Подорожание накроет не всех: эти модели вырвались из общего хаоса и удержали цену вопреки прогнозам

Автомобили мощностью до 160 л. с. сохранили цены после реформы утильсбора

Российский рынок параллельного импорта снова меняется: с декабря вступили в силу обновленные правила утилизационного сбора. Новые требования могут заметно повлиять на стоимость популярных иномарок, но часть моделей оказалась в более выгодном положении. В категории машин мощностью до 160 л. с. рост цен будет минимальным благодаря льготному расчету сбора. Об этом сообщает Autonews.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Hyundai Tucson

Какие модели остаются выгодными

С 1 декабря в стране действует обновленная система взимания утильсбора, призванная адаптировать рынок к текущим условиям и объемам ввоза. Эксперты отмечают, что повышение затронет прежде всего автомобили с более мощными двигателями, поскольку они подпадают под увеличенные коэффициенты при расчете сбора. Однако в сегменте легковых машин до 160 л. с. эффект реформы куда мягче, что позволяет сохранить интерес покупателей и стабильность предложения.

Для российского автолюбителя это означает возможность приобрести популярную модель по прежней или почти прежней стоимости. Фактически речь идет о шести иномарках, которые продолжают поступать в страну через параллельный импорт и остаются доступными без серьезной ценовой коррекции.

Производители и дилеры подчеркивают востребованность таких машин, особенно в условиях ограниченного выбора на локальном рынке и повышенного спроса на качественные авто с современными опциями. Цены на эти модели могут колебаться по причине логистики или колебаний спроса, но влияние утильсбора для них минимально, что делает категории маломощных двигателей более привлекательными.

"Эти автомобили пользуются спросом, поэтому их определенно будем привозить к нам и дальше. Плюс к этому, машина попадает под льготный утилизационный сбор", — рассказал продавец.

Kia Seltos: один из самых массовых "льготников"

Kia Seltos давно стал одной из наиболее заметных моделей среди кроссоверов, ввозимых по параллельному импорту. Машина с 1,5-литровым мотором на 115 л. с. уложилась в категорию "безобидных" для нового утильсбора и вошла в перечень наиболее востребованных вариантов.

Свежие поставки Seltos 2025 года появились в московских шоу-румах, включая сеть "Рольф". Комплектация Premium Edition оказалась особенно интересной: панорамная крыша, климат-контроль, круиз и широкая линейка ассистентов водителя заметно выделяют модель в сегменте. Цена в районе 3,4 млн руб. сохраняется стабильной, что особенно важно в период реформирования рынка.

"Эти автомобили пользуются спросом, поэтому их определенно будем привозить к нам и дальше. Плюс к этому, машина попадает под льготный утилизационный сбор", — подчеркнул представитель дилера.

Hyundai Tucson: ограниченные партии по-прежнему востребованы

Обновленный Hyundai Tucson также попал в перечень моделей, чья мощность позволяет избежать увеличенного утильсбора. Двигатель на 150 л. с. и полный привод делают автомобиль одним из самых интересных предложений среди корейских кроссоверов, при этом спрос продолжает превышать предложение.

Часть дилеров уже распродала имеющиеся партии, однако в ряде центров модель ещё доступна. Цена вокруг 4,3 млн руб. выглядит конкурентоспособной благодаря оснащению: камера заднего вида, кожаный салон, премиальная акустика и дождевой датчик. Несмотря на привлекательность комплектаций, перспективы дальнейших поставок остаются туманными.

"Да, эти автомобили попадают под льготный утилизационный сбор. Однако их у нас остается мало, и я пока не готов точно сказать, будут ли следующие партии", — убеждает менеджер.

Suzuki Jimny: компактный внедорожник с большим спросом

Внедорожник Suzuki Jimny, давно ставший культовым благодаря своей простоте и проходимости, сейчас возвращается в Россию в рамках параллельного импорта. Версия с 1,5-литровым двигателем на 102 л. с. без труда попадает под льготу по утилю, что делает её еще привлекательнее для покупателей.

Цена около 3,9 млн руб. удерживает модель в верхнем сегменте компактных внедорожников, но интерес к Jimny стабильно высок, особенно среди поклонников загородных поездок и активного отдыха.

"На фоне реформирования утилизационного сбора, Suzuki Jimny становится очень интересным вариантом для покупки", — заключил сотрудник автосалона.

