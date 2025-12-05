Легкая дрожь в руле — а за ней целая цепочка бед: авто подает сигнал, который нельзя игнорировать

Вибрация в машине часто связана с разбалансировкой колес — автоэксперт Ракитин

Появление вибрации в автомобиле на высокой скорости может сигнализировать о серьезных проблемах с колесами и элементами рулевого управления. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автомобильный эксперт, главный редактор издания Quto.Ru Максим Ракитин.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водитель за рулём

Он отметил, что наиболее частая причина появления вибраций при движении автомобиля — проблемы с колесами. Как объяснил эксперт, подобные признаки указывают на нарушение балансировки, которое возникает, если на шиномонтаже неправильно установили грузики или они со временем отклеились. В этом случае колесо вращается неравномерно, и вибрации передаются на кузов и рулевое колесо.

"Вибрации на скорости возникают из-за того, что колеса не отбалансированы. Появление подобных явлений означает, что на шиномонтаже недовесили грузики, или они просто отклеились или отвалились. Иногда причиной становится грязь, скопившаяся внутри диска, которая нарушает балансировку. В такой ситуации достаточно очистить колеса, чтобы устранить биение", — пояснил Ракитин.

По словам специалиста, возможной причиной вибраций могут быть и неисправности элементов рулевого управления. Износ наконечников или тяг приводит к потере точности управления и появлению дрожания при движении. Подобные признаки требуют немедленной проверки технического состояния автомобиля.

"Стоит проверить состояние рулевых тяг, наконечников рулевых тяг и других элементов рулевого управления. Эти детали также могут быть причиной вибраций. При их неисправности биения усиливаются и становятся заметнее при движении. В таких случаях необходимо провести диагностику и устранить проблему", — подчеркнул он.

Ракитин добавил, что любое необычное поведение автомобиля — вибрация, шум или запах — является сигналом для диагностики. Игнорировать такие проявления недопустимо, поскольку они часто указывают на развивающуюся неисправность.