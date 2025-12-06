Электронные удостоверения выходят на дорогу: как QR-коды станут официальными документами

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) инициировало важное нововведение — приравнять электронные водительские удостоверения, доступные через портал "Госуслуги", к их бумажным аналогам. Документ, закрепляющий это предложение, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов и вынесен на общественное обсуждение до 20 декабря.
Речь идёт о постепенном переходе на цифровую идентификацию граждан, при которой многие документы можно будет предъявлять в электронном формате.
"Использование электронного варианта документов является добровольным", — отмечается в пояснении к проекту Минцифры.
В случае утверждения инициативы электронные водительские права, отображающиеся в приложении "Госуслуги", будут иметь такую же юридическую силу, как и пластиковое удостоверение. Это позволит водителям подтверждать свои данные при проверках, оформлении страховки и аренде автомобиля без необходимости носить с собой бумажную версию.
Документ можно будет предъявить с помощью QR-кода, который содержит зашифрованную информацию о владельце и его водительской категории. При этом сотрудники ГИБДД смогут мгновенно проверить подлинность данных с помощью сканирования кода.
"Электронные документы можно будет предъявлять в виде QR-кода", — сообщается в опубликованном проекте.
Такая мера направлена на упрощение документооборота и повышение удобства для граждан.
Инициатива Минцифры не ограничивается водительскими правами. Министерство предлагает распространить аналогичные меры на другие документы — пенсионное удостоверение, студенческий билет и свидетельство о рождении.
Это позволит гражданам получать и предъявлять необходимые сведения напрямую через портал "Госуслуги" или мобильное приложение. В перспективе, по словам экспертов, такая цифровизация может полностью заменить бумажные носители в повседневных ситуациях, сохранив при этом их юридическую силу.
Введение электронных документов имеет ряд преимуществ как для граждан, так и для государственных структур.
Преимущества для граждан:
Преимущества для государства:
Кроме того, использование QR-кодов позволит минимизировать количество подделок — каждая копия будет проверяться онлайн в режиме реального времени.
Чтобы оценить удобство нововведения, можно сравнить ключевые характеристики бумажных и цифровых документов.
Формат хранения: бумажные — физический носитель; электронные — приложение "Госуслуги".
Доступность: бумажные требуют личного присутствия, электронные доступны 24/7.
Безопасность: бумажные можно потерять, электронные защищены цифровой подписью.
Обновление данных: бумажные требуют переоформления, электронные обновляются автоматически.
Эти различия показывают, что цифровые аналоги не только удобнее, но и технологически надёжнее.
Плюсы:
Минусы:
Тем не менее, эксперты отмечают, что при надёжных системах безопасности риски минимальны, а преимущества цифровизации перевешивают возможные недостатки.
Обновите приложение "Госуслуги" до последней версии, чтобы получить доступ к цифровым правам.
Проверьте корректность данных в личном кабинете и при необходимости обновите информацию.
Сохраняйте бумажные документы, пока электронные версии полностью не приравняют юридически.
Используйте надёжные пароли и двухфакторную аутентификацию для защиты учётной записи.
Следите за официальными сообщениями Минцифры, чтобы не пропустить запуск функции.
Эти меры помогут безопасно и удобно перейти на новый формат без риска утраты данных.
1. Когда электронные водительские права приравняют к бумажным?
После завершения общественного обсуждения и утверждения нормативного акта.
2. Обязательно ли переходить на электронные документы?
Нет, использование цифровых версий будет полностью добровольным.
3. Можно ли предъявлять электронные права без интернета?
Да, QR-код будет доступен в офлайн-режиме, если он заранее загружен в приложение.
4. Какие ещё документы можно будет использовать в электронном виде?
Пенсионное удостоверение, студенческий билет и свидетельство о рождении.
5. Как проверить подлинность электронных документов?
Сотрудники смогут сканировать QR-код и сверять данные через систему "Госуслуги".
