Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ЕС и G7 рассматривают полный запрет на морские перевозки российской нефти — Reuters
Млекопитающие идут за животными с запасом знаний — National Geographic
Протертый творог делает запеканку более нежной
Качество сна зависит от микробиома кишечника — The Conversation UK
Лариса Долина сообщила, что мошенники следили за её близкими
Зимой организм увеличивает тягу к сладкому из-за нехватки света — Вим Хоф
В зимний период полив хлорофитума нужно сократить до одного раза в 10 дней — Actualno
Низкое октановое число увеличило риск детонации — Dvigatel.expert
Учёные обнаружили рибозу и глюкозу в образцах Бенну — ct24

Автосалоны фиксируют неожиданный всплеск: как спрос на дорогие кроссоверы удвоился за месяц

Продажи новых Mercedes-Benz в России выросли более чем вдвое — Автостат
Авто

Россияне снова массово обращают внимание на автомобили премиум-класса — и особенно на Mercedes-Benz. По данным аналитического агентства в ноябре 2025 года количество новых зарегистрированных автомобилей немецкой марки выросло более чем в два раза. Интерес к бренду вернулся благодаря восстановлению поставок, активному развитию параллельного импорта и стабильному спросу на надёжные премиальные машины. Об этом сообщил эксперт Сергей Целиков.

Mercedes-Benz G 63 AMG
Фото: commons.wikimedia by Alexandre Prevot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Mercedes-Benz G 63 AMG

Продажи выросли более чем вдвое

Согласно данным агентства, в ноябре 2025 года в России зарегистрировано 1160 новых автомобилей Mercedes-Benz. Это на 107,5 % больше, чем за тот же месяц 2024 года, когда в реестр ГИБДД было внесено всего 559 машин.

Рост фиксируется не только в ежемесячных показателях, но и в долгосрочной динамике. За 11 месяцев 2025 года число зарегистрированных новых легковых Mercedes-Benz достигло 7985 единиц, что на 26 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Мы наблюдаем оживление интереса к премиальному сегменту. Покупатели, которые в 2022–2023 годах откладывали покупку, сейчас возвращаются на рынок. Mercedes-Benz остаётся символом статуса, а развитие параллельного импорта позволило сделать эти автомобили снова доступными", — сообщил эксперт Сергей Целиков.

Эксперты отмечают, что нынешние объёмы продаж Mercedes-Benz стали самыми высокими за последние три года. Это свидетельствует о постепенном восстановлении рынка дорогих автомобилей, где ранее доминировали азиатские и российские бренды.

Восстановление интереса к немецкому бренду

После ухода официального представительства Mercedes-Benz из России в 2022 году продажи марки резко упали. Однако уже в середине 2024 года начали активно развиваться каналы параллельного импорта, через которые в страну стали поступать новые автомобили европейской сборки.

В 2025 году география поставок значительно расширилась. Поставки теперь идут через Казахстан, Армению, Киргизию, ОАЭ, а также ряд европейских стран, где остаются действующие дилерские сети Mercedes-Benz. Это позволило сделать ассортимент шире и стабилизировать цены.

"На рынке появились серые, но сертифицированные дилеры, предлагающие автомобили с заводской гарантией. Для покупателей это стало сигналом доверия, а для рынка — точкой роста", — поясняют аналитики.

Кроме того, важным фактором стало укрепление рубля и снижение темпов инфляции. В результате покупательная способность в сегменте "премиум" заметно выросла.

Самые популярные модели Mercedes-Benz в России

Традиционно в России наибольшим спросом пользуются внедорожники и купе-кроссоверы немецкого бренда. По итогам ноября 2025 года в список самых продаваемых моделей вошли:

  1. Mercedes-Benz G-класс (200 шт.) - легендарный "Гелендваген" остаётся символом престижа и мощности. Его выбирают бизнесмены и представители шоу-бизнеса, а также любители бездорожья.

