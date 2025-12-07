Новый флагман Toyota стал как искусство: гибридный GR GT станет визитной карточкой марки

Toyota представила новый флагманский спорткар GR GT мощностью свыше 640 лошадиных сил

Toyota GR GT стал самым мощным и технологичным серийным спорткаром марки. Разработанный подразделением Gazoo Racing, автомобиль призван подчеркнуть спортивный дух Toyota и вернуть в серию атмосферу настоящего гран-туризма. Вместе с дорожной версией был представлен и трековый вариант — GR GT3, созданный для участия в международных соревнованиях класса GT.

Фото: commons.wikimedia.org by StaraBlazkova at Czech Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Toyota

Дизайн новинки отсылает к классическому Toyota 2000GT 1960-х годов, но выполнен в современном стиле: вытянутая каплевидная форма кузова, длинный капот, низкая посадка и широкие колёсные арки создают узнаваемый силуэт.

"GR GT — это наш современный ответ на 2000GT. Он создан, чтобы подарить чистые эмоции от вождения и напомнить, что Toyota умеет делать настоящие спорткары", — отметили представители Gazoo Racing.

Конструкция и шасси

Автомобиль построен на полностью новой платформе, созданной специально для спортивных моделей GR. В основе лежит алюминиевое шасси с элементами из углепластика, что позволило добиться снаряжённой массы в 1750 кг при развесовке 45:55 в пользу задней оси.

Такая балансировка обеспечивает идеальную управляемость, стабильность на высоких скоростях и предсказуемое поведение в поворотах. Аэродинамическая форма кузова разработана в аэротрубе, где инженеры оттачивали каждый изгиб для минимизации сопротивления и увеличения прижимной силы.

"При проектировании GR GT мы стремились достичь идеального баланса между лёгкостью, жёсткостью и аэродинамикой", — добавил главный инженер проекта.

Габариты автомобиля составляют 4820×2000×1195 мм, а колёсная база — 2725 мм, что делает GR GT типичным представителем класса GT — больших и быстрых купе, созданных для комфортных дальних поездок с элементами гоночной динамики.

Мощность и динамика

Под капотом GR GT установлен 4,0-литровый V8 битурбо, работающий в паре с электромотором. Суммарная мощность гибридной установки превышает 641 л. с., а максимальный крутящий момент достигает 850 Н·м.

Силовой агрегат передаёт тягу на задние колёса через 8-ступенчатую автоматическую коробку передач с возможностью ручного переключения. По предварительным данным, автомобиль способен разгоняться до 320 км/ч и выше, а динамика разгона до 100 км/ч ожидается в районе трёх секунд.

"Новый GR GT объединяет мощь двигателя V8 с мгновенным откликом электромотора — это симбиоз традиции и инновации", — подчеркнули представители инженерного центра Toyota.

Салон и технологии

Интерьер GR GT выполнен в духе спортивного минимализма. Водителя окружают углепластиковые панели, кожаные вставки и элементы из алькантары. На центральной консоли — большой сенсорный дисплей мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, цифровая приборная панель и проекционный экран.

Сиденья с усиленной боковой поддержкой выполнены в спортивном стиле и обеспечивают комфорт на трассе и при повседневной езде.

Помимо стандартных систем помощи водителю, GR GT оснащён регулируемыми адаптивными амортизаторами, углерод-керамическими тормозами и интеллектуальной системой распределения крутящего момента.

Плюсы и минусы нового GR GT

Плюсы:

высокая мощность и отличная динамика;

лёгкая и прочная конструкция из алюминия и углепластика;

современный дизайн с ретро-нотами 2000GT;

продвинутая гибридная установка и задний привод;

технологичный салон с фокусом на водителя.

Минусы:

высокая стоимость, типичная для спортивных флагманов;

дорогие материалы обслуживания и ремонта;

ограниченная практичность в повседневной эксплуатации.

Сравнение GR GT и GR GT3

Toyota выпустит две версии спорткара — гражданскую GR GT и гоночную GR GT3. Несмотря на общую архитектуру, они заметно различаются по настройкам и назначению.

GR GT - дорожный вариант с комфортабельным интерьером и мягкой подвеской. Подходит для трассы, но ориентирован на ежедневное использование. GR GT3 - облегчённый и доработанный для трека автомобиль с жёстким каркасом безопасности, усиленной аэродинамикой и перенастроенной подвеской.

GR GT3 будет предназначен исключительно для участия в соревнованиях и не получит допуска к дорогам общего пользования.

"GT3 — это олицетворение философии Gazoo Racing: развивать спортивные технологии через автоспорт, а затем внедрять их в серийные автомобили", — пояснили представители компании.

Советы для будущих владельцев

Тем, кто планирует приобрести GR GT, эксперты советуют учитывать несколько ключевых моментов:

Этот спорткар требует внимательного отношения к техническому обслуживанию — особенно к гибридной системе и турбонаддуву. Оптимальные шины — спортивные, с асимметричным рисунком протектора, обеспечивающие сцепление при высокой скорости. При зимней эксплуатации рекомендуется устанавливать защиту поддона и использовать подогрев аккумулятора. Для максимальной производительности стоит заправляться только топливом премиум-класса.

Популярные вопросы о Toyota GR GT

1. Когда начнутся продажи Toyota GR GT?

Серийное производство и старт поставок запланированы на 2027 год.

2. Будет ли доступна версия с полным приводом?

Пока нет. Toyota подтвердила, что GR GT оснащается исключительно задним приводом, соответствующим классической философии спорткаров.

3. Чем GR GT отличается от Supra?

GR GT значительно крупнее, мощнее и технологичнее Supra. Он ориентирован на премиум-сегмент и служит новым флагманом спортивной линейки Toyota.

4. Можно ли использовать GR GT в гонках?

Да, но для этого предназначена модификация GR GT3, адаптированная под гоночные регламенты FIA.

5. Какая примерная цена?

Toyota пока не объявила стоимость, но эксперты прогнозируют цену в диапазоне от 200 000 до 250 000 долларов США.

Toyota GR GT — это не просто новый спорткар, а символ возвращения японской марки в мир высоких технологий и настоящей автомобильной страсти. Модель объединяет наследие классического 2000GT и современные достижения в области гибридных силовых установок.

GR GT демонстрирует, что Toyota не только создаёт надёжные повседневные автомобили, но и способна разрабатывать машины, вызывающие азарт и восхищение. Выход этой модели станет важной вехой для всей линейки Gazoo Racing и, вероятно, задаст направление для будущих спортивных проектов компании.