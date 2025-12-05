Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кровь мечехвостов выявляет токсины в медицинских имплантах — National Geographic
Короткий квадрат делает пальцы визуально короче — мастер маникюра Календжян
Шум в ушах может быть предвестником инсульта и потери слуха — врач Зайцев
Регулярная ходьба на месте помогает снижать вес
Халапеньо показал устойчивость к комнатному выращиванию — по данным "Ботанички"
После Чернобыля разработаны самые безопасные реакторы — Курчатовский институт
Еда перед анализом искажает результаты обследования — verywellhealth.com
Сериал "Смерть Банни Манро" раскрывает тему отцовства
Повар-технологи уточнили роль температуры масла во фритюре для корочки — Белновости

Рейтинг надёжности шокировал автолюбителей: как японцы снова обошли премиум-бренды Европы

Subaru признана брендом номер один в рейтинге Consumer Reports 2025 года
Авто

Subaru вновь возглавила рейтинг автомобильных брендов по версии авторитетного американского издания Consumer Reports. Это уже второй год подряд, когда японская марка занимает первую строчку, опередив премиальные бренды и технологических лидеров рынка. Об этом сообщает Consumer Reports.

Subaru Impreza
Фото: commons.wikimedia.org by Qurren, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Subaru Impreza

Кто вошёл в топ автомобильных брендов 2025 года

Рейтинг Consumer Reports традиционно формируется на основе комплексной оценки: учитываются надёжность, удовлетворённость владельцев, результаты дорожных тестов и уровень безопасности. По итогам последнего года Subaru заняла первое место, укрепив позиции благодаря стабильным характеристикам и доверию покупателей.

На вторую строчку вышла BMW, демонстрирующая устойчивый рост благодаря технологическим инновациям и динамике своих моделей. Замыкает тройку Porsche, сохранившая высокие оценки за управляемость и качество сборки.

В первую десятку также вошли Honda, Toyota, Lexus, Lincoln, Hyundai, Acura и Tesla. Таким образом, топ-10 объединил производителей из разных сегментов — от массовых брендов до премиальных и электромобильных компаний.

"Subaru снова показала высокий уровень надёжности и сбалансированности, что делает её выбором номер один для водителей, ищущих сочетание безопасности и комфорта", — отмечается в отчёте Consumer Reports.

Надёжность моделей и сравнительная статистика

Отдельное внимание эксперты уделили рейтингу надёжности, в котором лидером стала Toyota. На втором месте — Subaru, следом идёт Lexus. Эти бренды продемонстрировали минимальное количество жалоб на эксплуатационные проблемы, что подтверждает их репутацию долговечных автомобилей.

В отчёте также отмечается, что гибридные автомобили оказались примерно на 15 % надёжнее бензиновых моделей. Это связано с тем, что гибридные системы используют проверенные двигатели внутреннего сгорания в сочетании с электродвигателями, снижая нагрузку на основные узлы.

В то же время plug-in-гибриды (PHEV) и электромобили чаще вызывали нарекания владельцев — главным образом из-за сложной электроники, программных сбоев и проблем с зарядкой в холодных климатических условиях.

"Несмотря на растущую популярность электромобилей, уровень жалоб на них остаётся выше среднего, особенно в сегменте премиум", — говорится в исследовании издания.

Почему Subaru остаётся лидером

Успех Subaru объясняется сразу несколькими факторами. Компания делает ставку на постоянный полный привод Symmetrical AWD, прочные кузова и высокий уровень активной безопасности. Большинство моделей, включая Outback, Forester и Crosstrek, стабильно показывают высокие результаты в краш-тестах и тестах управляемости.

Кроме того, фирменная система помощи водителю EyeSight признана одной из самых надёжных на рынке. Она включает адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе и автоматическое торможение. Всё это обеспечивает высокую оценку безопасности, что и помогает Subaru удерживать лидерство в рейтингах.

Сравнение лидеров рейтинга

В таблице рейтинга Consumer Reports можно заметить чёткое разделение по типам брендов:

  • Subaru - сочетание безопасности, практичности и доступности.

  • BMW и Porsche - технологичность, мощность, драйверские характеристики.

  • Honda и Toyota - надёжность и долговечность.

  • Lexus - сочетание роскоши и стабильности.

