеры проверили как стандартную медленную зарядку переменным током, так и работу станций быстрой зарядки.

При подключении автомобиля к медленной зарядке была зафиксирована кратковременная реакция системы на момент подачи тока: уровень поля возрастал, но возвращался в норму практически сразу. В ходе дальнейшего процесса зарядки показатели оставались в пределах допустимых значений.

Не менее показательный результат продемонстрировали станции быстрой зарядки постоянным током. Несмотря на высокую мощность, уровень электромагнитного поля оказался ниже, чем ожидалось. Это опровергает распространённое мнение о том, что «мощные зарядные станции создают повышенный фон».

Эксперты ADAC подчёркивают, что показатели в ходе зарядки остаются ниже уровней, характерных для многих повседневных электронных устройств.

Итоговые выводы исследования

Комплексность немецкой работы позволила сформировать чёткую картину: электромагнитные поля в электромобилях не превышают норм, а различия между типами силовых установок минимальны. Полученные данные помогают снять часть опасений у потенциальных покупателей, а также дают более прозрачное представление о воздействии высоковольтных систем.

По сути, электромагнитная безопасность современных электромобилей сопоставима с автомобилями на бензине или гибридах, а уровни в салоне во время движения и зарядки остаются существенно ниже допустимых пределов. Эти выводы непротиворечиво сочетаются с данными о надёжности электромобилей, которые демонстрируют схожие тенденции.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Европа спорит, кто возьмёт ответственность за кредиты Украине — аналитик Беляев
Точка зрения
Европа спорит, кто возьмёт ответственность за кредиты Украине — аналитик Беляев
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Наука и техника
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Йогурт создаёт плёнку, сохраняющую сочность мяса при жарке — Lacucinaitaliana
Еда и рецепты
Йогурт создаёт плёнку, сохраняющую сочность мяса при жарке — Lacucinaitaliana
Популярное
Дружба заканчивается там, где начинается вирус: шимпанзе преподали суровый урок социальной дистанции

От изгнания у шимпанзе до "химического чутья" у лангустов: как животные распознают больных сородичей и почему социальная дистанция в природе — вопрос жизни и смерти.

Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Бесформенная одежда и тёмные оттенки прибавляют визуальный возраст — Malateс
Эти вещи крадут молодость, пока вы об этом не знаете: гардероб работает против вас
Ошибки, которые совершают все: как покрасить волосы дома без пятен, полос и разочарований
Дефицит цинка почти незаметен, но тело подаёт тонкие сигналы — восемь из них легко пропустить
Пять минут до конца Европы: реальный сценарий ядерной войны без США Олег Володин США используют дезинформацию для свержения Мадуро. Никуда он не бежит Любовь Степушова В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова
Третье поколение зубов выходит из тени: препарат из Японии включает природный механизм роста зубов
Песня года ждала яркого выхода Билана — но за кулисами случилось то, что помешало его выступлению
Ветер космоса или следы инопланетян? Что скрывает загадочный межзвёздный объект 3I/ATLAS
Ветер космоса или следы инопланетян? Что скрывает загадочный межзвёздный объект 3I/ATLAS
Последние материалы
Пять минут до конца Европы: реальный сценарий ядерной войны без США
В России ожидается дефицит кадров на 7 лет вперёд — Тирских
Блёстки и аэрозольные спреи повышают риск обострения бронхиальной астмы зимой
Фрезия успешно адаптируется к разным климатам сообщает Ciceksel
В моду вернулись меховые повязки в духе советского ретро
На Гавайях зафиксирован тройной фонтан лавы в кратере Килауэа
Тасманский дьявол отпугивает врагов гнилым дыханием — Science&Vie
Рекуперация YASA позволила сократить массу тормозной системы — Arabalar
Тепло уходит через окна, пол и лоджию: советы Домклик
Приготовьте ароматную выпечку из перезревших бананов — кулинары
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.