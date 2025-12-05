На старте продаж — эффект разорвавшейся бомбы: в Россию приехало гран-купе, которое бросает вызов Tesla

На российском рынке стартовали продажи нового электрического гран-купе Avatr 12 - премиальной модели китайского бренда, созданного при участии Changan, Huawei и CATL. Производитель уточняет, что в русскоязычном варианте название автомобиля следует произносить раздельно — "Аватр Один Два". Об этом сообщили представители бренда Avatr.
Электрический Avatr 12 официально поступил в продажу у российских дилеров марки. Минимальная цена новинки составляет от 6,5 миллиона рублей, что ставит её в один ряд с премиальными моделями бизнес-класса на электротяге.
Для покупателей действует круглосуточная программа поддержки, включающая консьерж-сервис, услуги аварийного комиссара, эвакуацию, предоставление подменного водителя и юридическую помощь. Таким образом, компания стремится предложить клиентам не только технологичный автомобиль, но и высокий уровень послепродажного сервиса.
"Avatr 12 сочетает передовые технологии, высокий комфорт и премиальный клиентский опыт — именно то, чего ждут современные водители", — отметили представители марки.
Одним из самых громких пунктов программы стала пожизненная гарантия на автомобили, приобретённые первыми клиентами в России. В гарантию входят не только традиционные узлы, но и ключевые элементы электрической силовой установки:
высоковольтные аккумуляторы CATL;
электромоторы с совокупной мощностью 578 л. с.;
контроллеры силового агрегата.
Такая политика — редкость на российском рынке электрокаров и призвана подчеркнуть уверенность производителя в надёжности своих технологий.
Новый Avatr 12 построен на платформе EP1 - архитектуре, разработанной совместно с инженерами Changan и Huawei. Автомобиль получил два электромотора и систему полного привода, обеспечивающую впечатляющую динамику.
Мощность установки составляет 578 лошадиных сил, а разгон до 100 км/ч занимает всего 3,9 секунды.
Запас хода — до 565 километров по циклу CLTC, что делает Avatr 12 одним из самых дальнобойных электромобилей в своём классе.
В модели применены технологии Huawei для интеллектуального управления тягой и адаптивного распределения крутящего момента, что обеспечивает устойчивость даже на скользких покрытиях.
Avatr 12 отличается эффектным внешним видом в стиле футуристического гран-купе. Длинный капот, покатая линия крыши и скрытые дверные ручки подчёркивают спортивный силуэт.
Интерьер выполнен в минималистичном стиле: в салоне установлены три дисплея — центральный 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы, цифровая приборная панель и дополнительный экран для переднего пассажира.
В отделке используются натуральная кожа, металл и декоративные вставки с подсветкой. Модель оснащена интеллектуальной системой помощи водителю Huawei ADS 2.0, включающей автопарковку, адаптивный круиз и распознавание пешеходов.
На российском рынке Avatr 12 соперничает с такими моделями, как Zeekr 001, BMW i4 и Mercedes EQE. Однако Avatr делает ставку на более агрессивное соотношение цены и оснащения:
Мощность. 578 л. с. против 544 у Zeekr 001 и 476 у BMW i4 M50.
Разгон. 3,9 секунды до 100 км/ч — один из лучших показателей в классе.
Цена. От 6,5 млн рублей против 7,2-8 млн у конкурентов.
Гарантия. Пожизненная на силовую установку — уникальное предложение для сегмента.
Таким образом, Avatr 12 позиционируется как премиум-альтернатива европейским электромобилям с более выгодной стоимостью владения.
Преимущества:
Недостатки:
Перед покупкой уточните доступность официального сервиса в вашем регионе — обслуживание электромобиля требует специализированного оборудования.
При возможности установите домашнюю зарядную станцию для комфортной эксплуатации.
Используйте фирменное приложение Avatr — оно позволяет удалённо проверять состояние батареи и обновлять ПО.
Следите за температурой аккумулятора зимой: система термоконтроля снижает деградацию батареи и поддерживает запас хода.
1. Сколько стоит Avatr 12 в России?
Минимальная цена — от 6,5 миллиона рублей.
2. Какова мощность и разгон?
Два электромотора суммарной мощностью 578 л. с. обеспечивают разгон до 100 км/ч за 3,9 секунды.
3. Каков запас хода?
До 565 км на одном заряде по циклу CLTC.
4. Что входит в пожизненную гарантию?
Аккумуляторы CATL, электромоторы и контроллеры силового агрегата.
5. Что включает программа поддержки?
Консьерж-сервис, подменный водитель, юридическая помощь и эвакуация при необходимости.
Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.