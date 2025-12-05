На старте продаж — эффект разорвавшейся бомбы: в Россию приехало гран-купе, которое бросает вызов Tesla

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Avatr объявил о начале продаж электрического гран-купе 12 в России
На российском рынке стартовали продажи нового электрического гран-купе Avatr 12 - премиальной модели китайского бренда, созданного при участии Changan, Huawei и CATL. Производитель уточняет, что в русскоязычном варианте название автомобиля следует произносить раздельно — "Аватр Один Два". Об этом сообщили представители бренда Avatr.

Avatr 12
Фото: commons.wikimedia by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Avatr 12

Начало продаж и стоимость

Электрический Avatr 12 официально поступил в продажу у российских дилеров марки. Минимальная цена новинки составляет от 6,5 миллиона рублей, что ставит её в один ряд с премиальными моделями бизнес-класса на электротяге.

Для покупателей действует круглосуточная программа поддержки, включающая консьерж-сервис, услуги аварийного комиссара, эвакуацию, предоставление подменного водителя и юридическую помощь. Таким образом, компания стремится предложить клиентам не только технологичный автомобиль, но и высокий уровень послепродажного сервиса.

"Avatr 12 сочетает передовые технологии, высокий комфорт и премиальный клиентский опыт — именно то, чего ждут современные водители", — отметили представители марки.

Пожизненная гарантия для первых покупателей

Одним из самых громких пунктов программы стала пожизненная гарантия на автомобили, приобретённые первыми клиентами в России. В гарантию входят не только традиционные узлы, но и ключевые элементы электрической силовой установки:

  • высоковольтные аккумуляторы CATL;

  • электромоторы с совокупной мощностью 578 л. с.;

  • контроллеры силового агрегата.

Такая политика — редкость на российском рынке электрокаров и призвана подчеркнуть уверенность производителя в надёжности своих технологий.

Технические характеристики Avatr 12

Новый Avatr 12 построен на платформе EP1 - архитектуре, разработанной совместно с инженерами Changan и Huawei. Автомобиль получил два электромотора и систему полного привода, обеспечивающую впечатляющую динамику.

Мощность установки составляет 578 лошадиных сил, а разгон до 100 км/ч занимает всего 3,9 секунды.
Запас хода — до 565 километров по циклу CLTC, что делает Avatr 12 одним из самых дальнобойных электромобилей в своём классе.

В модели применены технологии Huawei для интеллектуального управления тягой и адаптивного распределения крутящего момента, что обеспечивает устойчивость даже на скользких покрытиях.

Дизайн и интерьер

Avatr 12 отличается эффектным внешним видом в стиле футуристического гран-купе. Длинный капот, покатая линия крыши и скрытые дверные ручки подчёркивают спортивный силуэт.

Интерьер выполнен в минималистичном стиле: в салоне установлены три дисплея — центральный 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы, цифровая приборная панель и дополнительный экран для переднего пассажира.

В отделке используются натуральная кожа, металл и декоративные вставки с подсветкой. Модель оснащена интеллектуальной системой помощи водителю Huawei ADS 2.0, включающей автопарковку, адаптивный круиз и распознавание пешеходов.

Avatr 12 и конкуренты

На российском рынке Avatr 12 соперничает с такими моделями, как Zeekr 001, BMW i4 и Mercedes EQE. Однако Avatr делает ставку на более агрессивное соотношение цены и оснащения:

  • Мощность. 578 л. с. против 544 у Zeekr 001 и 476 у BMW i4 M50.

  • Разгон. 3,9 секунды до 100 км/ч — один из лучших показателей в классе.

  • Цена. От 6,5 млн рублей против 7,2-8 млн у конкурентов.

  • Гарантия. Пожизненная на силовую установку — уникальное предложение для сегмента.

Таким образом, Avatr 12 позиционируется как премиум-альтернатива европейским электромобилям с более выгодной стоимостью владения.

Плюсы и минусы Avatr 12

Преимущества:

  • мощная электрическая установка и полный привод;
  • большой запас хода;
  • премиальный дизайн и продуманный интерьер;
  • пожизненная гарантия для первых покупателей;
  • высокий уровень технологичности и помощи водителю.

Недостатки:

  • относительно высокая цена для новой марки на российском рынке;
  • ограниченная сеть официальных дилеров и сервисов;
  • пока небольшая история бренда в России.

Советы при выборе электромобиля Avatr

  1. Перед покупкой уточните доступность официального сервиса в вашем регионе — обслуживание электромобиля требует специализированного оборудования.

  2. При возможности установите домашнюю зарядную станцию для комфортной эксплуатации.

  3. Используйте фирменное приложение Avatr — оно позволяет удалённо проверять состояние батареи и обновлять ПО.

  4. Следите за температурой аккумулятора зимой: система термоконтроля снижает деградацию батареи и поддерживает запас хода.

Популярные вопросы об Avatr 12

1. Сколько стоит Avatr 12 в России?
Минимальная цена — от 6,5 миллиона рублей.

2. Какова мощность и разгон?
Два электромотора суммарной мощностью 578 л. с. обеспечивают разгон до 100 км/ч за 3,9 секунды.

3. Каков запас хода?
До 565 км на одном заряде по циклу CLTC.

4. Что входит в пожизненную гарантию?
Аккумуляторы CATL, электромоторы и контроллеры силового агрегата.

5. Что включает программа поддержки?
Консьерж-сервис, подменный водитель, юридическая помощь и эвакуация при необходимости.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
