Электронные удостоверения выходят на дорогу: как QR-коды станут официальными документами

Минцифры предложило приравнять электронные права на госуслугах к бумажным
Авто

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) инициировало важное нововведение — приравнять электронные водительские удостоверения, доступные через портал "Госуслуги", к их бумажным аналогам. Документ, закрепляющий это предложение, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов и вынесен на общественное обсуждение до 20 декабря.

Инспектор ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Инспектор ГАИ

Речь идёт о постепенном переходе на цифровую идентификацию граждан, при которой многие документы можно будет предъявлять в электронном формате.

"Использование электронного варианта документов является добровольным", — отмечается в пояснении к проекту Минцифры.

Что изменится для автомобилистов

В случае утверждения инициативы электронные водительские права, отображающиеся в приложении "Госуслуги", будут иметь такую же юридическую силу, как и пластиковое удостоверение. Это позволит водителям подтверждать свои данные при проверках, оформлении страховки и аренде автомобиля без необходимости носить с собой бумажную версию.

Документ можно будет предъявить с помощью QR-кода, который содержит зашифрованную информацию о владельце и его водительской категории. При этом сотрудники ГИБДД смогут мгновенно проверить подлинность данных с помощью сканирования кода.

"Электронные документы можно будет предъявлять в виде QR-кода", — сообщается в опубликованном проекте.

Такая мера направлена на упрощение документооборота и повышение удобства для граждан.

Расширение списка электронных документов

Инициатива Минцифры не ограничивается водительскими правами. Министерство предлагает распространить аналогичные меры на другие документы — пенсионное удостоверение, студенческий билет и свидетельство о рождении.

Это позволит гражданам получать и предъявлять необходимые сведения напрямую через портал "Госуслуги" или мобильное приложение. В перспективе, по словам экспертов, такая цифровизация может полностью заменить бумажные носители в повседневных ситуациях, сохранив при этом их юридическую силу.

Преимущества цифрового формата

Введение электронных документов имеет ряд преимуществ как для граждан, так и для государственных структур.

Преимущества для граждан:

  • удобство хранения и доступа — все документы в одном приложении;
  • снижение риска потери или порчи документов;
  • возможность предъявления данных даже при отсутствии оригинала;
  • сокращение бюрократических процедур.

Преимущества для государства:

  • ускорение процессов идентификации;
  • уменьшение затрат на производство и доставку пластиковых карт;
  • усиление защиты данных за счёт современных технологий шифрования.

Кроме того, использование QR-кодов позволит минимизировать количество подделок — каждая копия будет проверяться онлайн в режиме реального времени.

Сравнение: бумажные и электронные документы

Чтобы оценить удобство нововведения, можно сравнить ключевые характеристики бумажных и цифровых документов.

  1. Формат хранения: бумажные — физический носитель; электронные — приложение "Госуслуги".

  2. Доступность: бумажные требуют личного присутствия, электронные доступны 24/7.

  3. Безопасность: бумажные можно потерять, электронные защищены цифровой подписью.

  4. Обновление данных: бумажные требуют переоформления, электронные обновляются автоматически.

Эти различия показывают, что цифровые аналоги не только удобнее, но и технологически надёжнее.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы:

  • сокращение числа бумажных документов;
  • повышение мобильности граждан;
  • упрощение взаимодействия с государственными службами;
  • возможность моментальной проверки данных.

Минусы:

  • зависимость от доступа к интернету и технических устройств;
  • риск кибератак или сбоев на портале;
  • необходимость защиты персональных данных.

Тем не менее, эксперты отмечают, что при надёжных системах безопасности риски минимальны, а преимущества цифровизации перевешивают возможные недостатки.

Советы гражданам при переходе на электронные документы

  1. Обновите приложение "Госуслуги" до последней версии, чтобы получить доступ к цифровым правам.

  2. Проверьте корректность данных в личном кабинете и при необходимости обновите информацию.

  3. Сохраняйте бумажные документы, пока электронные версии полностью не приравняют юридически.

  4. Используйте надёжные пароли и двухфакторную аутентификацию для защиты учётной записи.

  5. Следите за официальными сообщениями Минцифры, чтобы не пропустить запуск функции.

Эти меры помогут безопасно и удобно перейти на новый формат без риска утраты данных.

Популярные вопросы об электронных водительских правах

1. Когда электронные водительские права приравняют к бумажным?
После завершения общественного обсуждения и утверждения нормативного акта.

2. Обязательно ли переходить на электронные документы?
Нет, использование цифровых версий будет полностью добровольным.

3. Можно ли предъявлять электронные права без интернета?
Да, QR-код будет доступен в офлайн-режиме, если он заранее загружен в приложение.

4. Какие ещё документы можно будет использовать в электронном виде?
Пенсионное удостоверение, студенческий билет и свидетельство о рождении.

5. Как проверить подлинность электронных документов?
Сотрудники смогут сканировать QR-код и сверять данные через систему "Госуслуги".

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
