Новая надежда дала тревожный сбой: краш-тест батарей заставил рынок насторожиться

Краш-тест выявил слабость натрий-ионных аккумуляторов — Auto Bild

Переход на новые форматы хранения энергии часто сопровождается неожиданными результатами, и именно так произошло с тестированием перспективных натрий-ионных батарей. Несмотря на уверенность производителей в надёжности этой технологии, недавние испытания раскрыли уязвимые места, которые ранее не учитывались. Итоги исследования стали поводом пересмотреть подход к безопасности элементов для электромобилей. Об этом сообщает "Auto Bild".

Фото: Mos.ru by Фото: Максим Денисов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ зарядная станция

Первые ожидания и неожиданные выводы

Натрий-ионные аккумуляторы рассматривались как доступный путь к удешевлению электромобилей: они не зависят от лития, добыча которого требует затрат и сложной логистики. В экспериментальных моделях такие батареи уже демонстрировали приемлемую производительность, достаточную для городских маршрутов. Их ресурс по предварительным данным также выглядел впечатляюще: циклы заряда-разряда выдерживаются дольше, чем у литиевых аналогов, а наличие доступного сырья делает технологию особенно привлекательной.

Долгое время считалось, что натриевые ячейки значительно устойчивее к перегреву, однако испытание, проведённое Федеральным институтом исследований и испытаний материалов Германии (BAM), выявило противоположную картину. В ходе краш-теста применялся признанный во всём мире метод прокола штифтом, имитирующий повреждение батареи в ДТП.

"Наши исследования показывают, что механизмы безопасности невозможно просто перенести с одной технологии аккумуляторов на другую", — говорит руководитель центра испытаний аккумуляторов Нильс Бёттхер.

Процесс нагрева натрий-ионной ячейки оказался критически быстрым: уже в первые секунды происходило образование локальных зон высокой температуры, что создало угрозу теплового разгона. Литий-ионные батареи сравнимых конфигураций в этом же тесте показали более предсказуемое поведение — защитные системы отработали штатно.

Поведение аккумуляторов разных типов

Для объективности исследователи сравнили реакцию трёх конструкций: натрий-ионной, литий-ионной NMC и литий-железо-фосфатной LFP. Формат NMC, известный чувствительностью к механическим воздействиям, продемонстрировал корректную работу встроенных предохранительных каналов. LFP-ячейка подтвердила репутацию одной из самых устойчивых конструкций — температура внутри элемента росла медленно и оставалась под контролем.

Натрий-ионная батарея в аналогичных условиях показала скачкообразный рост давления. Дополнительный анализ показал, что причиной стала не химия, а отказ вентиляционной системы. Она должна сбрасывать лишнее давление, но из-за резкого нагрева отверстия перекрылись, что спровоцировало интенсивную реакцию.

Именно в таких ситуациях особенно заметно, насколько конструкция корпуса и вентиляции влияет на поведение аккумуляторных систем. Похожий эффект наблюдается зимой в условиях эксплуатации автомобилей, когда отдельные узлы испытывают неравномерные нагрузки. Это напоминает ситуации, описанные в материале о том, как зимняя грязь и влажность запускают процессы коррозии кузова, что подчёркивает необходимость защиты элементов, включая энергетические системы (зимняя мойка работает против кузова).

Научные методы испытаний и будущие задачи инженеров

Испытания проходили в Европейском центре синхротронного излучения (ESRF) во Франции. Там использовалась высокоскоростная рентгеновская визуализация, позволяющая фиксировать малейшие изменения внутри ячейки в момент повреждения. Специальная камера, разработанная Институтом динамики высоких скоростей Фраунгофера, обеспечила максимальную точность наблюдений — от прокола до выхода батареи из стабильного режима.

Полученные данные дали возможность выявить конструктивные слабости натрий-ионных элементов. Теперь разработчикам предстоит создать новые стандарты безопасности, адаптированные под специфику этой технологии. Требуются переработанное распределение вентиляционных каналов, усиление корпуса и оценка поведения материалов под ударными нагрузками.

Тема безопасности в автомобильной сфере становится особенно значимой, поскольку аккумуляторы всё чаще рассматриваются как основной энергоблок не только в электромобилях, но и в гибридных решениях. Риски, связанные с перегревом, сопоставимы с теми, что возникают при неправильной эксплуатации других систем автомобиля, включая тормозные или трансмиссионные узлы. Это перекликается с обсуждением того, как определённые привычки водителей могут повышать нагрузку на механизмы и приводить к поломкам, включая ускоренный износ агрегатов (опасное поведение водителя разрушает трансмиссию).

Перспективы и ограничения развития натрий-ионной технологии

Несмотря на выявленные недостатки, интерес к натрий-ионным аккумуляторам остаётся высоким. Их стоимость ниже, чем у литий-ионных, а использование доступного сырья снижает зависимость от мировых поставок металлов. Преимуществом также является устойчивость к низким температурам, что делает технологию привлекательной для регионов с холодным климатом.

Но без модернизации систем защиты применение таких батарей в массовом автотранспорте пока ограничено. Производителям предстоит доказать стабильность натрий-ионных элементов при столкновениях различной интенсивности, а также обеспечить предсказуемое поведение при локальном повреждении корпуса.

Сравнение натрий-ионных и литий-ионных аккумуляторов

Натрий-ионные батареи выгодно отличаются себестоимостью, доступностью сырья и долговечностью. Однако литий-ионные элементы обеспечивают большую плотность энергии и лучший запас хода. Если рассматривать городские автомобили с умеренными требованиями к дальности, натриевая технология выглядит перспективно. Но для длительных поездок, высокой мощности и быстрой зарядки преимущество остаётся за литиевыми батареями.

Вопрос безопасности остаётся ключевым. Пока современные литий-железо-фосфатные аккумуляторы демонстрируют высокую устойчивость, натриевые нуждаются в пересмотре конструкций и доработке вентиляционных механизмов.

Плюсы и минусы натрий-ионных аккумуляторов

Натрий-ионные системы выделяются доступностью сырья, упрощённым производством и высокой цикличностью. При этом их плотность энергии всё ещё уступает литиевым решениям. Исследования показывают, что при правильной инженерной проработке технология способна выйти на массовый рынок, но требуется тщательная оценка потенциальных рисков.

Преимущества включают:

низкую стоимость производства;

стабильность при отрицательных температурах;

долговечность;

доступность компонентов.

К ограничениям относятся:

меньшая плотность энергии;

сокращённый запас хода;

чувствительность к механическим повреждениям;

необходимость новых стандартов безопасности.

Советы по выбору аккумуляторных технологий

При выборе аккумуляторной системы важно учитывать температурный режим эксплуатации, доступность сервисной инфраструктуры, требования к запасу хода и устойчивость батарей к ударам. Для городской эксплуатации подходят решения с пониженной себестоимостью и умеренными характеристиками, для длительных поездок — системы с высокой энергоплотностью.

Оценка технологий должна включать не только стоимость и ёмкость, но и поведение батареи в критических режимах. В случае с натрий-ионными элементами особое внимание стоит уделять безопасности корпуса и системе вентиляции.

Популярные вопросы о краш-тестах натрий-ионных аккумуляторов