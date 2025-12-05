Автосалоны фиксируют неожиданный всплеск: как спрос на дорогие кроссоверы удвоился за месяц

Продажи новых Mercedes-Benz в России выросли более чем вдвое — Автостат

Россияне снова массово обращают внимание на автомобили премиум-класса — и особенно на Mercedes-Benz. По данным аналитического агентства в ноябре 2025 года количество новых зарегистрированных автомобилей немецкой марки выросло более чем в два раза. Интерес к бренду вернулся благодаря восстановлению поставок, активному развитию параллельного импорта и стабильному спросу на надёжные премиальные машины. Об этом сообщил эксперт Сергей Целиков.

Фото: commons.wikimedia by Alexandre Prevot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Mercedes-Benz G 63 AMG

Продажи выросли более чем вдвое

Согласно данным агентства, в ноябре 2025 года в России зарегистрировано 1160 новых автомобилей Mercedes-Benz. Это на 107,5 % больше, чем за тот же месяц 2024 года, когда в реестр ГИБДД было внесено всего 559 машин.

Рост фиксируется не только в ежемесячных показателях, но и в долгосрочной динамике. За 11 месяцев 2025 года число зарегистрированных новых легковых Mercedes-Benz достигло 7985 единиц, что на 26 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Мы наблюдаем оживление интереса к премиальному сегменту. Покупатели, которые в 2022–2023 годах откладывали покупку, сейчас возвращаются на рынок. Mercedes-Benz остаётся символом статуса, а развитие параллельного импорта позволило сделать эти автомобили снова доступными", — сообщил эксперт Сергей Целиков.

Эксперты отмечают, что нынешние объёмы продаж Mercedes-Benz стали самыми высокими за последние три года. Это свидетельствует о постепенном восстановлении рынка дорогих автомобилей, где ранее доминировали азиатские и российские бренды.

Восстановление интереса к немецкому бренду

После ухода официального представительства Mercedes-Benz из России в 2022 году продажи марки резко упали. Однако уже в середине 2024 года начали активно развиваться каналы параллельного импорта, через которые в страну стали поступать новые автомобили европейской сборки.

В 2025 году география поставок значительно расширилась. Поставки теперь идут через Казахстан, Армению, Киргизию, ОАЭ, а также ряд европейских стран, где остаются действующие дилерские сети Mercedes-Benz. Это позволило сделать ассортимент шире и стабилизировать цены.

"На рынке появились серые, но сертифицированные дилеры, предлагающие автомобили с заводской гарантией. Для покупателей это стало сигналом доверия, а для рынка — точкой роста", — поясняют аналитики.

Кроме того, важным фактором стало укрепление рубля и снижение темпов инфляции. В результате покупательная способность в сегменте "премиум" заметно выросла.

Самые популярные модели Mercedes-Benz в России

Традиционно в России наибольшим спросом пользуются внедорожники и купе-кроссоверы немецкого бренда. По итогам ноября 2025 года в список самых продаваемых моделей вошли:

Mercedes-Benz G-класс (200 шт.) - легендарный "Гелендваген" остаётся символом престижа и мощности. Его выбирают бизнесмены и представители шоу-бизнеса, а также любители бездорожья. GLC (181 шт.) - практичный кроссовер с богатым оснащением, хорошо подходящий для городских условий. GLS (157 шт.) - представительский внедорожник с просторным салоном, часто приобретаемый корпоративными клиентами. GLE (141 шт.) - одна из самых сбалансированных моделей марки по соотношению цены и характеристик. GLC Coupe (119 шт.) - стильный купе-кроссовер для тех, кто ценит дизайн и динамику. E-класс (117 шт.) - бизнес-седан, пользующийся спросом у частных покупателей и компаний. GLE Coupe (109 шт.) - спортивная версия GLE с выразительным кузовом и мощным мотором.

"SUV-сегмент традиционно доминирует в структуре продаж Mercedes-Benz в России. Покупатели ценят высокий клиренс, комфорт и безопасность — а эти параметры немецкая марка обеспечивает в полном объёме", — отмечают эксперты отрасли.

Почему россияне снова выбирают Mercedes-Benz

1. Параллельный импорт и расширение поставок

Развитие логистических схем позволило доставлять автомобили напрямую из стран-партнёров. В отличие от первых лет после ухода бренда, сегодня дилеры предлагают широкий выбор комплектаций, включая AMG-версии и модели с левым рулём, адаптированные под российские стандарты.

