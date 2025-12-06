Снег лепит свои законы: брызговики становятся рычагом поломок и ускоряют износ кузова

Зимняя грязь ускоряет разрушение креплений брызговиков — Novate

Когда приходит зима, даже опытные водители ощущают, как привычная рутина управления автомобилем превращается в набор сезонных испытаний. Мелочи, на которые осенью не обращаешь внимания, зимой неожиданно становятся фактором риска. Так случилось и с брызговиками: новички удивляются совету снять их до морозов, хотя для "старой гвардии" логика в таком шаге есть. Об этом сообщает издание "Novate".

Фото: Freepik by maniacvector Зимняя резина

Почему зимой к брызговикам больше требований

Зимняя эксплуатация автомобиля обостряет всё, что связано с загрязнением и воздействием реагентов. Те детали, которые без проблем переживают тёплое время года, на морозе начинают вести себя по-другому. Брызговики, казалось бы, простые пластиковые элементы, в эту категорию попадают в первую очередь. Увеличение количества грязи, снежной каши и смеси песка с реагентами превращает их в "ловушки", способные доставить владельцу немало хлопот.

Основная сложность проявляется в том, что сама по себе конструкция брызговиков расположена так, что на неё неизбежно налипают снежные массы. Внешне это выглядит безобидно, но по мере накопления снег плотнеет, смешивается с дорожной химией и начинает воздействовать на поверхности, которые должен защищать. Поэтому часть водителей предпочитает перестраховаться и вовсе убрать элементы до весны. Однако подход работает не всегда, и важно понимать нюансы.

Именно постоянное взаимодействие снега и реагентов становится причиной того, что вокруг креплений брызговиков быстрее разрушается лакокрасочный слой. Если этот процесс упустить, в зоне риска окажутся и крылья, и кромки порогов. В дальнейшем это может привести к появлению коррозии.

Какие проблемы вызывает налипание снега

Серьёзный вред проявляется не сразу, а постепенно. Когда температура нестабильна, снег тает и снова замерзает, образуя плотные комья, которые становятся настоящей нагрузкой для брызговиков. При движении по неочищенной дороге или при парковке вплотную к бордюру этот плотный слой работает как рычаг и может просто сорвать элемент.

Нередко водители зимой сталкиваются с тем, что при переезде лежачего полицейского или неожиданной кочке слышат резкий удар, после которого обнаруживают пропажу брызговика. Это говорит о том, что масса налипшей грязи уже превысила допустимую. Помимо этого, такие снежные образования выглядят неаккуратно, что делает автомобиль визуально более запущенным.

Другой существенный момент связан с чистотой колесных арок. Даже если снять брызговики, проблема налипания грязи под крыльями никуда не исчезает. Блокируя снег, брызговик помогает частично контролировать его оседание, поэтому полное удаление элемента может одновременно уменьшить защиту кузова.

Снимать или оставлять: что правильнее

Несмотря на то что многие автовладельцы считают снятие брызговиков логичным шагом, у такого решения есть оборотная сторона. Во-первых, меняется аэродинамика, пусть незначительно, но некоторые водители отмечают, что на скорости автомобиль ощущается иначе. Во-вторых, налипания на внутренние части кузовных элементов становится больше, поскольку именно брызговики принимают первые удары грязевых потоков.

Поэтому оптимальный подход выглядит иначе: оставить брызговики на месте, но контролировать их состояние. Регулярная очистка — всего несколько минут утром или вечером — помогает продлить срок службы деталей и защитить кузов. Такой подход снижает вероятность повреждений даже при активной зимней эксплуатации, особенно в городе, где дороги обрабатываются химическими составами. На фоне этого особое значение приобретает понимание того, как меняется сцепление и поведение автомобиля на холодном покрытии, что подчёркивает важность безопасности зимой.

Влияние реагентов и зимней среды

Химические реагенты, используемые зимой, ускоряют разрушение лакокрасочного покрытия в местах, где регулярно образуются слои грязи. Налипание на брызговики — одна из таких зон риска. Особенно уязвимы места крепления: при перепадах температур пластик расширяется и сжимается, что дополнительно снижает долговечность детали.

Если элемент потеряет прочность из-за трещины или отслоения, он может начать вибрировать на ходу. Это приводит к неприятным звукам и дополнительной нагрузке на крепёжные точки. Повреждённый брызговик лучше заменить, так как дальнейшая деформация только ускорит износ кузова вокруг него. В этой связи важно учитывать и особенности зимней эксплуатации автомобиля, когда каждая мелочь способна повлиять на надёжность.

Сравнение: что даёт снятие брызговиков и что — их сохранение

Сравнение двух подходов помогает понять, какое решение предпочтительнее для зимнего сезона.

Снятие брызговиков уменьшает риск их отрыва на снегу и льду. Автомобиль легче проходит высокие сугробы, поскольку ничего не цепляет за нижний край. Также снижается влияние налипших масс на крепёж. Но при этом кузов получает больше грязевых потоков, что повышает вероятность образования сколов и ускоряет износ краски.

Оставление брызговиков обеспечивает дополнительную защиту нижних частей кузова и снижает уровень забрызгивания дорожной смесью. Автомобиль дольше сохраняет аккуратный внешний вид. Однако владелец должен регулярно очищать детали, иначе снег и грязь становятся причиной трещин и деформаций.

Такой сравнительный подход помогает выбрать оптимальную стратегию, исходя из особенностей климата, региона и манеры езды.

Плюсы и минусы эксплуатации брызговиков зимой

Перед принятием решения важно учитывать практические аспекты.

Преимущества брызговиков в зимний сезон обычно гораздо ощутимее при городской эксплуатации. Они снижают вероятность попадания камней в нижние части кузова. Дорожная химия распределяется равномернее и меньше задерживается на металлических элементах. Автомобиль реже пачкается, что облегчает уход.

Недостатки проявляются, если брызговики остаются без внимания. Плотный снег создаёт избыточную нагрузку и может приводить к поломке. При езде по сельским дорогам элементы иногда цепляются за препятствия. Также постоянная влажность снижает срок службы пластиковых деталей.

Советы по уходу за брызговиками зимой

Чтобы избежать повреждений зимой, достаточно выработать несколько простых привычек.

Очищайте брызговики перед поездкой, особенно если автомобиль ночевал на улице. Проверяйте целостность креплений хотя бы раз в неделю. При мойке уделяйте внимание нижней части арок, где накапливается реагентная смесь. Если замечаете трещины — лучше заменить брызговик, чем ждать полного отрыва. При парковке у бордюра учитывайте высоту ледовых наплывов.

После выполнения этих шагов риск поломки заметно сокращается, а срок службы деталей увеличивается.

Популярные вопросы о зимней эксплуатации брызговиков

Нужно ли обязательно снимать брызговики зимой?

Нет, такой необходимости нет. Гораздо эффективнее регулярно очищать их от снега и контролировать состояние креплений.

Как понять, что брызговик скоро сломается?

Признаками износа являются вибрация во время движения, трещины, изменение формы пластика или необычные звуки при езде по неровностям.

Что лучше — пластиковые или резиновые брызговики?

Резиновые более гибкие и меньше ломаются на морозе, но пластиковые лучше держат форму и обеспечивают более аккуратный вид. Выбор зависит от условий эксплуатации.