  2. GLC (181 шт.) - практичный кроссовер с богатым оснащением, хорошо подходящий для городских условий.

  3. GLS (157 шт.) - представительский внедорожник с просторным салоном, часто приобретаемый корпоративными клиентами.

  4. GLE (141 шт.) - одна из самых сбалансированных моделей марки по соотношению цены и характеристик.

  5. GLC Coupe (119 шт.) - стильный купе-кроссовер для тех, кто ценит дизайн и динамику.

  6. E-класс (117 шт.) - бизнес-седан, пользующийся спросом у частных покупателей и компаний.

  7. GLE Coupe (109 шт.) - спортивная версия GLE с выразительным кузовом и мощным мотором.

"SUV-сегмент традиционно доминирует в структуре продаж Mercedes-Benz в России. Покупатели ценят высокий клиренс, комфорт и безопасность — а эти параметры немецкая марка обеспечивает в полном объёме", — отмечают эксперты отрасли.

Почему россияне снова выбирают Mercedes-Benz

1. Параллельный импорт и расширение поставок

Развитие логистических схем позволило доставлять автомобили напрямую из стран-партнёров. В отличие от первых лет после ухода бренда, сегодня дилеры предлагают широкий выбор комплектаций, включая AMG-версии и модели с левым рулём, адаптированные под российские стандарты.

2. Стабильность цен и высокий уровень остаточной стоимости

Mercedes-Benz сохраняет высокий остаточный спрос: автомобили медленнее теряют в цене и остаются ликвидными даже через несколько лет.

3. Рост доходов в премиальном сегменте

Несмотря на общие экономические колебания, в России растёт число обеспеченных покупателей. Они предпочитают вкладываться в дорогие, надёжные автомобили, которые подчеркивают статус.

4. Ограниченный выбор альтернатив

После сокращения официальных продаж BMW, Audi и Lexus многие клиенты перешли именно к Mercedes-Benz. Это связано с более активной работой независимых дилеров марки.

5. Надёжность и репутация

Mercedes-Benz десятилетиями ассоциируется с долговечностью, комфортом и безопасностью. Именно эти качества делают автомобили бренда популярными на вторичном рынке и стимулируют спрос на новые модели.

Сравнение с другими премиум-брендами

Для понимания масштабов роста достаточно сравнить статистику с другими марками:

  • BMW зарегистрировал около 950 автомобилей в ноябре (+70 % к прошлому году).

  • Audi - около 400 машин (+45 %).

  • Lexus - порядка 300 автомобилей, что ниже показателей Mercedes-Benz почти в четыре раза.

  • Genesis показал рост на 18 %, но пока остаётся нишевым игроком.

Таким образом, Mercedes-Benz уверенно удерживает лидерство среди премиальных брендов, заняв около 40 % сегмента люксовых автомобилей в России.

Сравнение: Mercedes-Benz и китайские конкуренты

Интересно, что спрос на немецкий бренд растёт на фоне бурного развития китайских премиум-производителей — Hongqi, Exeed, Zeekr и Aito. Однако, несмотря на обилие предложений, российские покупатели по-прежнему воспринимают немецкий бренд как символ престижа и технического совершенства.

  • Mercedes-Benz: проверенная репутация, известный бренд, высокая ликвидность.

  • Китайские марки: привлекательная цена, но ограниченное количество сервисных центров и низкий уровень узнаваемости.

"Китайские бренды растут, но Mercedes-Benz остаётся эталоном. Многие клиенты рассматривают его как долгосрочное вложение, а не просто транспорт", — поясняет эксперт.

Плюсы и минусы нынешнего рынка Mercedes-Benz

Преимущества:

  • возможность покупки новых автомобилей через официальных и независимых дилеров;
  • расширение модельной линейки, включая GLC, GLE, GLS и E-Class;
  • высокий уровень качества и безопасности;
  • стабильность цен и высокий остаточный спрос;
  • наличие сервисов параллельного импорта оригинальных запчастей.