2. Стабильность цен и высокий уровень остаточной стоимости

Mercedes-Benz сохраняет высокий остаточный спрос: автомобили медленнее теряют в цене и остаются ликвидными даже через несколько лет.

3. Рост доходов в премиальном сегменте

Несмотря на общие экономические колебания, в России растёт число обеспеченных покупателей. Они предпочитают вкладываться в дорогие, надёжные автомобили, которые подчеркивают статус.

4. Ограниченный выбор альтернатив

После сокращения официальных продаж BMW, Audi и Lexus многие клиенты перешли именно к Mercedes-Benz. Это связано с более активной работой независимых дилеров марки.

5. Надёжность и репутация

Mercedes-Benz десятилетиями ассоциируется с долговечностью, комфортом и безопасностью. Именно эти качества делают автомобили бренда популярными на вторичном рынке и стимулируют спрос на новые модели.

Сравнение с другими премиум-брендами

Для понимания масштабов роста достаточно сравнить статистику с другими марками:

BMW зарегистрировал около 950 автомобилей в ноябре (+70 % к прошлому году).

Audi - около 400 машин (+45 %).

Lexus - порядка 300 автомобилей , что ниже показателей Mercedes-Benz почти в четыре раза.

Genesis показал рост на 18 %, но пока остаётся нишевым игроком.

Таким образом, Mercedes-Benz уверенно удерживает лидерство среди премиальных брендов, заняв около 40 % сегмента люксовых автомобилей в России.

Сравнение: Mercedes-Benz и китайские конкуренты

Интересно, что спрос на немецкий бренд растёт на фоне бурного развития китайских премиум-производителей — Hongqi, Exeed, Zeekr и Aito. Однако, несмотря на обилие предложений, российские покупатели по-прежнему воспринимают немецкий бренд как символ престижа и технического совершенства.

Mercedes-Benz : проверенная репутация, известный бренд, высокая ликвидность.

Китайские марки: привлекательная цена, но ограниченное количество сервисных центров и низкий уровень узнаваемости.

"Китайские бренды растут, но Mercedes-Benz остаётся эталоном. Многие клиенты рассматривают его как долгосрочное вложение, а не просто транспорт", — поясняет эксперт.

Плюсы и минусы нынешнего рынка Mercedes-Benz

Преимущества:

возможность покупки новых автомобилей через официальных и независимых дилеров;

расширение модельной линейки, включая GLC, GLE, GLS и E-Class;

высокий уровень качества и безопасности;

стабильность цен и высокий остаточный спрос;

наличие сервисов параллельного импорта оригинальных запчастей.

Недостатки:

высокая стоимость обслуживания по сравнению с азиатскими конкурентами;

ограниченные поставки редких модификаций;

отсутствие прямой поддержки производителя на территории России.

Несмотря на эти факторы, эксперты прогнозируют, что в 2026 году Mercedes-Benz сохранит темпы роста, особенно при стабилизации курса валют и расширении поставок.

Советы покупателям Mercedes-Benz

Проверяйте происхождение автомобиля. Уточняйте, из какой страны ввезена машина и есть ли на неё гарантийное обслуживание. Выбирайте проверенных дилеров. Крупные игроки рынка предлагают не только гарантию, но и сервисное сопровождение. Учитывайте стоимость содержания. Премиум-класс требует регулярного обслуживания и качественных расходников. Используйте трейд-ин или лизинг. Многие дилеры предлагают выгодные программы для постоянных клиентов. Выбирайте популярные модели. GLC, GLE и E-Class сохраняют лучшую ликвидность при последующей продаже.

Популярные вопросы о продажах Mercedes-Benz

1. Почему выросли продажи Mercedes-Benz в России?

Из-за восстановления каналов поставок, повышения доступности и сохранения статуса бренда.

2. Сколько машин зарегистрировано в 2025 году?

За 11 месяцев — 7985 новых автомобилей, что на 26 % больше, чем в 2024 году.

3. Какая модель самая популярная?

G-класс — 200 проданных автомобилей в ноябре.

4. Можно ли сейчас купить новый Mercedes-Benz в России?

Да, через официальных дилеров параллельного импорта и крупные автосалоны.

5. Что будет с ценами в 2026 году?

Ожидается умеренный рост в пределах 5-10 %, при этом спрос останется высоким.

6. Какой сегмент наиболее стабилен?

SUV и купе-кроссоверы — GLC, GLE и GLS формируют основную долю продаж.