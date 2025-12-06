Организм подаёт знаки, но мы их не слышим: симптомы, которые говорят о перегруженном сердце

Врач-кардиолог Иван Ефремкин назвал четыре симптома проблем с сердцем

Большинство людей задумываются о здоровье сердца только тогда, когда организм начинает подавать тревожные сигналы. Однако именно раннее внимание к себе помогает предотвратить серьезные заболевания.

Почему важно следить за состоянием сердца

Сердце — это двигатель нашего тела, и любые сбои в его работе отражаются на общем самочувствии. Врачи отмечают, что игнорировать даже небольшие отклонения в ритме, дыхании или ощущении усталости нельзя. Постоянное переутомление, малоподвижный образ жизни, стресс и нерегулярное питание повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Со временем это может привести к хроническим заболеваниям, инфарктам и инсультам.

Иван Ефремкин в интервью рассказал о четырех тревожных симптомах, которые нельзя оставлять без внимания. Они часто появляются задолго до постановки диагноза, поэтому важно уметь их распознавать.

Повышенный пульс — первый тревожный признак

Если пульс в состоянии покоя превышает 90 ударов в минуту, это может говорить о чрезмерной нагрузке на сердечную мышцу. Постоянно высокий пульс — не просто следствие усталости или стресса. Он указывает, что сердце вынуждено работать с перегрузкой, компенсируя нехватку кислорода в тканях.

Медики советуют измерять пульс ежедневно, особенно утром, до физической активности и приема пищи. Если показатель стабильно превышает норму, это повод обратиться к врачу и пройти обследование — ЭКГ или холтеровское мониторирование.

"Постоянно учащенный пульс говорит о том, что сердечная мышца работает на износ", — пояснил кардиолог Иван Ефремкин.

Отечность ног по утрам — второй сигнал

Еще один симптом проблем с сердцем — отеки на ногах, особенно в области щиколоток. Они часто появляются утром, после сна, и к вечеру могут уменьшаться. Причина — задержка жидкости в организме из-за ослабления насосной функции сердца.

Если человек замечает, что обувь стала теснее, а на коже остаются следы от резинок носков, это повод проверить состояние сердечно-сосудистой системы. Также важно исключить болезни почек и эндокринные нарушения, которые могут давать схожие проявления.

Одышка и затрудненное дыхание

Появление одышки при привычных нагрузках — один из самых ярких признаков сердечных проблем. Если раньше человек легко поднимался по лестнице, а теперь ему приходится останавливаться, стоит насторожиться.

Недостаток кислорода, вызванный ослаблением сердечной мышцы, мешает нормальному дыханию. Особенно характерна одышка в положении лежа: человек вынужден приподниматься, чтобы стало легче дышать.

"Сердечная недостаточность проявляется в положении лежа, тогда как сидя симптомы ослабевают", — отмечает врач.

"Мозговой туман" и рассеянность

Нарушения памяти, концентрации и ощущение усталости без причины — не просто последствия стрессов. Когда сердце не справляется с перекачиванием крови, мозг получает меньше кислорода. Отсюда — забывчивость, трудности с подбором слов, ощущение "заторможенности".

В таких случаях рекомендуется не только посетить кардиолога, но и пройти обследование у невролога — комплексный подход помогает быстрее определить причину.

Сравнение: сердечные симптомы и обычная усталость

Многие путают проявления сердечных проблем с переутомлением. Однако между ними есть различия:

При обычной усталости пульс быстро восстанавливается после отдыха, при сердечных нарушениях — остается высоким. Одышка после подъема по лестнице исчезает за пару минут, а при сердечной недостаточности сохраняется дольше. Отеки от жары проходят к вечеру, сердечные же — чаще появляются утром. При "мозговом тумане" из-за сердца усталость сопровождается головокружением и замедленной реакцией.

Понимание этих различий помогает вовремя обратиться за помощью и избежать осложнений.

Плюсы и минусы самостоятельного контроля

Следить за своим сердцем — полезно, но есть и нюансы.

Плюсы:

Раннее выявление отклонений;

Возможность скорректировать образ жизни;

Предупреждение хронических болезней.

Минусы:

Ошибки в самодиагностике;

Пропуск скрытых симптомов;

Опасность самолечения без врачебного контроля.

Оптимальный вариант — сочетать наблюдение за собой с регулярными медицинскими осмотрами.

Советы по укреплению сердца

Чтобы снизить риски, кардиологи советуют:

Увеличить физическую активность — хотя бы 30 минут ходьбы в день. Ограничить употребление соли и сахара. Отказаться от курения и алкоголя. Контролировать уровень холестерина и давления. Пить достаточно воды, но избегать избытка жидкости при отеках.

Такие меры помогают поддерживать здоровье сердца, улучшают обмен веществ и снижают нагрузку на сосуды.

Популярные вопросы о здоровье сердца

1. Какой пульс считается нормальным?

Для взрослого человека норма — 60-80 ударов в минуту. В покое показатель выше 90 должен насторожить.

2. Что делать, если появились отеки ног?

Необходимо исключить сердечную и почечную недостаточность, ограничить соль, пересмотреть питьевой режим и обратиться к врачу.

3. Можно ли укрепить сердце без лекарств?

Да, если нет хронических заболеваний. Регулярная физическая активность, правильное питание и контроль веса — эффективные способы профилактики.

4. Как распознать опасную одышку?

Если она появляется даже при незначительной нагрузке и не проходит в покое, это повод для обследования у кардиолога.