Продажи рухнули, но новая модель всплыла: как Москвич вышел в свет без разрешения

Дилер в Нижнем Новгороде получил 70 кроссоверов Москвич 5 без серийного выпуска

На рынке появился новый повод для обсуждений среди автолюбителей — нижегородский дилер получил партию из 70 кроссоверов "Москвич 5", хотя официально о начале серийного производства модели пока не объявлено. Эта новость вызвала широкий интерес, ведь бренд "Москвич" остаётся одним из самых обсуждаемых на российском рынке. Об этом сообщает Белновости со ссылкой на дилерские источники.

Фото: Own work by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Москвич 5

Как дилеры получили "Москвич 5"

Согласно данным дилеров, в Нижний Новгород поступила партия из 70 автомобилей. В прайс-листах указано, что базовая версия "Стандарт" предлагается по цене 2,05 млн рублей, а при покупке с участием в программах кредитования и трейд-ина — 1,95 млн рублей.

Комплектация "Комфорт" оценивается в 2,12 млн рублей (или 2,0 млн рублей по спецпрограмме). Несмотря на появление автомобилей в шоурумах, компания не подтверждает начало серийного выпуска.

По данным источников, машины могли попасть к дилерам в рамках тестовых поставок или быть ранее использованы для демонстрационных целей.

Что известно о модели "Москвич 5"

Кроссовер "Москвич 5" позиционируется как новая модель бренда, которая ранее демонстрировалась на закрытых презентациях. Машина построена на китайской платформе JAC JS5 и должна занять нишу между "Москвич 3" и более крупным "Москвич 6".

По предварительным данным, автомобиль оснащён турбированным двигателем мощностью около 174 л. с., автоматической коробкой передач и передним приводом. Внешне модель отличается современным дизайном: массивная решётка радиатора, светодиодная оптика и акцент на аэродинамике делают её ближе к азиатским аналогам.

Однако официальной информации о технических характеристиках и сроках выпуска от завода пока нет.

Почему производство не запущено

Представители предприятия пояснили, что серийное производство "Москвич 5" не началось. На данный момент завод продолжает выпуск моделей "Москвич 3" и "Москвич 6", которые уже присутствуют в автосалонах по всей стране.

Отмечается, что поставленные дилерам автомобили могли быть частью тестового парка или предсерийных экземпляров, прошедших регистрацию и имеющих минимальный пробег.

"Решение о запуске серийного производства "Москвич 5" пока не принято", — говорится в заявлении завода.

Такой подход объясняется необходимостью анализа спроса и логистических возможностей. Автопроизводитель оценивает целесообразность вывода новой модели в условиях падения продаж.

Динамика продаж бренда "Москвич"

По итогам ноября продажи автомобилей под брендом "Москвич" сократились на 47% в годовом выражении. Это указывает на снижение интереса покупателей и усиление конкуренции в сегменте кроссоверов.

Эксперты связывают спад с высокой ценой и недостаточной локализацией производства. Несмотря на попытки позиционировать бренд как российский, многие модели представляют собой адаптированные версии китайских автомобилей.

Аналитики полагают, что запуск новой модели может помочь "Москвичу" укрепить позиции, но только при условии адекватной ценовой политики и улучшения маркетинга.

Сравнение: "Москвич 3", "Москвич 5" и конкуренты

Чтобы понять перспективы "Москвича 5", стоит сравнить его с другими моделями марки и основными конкурентами на рынке.

"Москвич 3" - компактный кроссовер, уже присутствующий в продаже. Оснащён 150-сильным двигателем и стоит от 1,9 млн рублей. "Москвич 5" - более крупная модель с улучшенной эргономикой и мощным турбомотором. Цена заявлена от 2,05 млн рублей. "Москвич 6" - седан бизнес-класса, ориентированный на комфорт и оснащение, стоимостью от 2,4 млн рублей.

Среди конкурентов в аналогичной ценовой категории — Changan CS55 Plus, Haval Jolion и Geely Coolray. У всех моделей китайского происхождения схожий уровень оснащения, но они уже зарекомендовали себя на рынке, что делает задачу "Москвича 5" сложной.

Плюсы и минусы перспективы модели

Плюсы:

Современный дизайн и удобный интерьер;

Потенциал для локальной сборки;

Возможность занять нишу между "Москвич 3" и "6".

Минусы:

Отсутствие серийного выпуска;

Недостаток информации о характеристиках;

Снижение интереса к бренду на фоне конкуренции.

Эксперты считают, что без обновлённой стратегии и снижения стоимости бренд рискует не удержаться в сегменте.

Советы потенциальным покупателям

Тем, кто рассматривает покупку "Москвича 5", специалисты советуют внимательно отнестись к происхождению автомобиля. Поскольку партия, попавшая к дилерам, состоит из машин с пробегом, важно проверять документы, техническое состояние и гарантийные обязательства.

Покупка таких экземпляров может быть оправдана только при прозрачной истории эксплуатации и официальном подтверждении пробега. Если же цель — новая машина с гарантией, стоит дождаться запуска официального производства.

"Осознанный выбор и проверка документов помогут избежать недоразумений при покупке", — подчёркивают эксперты.

Популярные вопросы о "Москвиче 5"

1. Запущено ли производство модели "Москвич 5"?

Нет, завод официально подтвердил, что серийное производство пока не начато.

2. Почему машины уже есть у дилеров?

Это автомобили с пробегом, возможно, использовавшиеся для тест-драйвов или демонстраций.

3. Сколько стоит "Москвич 5"?

Цена варьируется от 2,05 млн рублей за версию "Стандарт" до 2,12 млн рублей за "Комфорт".

4. Какие конкуренты у модели?

Основные — Changan CS55 Plus, Haval Jolion и Geely Coolray.

5. Когда начнутся официальные продажи?

Решение о запуске серийного производства пока не принято, сроки неизвестны.