Недостатки:

  • высокая стоимость обслуживания по сравнению с азиатскими конкурентами;
  • ограниченные поставки редких модификаций;
  • отсутствие прямой поддержки производителя на территории России.

Несмотря на эти факторы, эксперты прогнозируют, что в 2026 году Mercedes-Benz сохранит темпы роста, особенно при стабилизации курса валют и расширении поставок.

Советы покупателям Mercedes-Benz

  1. Проверяйте происхождение автомобиля. Уточняйте, из какой страны ввезена машина и есть ли на неё гарантийное обслуживание.

  2. Выбирайте проверенных дилеров. Крупные игроки рынка предлагают не только гарантию, но и сервисное сопровождение.

  3. Учитывайте стоимость содержания. Премиум-класс требует регулярного обслуживания и качественных расходников.

  4. Используйте трейд-ин или лизинг. Многие дилеры предлагают выгодные программы для постоянных клиентов.

  5. Выбирайте популярные модели. GLC, GLE и E-Class сохраняют лучшую ликвидность при последующей продаже.

Популярные вопросы о продажах Mercedes-Benz

1. Почему выросли продажи Mercedes-Benz в России?
Из-за восстановления каналов поставок, повышения доступности и сохранения статуса бренда.

2. Сколько машин зарегистрировано в 2025 году?
За 11 месяцев — 7985 новых автомобилей, что на 26 % больше, чем в 2024 году.

3. Какая модель самая популярная?
G-класс — 200 проданных автомобилей в ноябре.

4. Можно ли сейчас купить новый Mercedes-Benz в России?
Да, через официальных дилеров параллельного импорта и крупные автосалоны.

5. Что будет с ценами в 2026 году?
Ожидается умеренный рост в пределах 5-10 %, при этом спрос останется высоким.

6. Какой сегмент наиболее стабилен?
SUV и купе-кроссоверы — GLC, GLE и GLS формируют основную долю продаж.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Наука и техника
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Недвижимость
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Новости спорта
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Популярное
Глубокие мышцы просыпаются, как только тело расслабляется: упражнения на кровати втягивают живот без перегрузки спины

Узнайте, как тренировки на мягкой поверхности кровати могут стать эффективным и безопасным способом укрепления мышц кора после 60 лет.

Упражнения на кровати улучшили тонус нижнего живота после 60 — eatthis.com
Ошибки обеих сторон: грузинский сценарий стал ловушкой для России
Ошибки обеих сторон: грузинский сценарий стал ловушкой для России
Опасный декабрь: магнитные бури набирают силу
Конец орбанизма? Почему молодое поколение хочет смены власти в Венгрии
Зимой агрессивные методы ухода вызывают раздражение Валерия Жемчугова Молдавия получает западные бронеавтомобили для армии Андрей Николаев Уборка снега повышает нагрузку на сердце — профессор медицины Барри Франклин Игорь Буккер
Мерц летит в Брюссель, Медведев предупреждает: битва за "репарационный кредит" набирает обороты
Ласковый май запутан в узел: расследование вскрыло документы, которые меняют историю
Литовские ведомства не могут понять, сколько грузовиков осталось в Белоруссии
Литовские ведомства не могут понять, сколько грузовиков осталось в Белоруссии
Последние материалы
Набережная Сиднея заворожит с первого шага — Greek Reporter
Находка в Шотландии поможет понять процессы, происходящие глубоко под землёй — BGS
Лариса Долина сообщила, что мошенники следили за её близкими
6 декабря: Александр Невский, взятие Киева и арап Петра Великого
Зимой организм увеличивает тягу к сладкому из-за нехватки света — Вим Хоф
В зимний период полив хлорофитума нужно сократить до одного раза в 10 дней — Actualno
Низкое октановое число увеличило риск детонации — Dvigatel.expert
Учёные обнаружили рибозу и глюкозу в образцах Бенну — ct24
Прозрачно-розовый маникюр становится главным бьюти-трендом 2026 года — Grazia
Новый популярный рецепт пиццы исключает ферментацию и дрожжи — simplyrecipes
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.