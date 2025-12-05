Копия Tiggo 4 изменилась до неузнаваемости: как Tenet T4 подстроили под российскую реальность

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

На российском авторынке появилась новая модель — полноприводный Tenet T4 4WD. Этот кроссовер представляет собой адаптированную для местных условий версию популярного Chery Tiggo 4, но с рядом конструктивных и технических улучшений. Новинка получила турбированный двигатель, роботизированную коробку передач и усиленную защиту кузова. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

TENET T4
Фото: tenet.ru is licensed under Public domain
TENET T4

Адаптация под российские условия

Tenet T4 4WD создан на платформе Chery Tiggo 4, но инженеры доработали модель для эксплуатации в климате России. Автомобиль оснащён 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 лошадиных сил и 7-ступенчатой трансмиссией DCT с "мокрыми" сцеплениями. Такая коробка известна долговечностью и способностью выдерживать низкие температуры, что особенно важно для северных регионов.

"Система полного привода I-4WD способна передавать до 50 % крутящего момента на заднюю ось, обеспечивая устойчивость на скользких покрытиях и уверенное движение в сложных дорожных условиях", — отмечают представители компании.

В отличие от базовой версии, предназначенной для азиатского рынка, Tenet T4 4WD получил усиленные элементы подвески, модифицированные резиновые уплотнители и более мощную шумоизоляцию днища. Это повышает уровень комфорта и долговечность автомобиля при эксплуатации на российских дорогах, где качество покрытия далеко не всегда идеально.

Дизайн и особенности исполнения

Снаружи Tenet T4 4WD сохраняет узнаваемые черты Tiggo 4 — крупную решётку радиатора, светодиодную оптику и динамичные линии кузова. Однако в деталях видна индивидуальность бренда Tenet: переработаны бамперы, изменены акценты отделки, а также установлены фирменные эмблемы.

В интерьере — сочетание цифровых технологий и лаконичного дизайна. Водителю доступны два экрана диагональю 10,25 дюйма: приборная панель и мультимедийная система. Система поддерживает управление жестами и голосовые команды, а также синхронизацию со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto.

Комплектации и оснащение

Tenet T4 4WD представлен на рынке в двух версиях — Active 4WD и Prime 4WD.

Версия Active 4WD стоимостью 2 390 000 рублей оснащена:

  • двумя 10,25-дюймовыми экранами;
  • светодиодной оптикой;
  • подогревом передних сидений и зеркал;
  • климат-контролем;
  • системой помощи при спуске и стабилизации.

Модификация Prime 4WD стоит 2 550 000 рублей и добавляет:

  • круговой обзор на 360°;
  • подогрев второго ряда сидений;
  • двухзонный климат-контроль;
  • отделку интерьера улучшенными материалами.

Для российского рынка инженеры усилили кузов дополнительным антикоррозийным покрытием, добавили антигравийную защиту и улучшили шумоизоляцию. Эти доработки должны продлить срок службы автомобиля и сделать поездки комфортнее.

Полный привод и управляемость

Ключевое отличие Tenet T4 4WD — интеллектуальная система полного привода I-4WD. Она автоматически перераспределяет крутящий момент между передней и задней осями, реагируя на потерю сцепления. Это делает автомобиль надёжным спутником в зимних условиях, на мокром асфальте и даже при выезде на грунтовку.

В связке с 7-ступенчатой коробкой DCT такая система обеспечивает плавный разгон и быстрое реагирование на нажатие педали газа. Технология "мокрых" сцеплений снижает риск перегрева и обеспечивает долговечность агрегата, особенно при частых переключениях в городском цикле.

"Tenet T4 — это автомобиль, который сочетает динамику турбомотора с устойчивостью полного привода и комфортом современных технологий", — подчеркнули представители марки.

Сравнение: Tenet T4 4WD и Chery Tiggo 4

Хотя Tenet T4 унаследовал платформу и силовой агрегат от Tiggo 4, адаптация под российские условия сделала его самостоятельным игроком рынка.

  • Дорожный просвет. Увеличен на несколько миллиметров для лучшей проходимости.

  • Защита кузова. Применены дополнительные антикоррозийные и антигравийные материалы.

  • Шумоизоляция. Переработаны нижние панели, что снизило уровень шума в салоне.

  • Система подвески. Подстроена под неровные дороги и повышенные нагрузки.

  • Настройки климатической системы. Изменены алгоритмы обогрева и кондиционирования для работы при экстремальных температурах.

Таким образом, Tenet T4 4WD стал более приспособленным к российским реалиям, сохранив при этом основные преимущества своего китайского прототипа.

Плюсы и минусы Tenet T4 4WD

Преимущества модели:

  • полный привод I-4WD с умным распределением тяги;
  • экономичный и мощный турбомотор;
  • высокая энергоёмкость подвески;
  • современное оснащение даже в базе;
  • усиленная антикоррозийная защита.

Недостатки:

  • марка пока малоизвестна в России;
  • дилерская сеть только формируется;
  • цена выше аналогичных переднеприводных конкурентов.

Тем не менее, благодаря продуманной конструкции и качественной адаптации, Tenet T4 4WD может стать привлекательной альтернативой популярным кроссоверам китайского и российского производства.

Советы по выбору и эксплуатации

  1. При выборе комплектации учитывайте реальные условия эксплуатации — для регионов с тяжёлым климатом подойдёт версия Prime 4WD.

  2. Проверяйте наличие функции обогрева зеркал и сидений — это особенно важно зимой.

  3. Регулярно обслуживайте систему DCT: заменяйте масло каждые 60-70 тыс. км, чтобы сохранить плавность переключений.

  4. Не игнорируйте балансировку колёс и регулировку подвески — для полноприводных авто это критически важно.

  5. При покупке уточняйте наличие официального сервиса и поставок оригинальных запчастей в вашем регионе.

Популярные вопросы о Tenet T4 4WD

1. Чем Tenet T4 4WD отличается от Chery Tiggo 4?
Главные отличия — улучшенная антикоррозийная защита, усиленное днище, повышенный комфорт и адаптация подвески под российские дороги.

2. Как работает система I-4WD?
Она автоматически перераспределяет крутящий момент между осями, обеспечивая уверенность при скольжении и поворотах.

3. Какой расход топлива у модели?
В смешанном цикле — около 7,5-8 л/100 км.

4. Подходит ли автомобиль для бездорожья?
Да, система полного привода, клиренс и защита кузова позволяют уверенно двигаться по заснеженным и грунтовым дорогам.

5. Стоит ли переплачивать за Prime 4WD?
Да, если вы часто ездите зимой или на дальние расстояния — подогрев второго ряда и двухзонный климат существенно повышают комфорт.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
