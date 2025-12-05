Рынок авто кипит от цен: какие факторы способны охладить этот перегретый котел

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Средняя стоимость новых автомобилей в России продолжает расти из-за увеличения производственных расходов и налоговой нагрузки. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев.

Мужчина в автосалоне
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина в автосалоне

Ранее глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков сообщил, что за последние пять лет средняя стоимость нового автомобиля в России удвоилась и достигла 3 540 000 рублей. По сравнению с ноябрем прошлого года рост составил 16 процентов.

По словам Васильева, снижение цен на новые автомобили в ближайшее время маловероятно. Он пояснил, что себестоимость машин растет из-за увеличения затрат на производство и сопутствующих издержек, а также из-за общей экономической ситуации.

"Стоимость производства автомобилей продолжает увеличиваться, потому что дорожают труд и энергоносители, а кредиты для предприятий остаются малодоступными. Свою роль играет и утилизационный сбор, особенно при низкой степени локализации производства. В результате конечная цена растет, и тенденция к удорожанию, к сожалению, сохраняется", — отметил Васильев.

Эксперт отметил, что рынок новых автомобилей находится в состоянии стагнации. По его мнению, объем продаж в ближайшее время будет колебаться в пределах одного миллиона машин в год. Васильев добавил, что дальнейшее развитие рынка возможно только при поддержке со стороны государства.

"Ситуация может измениться только в случае, если государство примет меры по поддержке отрасли. Это может быть субсидирование процентных ставок по автокредитам, финансовая помощь производителям или пересмотр уровня утилизационного сбора. Без таких шагов говорить о стабилизации рынка и доступности автомобилей для покупателей не приходится", — подчеркнул автоэксперт.

Васильев добавил, что в нынешних условиях у россиян остаются два основных способа покупки автомобилей — через параллельный импорт или на вторичном рынке. По его словам, схема параллельного импорта позволяет обойти утилизационный сбор, однако такие машины нередко создают проблемы при обслуживании и не всегда подходят к российским условиям эксплуатации. При этом вторичный рынок, который в пять–шесть раз превышает объем продаж новых автомобилей, помогает автомобильной отрасли оставаться жизнеспособной.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Анастасия Рубцова установила новый рекорд