  • Tesla - инновации и стремление к автономности, несмотря на замечания по качеству сборки.

Таким образом, лидерство Subaru отражает тренд на прагматичность: потребители всё чаще выбирают автомобили, сочетающие комфорт, безопасность и долгий срок службы без дорогого обслуживания.

Плюсы и минусы подхода Consumer Reports

Преимущества рейтинга:

  • независимая оценка на основе отзывов владельцев;
  • внимание к реальному опыту эксплуатации;
  • учёт надёжности, безопасности и управляемости.

Недостатки:

  • рейтинг ориентирован на американский рынок, где климат и условия эксплуатации могут отличаться;
  • не учитывает субъективные факторы, такие как дизайн и эмоциональная привлекательность бренда.

Тем не менее, итоги Consumer Reports считаются одним из наиболее объективных показателей состояния мирового автопрома.

Советы покупателям при выборе автомобиля

  1. Изучайте независимые рейтинги — они отражают реальные показатели надёжности, а не только маркетинговые обещания.

  2. Если важна долговечность, отдайте предпочтение брендам с историей стабильных результатов — таким как Subaru, Toyota или Honda.

  3. При выборе гибрида обращайте внимание на гарантию на батарею и проверяйте, есть ли в вашем регионе специализированный сервис.

  4. Для электромобилей оценивайте не только запас хода, но и инфраструктуру зарядных станций в вашем городе.

Популярные вопросы о рейтинге Consumer Reports

1. Почему Subaru снова стала первой?
Из-за сочетания надёжности, безопасности и высокого уровня удовлетворённости владельцев.

2. Какие бренды улучшили позиции?
BMW и Porsche укрепили свои позиции благодаря инновационным технологиям и динамике моделей.

3. Кто лидирует по надёжности?
Первое место — Toyota, за ней Subaru и Lexus.

4. Почему электромобили показали худшие результаты?
Из-за сложности электроники, нестабильности программного обеспечения и проблем с зарядкой.

5. Стоит ли доверять Consumer Reports?
Да, это независимое издание с многолетней репутацией, чьи данные базируются на отзывах сотен тысяч владельцев.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Человечеству нужно 30 лет для первой базы на Марсе — Sciencepost
Наука и техника
Человечеству нужно 30 лет для первой базы на Марсе — Sciencepost
Подтверждено приближение Вояджера-1 к световому дню
Наука и техника
Подтверждено приближение Вояджера-1 к световому дню
Владельцам сбережений положена компенсация за советские вклады — член МАЮ Безмаленко
Экономика и бизнес
Владельцам сбережений положена компенсация за советские вклады — член МАЮ Безмаленко
Популярное
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность

Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.

Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Кошки сканируют пространство в темноте усами — эксперты
Одно движение ножницами — и кот инвалид: безобидная стрижка лишает питомца главного органа чувств
Гиганты Амазонки пошли в рост: в недрах леса запускается процесс, меняющий климатические прогнозы
Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов
Новая стратегия безопасности США видит в России партнера, а в Европе – проблему Любовь Степушова Утренние тренировки повышают суточный расход энергии — диетолог Евгения Соколовская Валерия Жемчугова Новый эукариот найден в горячем ручье Лассен-Парка — микробиолог Анджела Оливерио Игорь Буккер
Луна подойдёт так близко, что воздух загудит: ночь 4 декабря обещает редкое и завораживающее зрелище
Полотенца исчезают с дверцы духовки: новая кухонная хитрость меняет привычки
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Последние материалы
Крупные породы считаются пожилыми уже с 8 лет
Северное полушарие темнеет быстрее южного из-за потери льда и снега — по данным Earth
Ночная маска для губ предотвращает трещины и сухость
Пилатес помогает сохранять подвижность после 50 лет — Healthline
Новая стратегия безопасности США видит в России партнера, а в Европе – проблему
Вибрация в машине часто связана с разбалансировкой колес — автоэксперт Ракитин
Пророщенный хлеб снижает скачки сахара в крови, по данным verywellhealth.com
Бундестаг принял решение о возобновлении военной службы в Германии
Царь Соломон: волшебный мир сказки ждет юных зрителей на интерактивном спектакле
Моторы Lada успешно прошли сертификационные испытания на E10 — АвтоВАЗ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.