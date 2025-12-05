Автосалоны фиксируют неожиданный всплеск: как спрос на дорогие кроссоверы удвоился за месяц

Россияне снова массово обращают внимание на автомобили премиум-класса — и особенно на Mercedes-Benz. По данным аналитического агентства в ноябре 2025 года количество новых зарегистрированных автомобилей немецкой марки выросло более чем в два раза. Интерес к бренду вернулся благодаря восстановлению поставок, активному развитию параллельного импорта и стабильному спросу на надёжные премиальные машины. Об этом сообщил эксперт Сергей Целиков.
Согласно данным агентства, в ноябре 2025 года в России зарегистрировано 1160 новых автомобилей Mercedes-Benz. Это на 107,5 % больше, чем за тот же месяц 2024 года, когда в реестр ГИБДД было внесено всего 559 машин.
Рост фиксируется не только в ежемесячных показателях, но и в долгосрочной динамике. За 11 месяцев 2025 года число зарегистрированных новых легковых Mercedes-Benz достигло 7985 единиц, что на 26 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Мы наблюдаем оживление интереса к премиальному сегменту. Покупатели, которые в 2022–2023 годах откладывали покупку, сейчас возвращаются на рынок. Mercedes-Benz остаётся символом статуса, а развитие параллельного импорта позволило сделать эти автомобили снова доступными", — сообщил эксперт Сергей Целиков.
Эксперты отмечают, что нынешние объёмы продаж Mercedes-Benz стали самыми высокими за последние три года. Это свидетельствует о постепенном восстановлении рынка дорогих автомобилей, где ранее доминировали азиатские и российские бренды.
После ухода официального представительства Mercedes-Benz из России в 2022 году продажи марки резко упали. Однако уже в середине 2024 года начали активно развиваться каналы параллельного импорта, через которые в страну стали поступать новые автомобили европейской сборки.
В 2025 году география поставок значительно расширилась. Поставки теперь идут через Казахстан, Армению, Киргизию, ОАЭ, а также ряд европейских стран, где остаются действующие дилерские сети Mercedes-Benz. Это позволило сделать ассортимент шире и стабилизировать цены.
"На рынке появились серые, но сертифицированные дилеры, предлагающие автомобили с заводской гарантией. Для покупателей это стало сигналом доверия, а для рынка — точкой роста", — поясняют аналитики.
Кроме того, важным фактором стало укрепление рубля и снижение темпов инфляции. В результате покупательная способность в сегменте "премиум" заметно выросла.
Традиционно в России наибольшим спросом пользуются внедорожники и купе-кроссоверы немецкого бренда. По итогам ноября 2025 года в список самых продаваемых моделей вошли:
Mercedes-Benz G-класс (200 шт.) - легендарный "Гелендваген" остаётся символом престижа и мощности. Его выбирают бизнесмены и представители шоу-бизнеса, а также любители бездорожья.
GLC (181 шт.) - практичный кроссовер с богатым оснащением, хорошо подходящий для городских условий.
GLS (157 шт.) - представительский внедорожник с просторным салоном, часто приобретаемый корпоративными клиентами.
GLE (141 шт.) - одна из самых сбалансированных моделей марки по соотношению цены и характеристик.
GLC Coupe (119 шт.) - стильный купе-кроссовер для тех, кто ценит дизайн и динамику.
E-класс (117 шт.) - бизнес-седан, пользующийся спросом у частных покупателей и компаний.
GLE Coupe (109 шт.) - спортивная версия GLE с выразительным кузовом и мощным мотором.
"SUV-сегмент традиционно доминирует в структуре продаж Mercedes-Benz в России. Покупатели ценят высокий клиренс, комфорт и безопасность — а эти параметры немецкая марка обеспечивает в полном объёме", — отмечают эксперты отрасли.
Развитие логистических схем позволило доставлять автомобили напрямую из стран-партнёров. В отличие от первых лет после ухода бренда, сегодня дилеры предлагают широкий выбор комплектаций, включая AMG-версии и модели с левым рулём, адаптированные под российские стандарты.
Mercedes-Benz сохраняет высокий остаточный спрос: автомобили медленнее теряют в цене и остаются ликвидными даже через несколько лет.
Несмотря на общие экономические колебания, в России растёт число обеспеченных покупателей. Они предпочитают вкладываться в дорогие, надёжные автомобили, которые подчеркивают статус.
После сокращения официальных продаж BMW, Audi и Lexus многие клиенты перешли именно к Mercedes-Benz. Это связано с более активной работой независимых дилеров марки.
Mercedes-Benz десятилетиями ассоциируется с долговечностью, комфортом и безопасностью. Именно эти качества делают автомобили бренда популярными на вторичном рынке и стимулируют спрос на новые модели.
Для понимания масштабов роста достаточно сравнить статистику с другими марками:
BMW зарегистрировал около 950 автомобилей в ноябре (+70 % к прошлому году).
Audi - около 400 машин (+45 %).
Lexus - порядка 300 автомобилей, что ниже показателей Mercedes-Benz почти в четыре раза.
Genesis показал рост на 18 %, но пока остаётся нишевым игроком.
Таким образом, Mercedes-Benz уверенно удерживает лидерство среди премиальных брендов, заняв около 40 % сегмента люксовых автомобилей в России.
Интересно, что спрос на немецкий бренд растёт на фоне бурного развития китайских премиум-производителей — Hongqi, Exeed, Zeekr и Aito. Однако, несмотря на обилие предложений, российские покупатели по-прежнему воспринимают немецкий бренд как символ престижа и технического совершенства.
Mercedes-Benz: проверенная репутация, известный бренд, высокая ликвидность.
Китайские марки: привлекательная цена, но ограниченное количество сервисных центров и низкий уровень узнаваемости.
"Китайские бренды растут, но Mercedes-Benz остаётся эталоном. Многие клиенты рассматривают его как долгосрочное вложение, а не просто транспорт", — поясняет эксперт.
Преимущества:
Недостатки:
Несмотря на эти факторы, эксперты прогнозируют, что в 2026 году Mercedes-Benz сохранит темпы роста, особенно при стабилизации курса валют и расширении поставок.
Проверяйте происхождение автомобиля. Уточняйте, из какой страны ввезена машина и есть ли на неё гарантийное обслуживание.
Выбирайте проверенных дилеров. Крупные игроки рынка предлагают не только гарантию, но и сервисное сопровождение.
Учитывайте стоимость содержания. Премиум-класс требует регулярного обслуживания и качественных расходников.
Используйте трейд-ин или лизинг. Многие дилеры предлагают выгодные программы для постоянных клиентов.
Выбирайте популярные модели. GLC, GLE и E-Class сохраняют лучшую ликвидность при последующей продаже.
1. Почему выросли продажи Mercedes-Benz в России?
Из-за восстановления каналов поставок, повышения доступности и сохранения статуса бренда.
2. Сколько машин зарегистрировано в 2025 году?
За 11 месяцев — 7985 новых автомобилей, что на 26 % больше, чем в 2024 году.
3. Какая модель самая популярная?
G-класс — 200 проданных автомобилей в ноябре.
4. Можно ли сейчас купить новый Mercedes-Benz в России?
Да, через официальных дилеров параллельного импорта и крупные автосалоны.
5. Что будет с ценами в 2026 году?
Ожидается умеренный рост в пределах 5-10 %, при этом спрос останется высоким.
6. Какой сегмент наиболее стабилен?
SUV и купе-кроссоверы — GLC, GLE и GLS формируют основную долю продаж.