Mercedes-Benz GLB: премиум, который сохранил доступность

Среди автомобилей категории "до 160 л. с." есть и представители премиальных брендов. Дизельный Mercedes-Benz GLB 2025 года с двигателем 150 л. с. оказался в числе моделей, на которые реформа почти не повлияла.

Стоимость около 6,3 млн руб. соответствует премиальному уровню, особенно с учётом полного привода, пневмоподвески и расширенного набора опций. Хотя поставки остаются ограниченными и не всегда прогнозируемыми, спрос на компактные премиальные кроссоверы сохраняется.

Не исключено, что интерес к модели вырастет после появления обновлённого поколения GLB, о котором дилеры упоминали как о ближайшей новинке рынка.

Audi A3 L: популярный седан из Китая

Audi A3 L — удлинённая версия популярного седана, активно привозимая в Россию из Китая. Мотор на 160 л. с. позволяет модели сохранить льготный статус, тогда как оснащение приближено к премиальному сегменту.

Цена около 5 млн руб. делает автомобиль привлекательным для тех, кто ищет современный седан с большим сенсорным экраном, адаптивным круизом, панорамной крышей и многозонным климатом.

"Какого-то серьезного роста из-за утиля тут, соответственно, не планируется. Однако, надо понимать, что на цены не только этот налог влияет", — пояснил менеджер.

Toyota Camry: по-прежнему одна из самых востребованных

Toyota Camry, несмотря на огромный спрос, остаётся в категории автомобилей, которые не затрагивает увеличенный утильсбор. Версия с двухлитровым двигателем на 150 л. с. продолжает поступать в страну, хотя количество доступных машин минимально.

Цена около 5 млн руб. формируется из-за высокого интереса к модели и ограниченного предложения, однако ожидаемые новые партии могут немного стабилизировать ситуацию. Именно Camry остаётся одним из эталонов сегмента благодаря комфорту, надёжности и высокой ликвидности на вторичном рынке.

Сравнение моделей: что выбрать покупателю

Шесть представленных автомобилей заметно различаются по классу, назначению и уровню оснащения. Покупателю важно учитывать не только бюджет, но и будущие условия эксплуатации.

Кроссоверы Kia Seltos и Hyundai Tucson подойдут тем, кто ищет практичный семейный автомобиль с хорошим набором систем безопасности. Для активного отдыха и бездорожья оптимален Suzuki Jimny, сохранивший репутацию лёгкого, но цепкого внедорожника.

Любителям премиальных характеристик стоит обратить внимание на Mercedes-Benz GLB: он дороже, но предлагает технические решения, недоступные массовым моделям. Седаны Audi A3 L и Toyota Camry подойдут тем, кто предпочитает комфорт и управляемость легковых автомобилей.

Такое сравнение помогает понять, что льготный утильсбор охватывает автомобили разных сегментов, поэтому покупатель получает широкий выбор без риска резкого роста цен.

Плюсы и минусы автомобилей с двигателями до 160 л. с.

Выбор маломощных моделей имеет свои особенности. Покупателю важно понимать преимущества и ограничения этого сегмента.

Среди плюсов:

более доступный утильсбор, что снижает итоговую цену;

умеренный расход топлива и понятные расходы на обслуживание;

широкий выбор моделей разных классов.

К возможным минусам относят:

ограниченную динамику по сравнению с более мощными версиями;

небольшие партии поставок из-за логистики;

вариативность комплектаций в зависимости от страны происхождения.

Советы покупателям при выборе "льготных" иномарок

Сравнивайте комплектации, а не только цену: разница в оснащении может быть значительной.

Уточняйте историю поставки: автомобили параллельного импорта могут различаться по программному обеспечению и настройкам. При этом важно обращать внимание на уровень зимней подготовки, поскольку разные рынки поставляют машины с отличиями по оборудованию. Нюанс особенно заметен, если изучать такие элементы, как зимние шины или функции, влияющие на холодный запуск.

Своевременно бронируйте понравившуюся модель: партии часто небольшие.

Проверяйте наличие сервисных программ у дилера, особенно для премиальных брендов.

Учитывайте будущие изменения рынка: популярные модели могут дорожать из-за спроса, даже если утильсбор на них минимален. Частично ситуация напоминает динамику на рынке, где китайские автомобили теряют позиции, что тоже влияет на распределение спроса.

Популярные вопросы о льготном утилизационном сборе