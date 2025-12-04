Импорт давит на газ: Азия берёт рынок под контроль, оставляя Европе лишь следы на обочине

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

В российском автосегменте назревает новая точка напряжения: импортные поставки достигли рекордной отметки, а география ввоза стремительно меняется. Это влияет и на цены, и на предпочтения покупателей, которые все чаще выбирают технику азиатских брендов. Настолько высокий объем ввоза специалисты фиксируют впервые за несколько лет. Об этом сообщает Autonews. ru.

Автоавария
Фото: Designed by Freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автоавария

Динамика импорта и ключевые тенденции

В ноябре 2025 года объем ввоза новых автомобилей в Россию вышел на максимальные значения. По данным аналитиков, в страну было доставлено 55,9 тыс. новых машин, что заметно ниже прошлогодних результатов, однако сама структура поставок показывает серьёзные сдвиги в пользу азиатских производителей. Эксперты объясняют это расширением модельных линеек, доступностью запчастей и активностью параллельного импорта, который стал ключевым каналом поставок в условиях трансформации рынка.

"Это максимальный ввоз за два года. Причем речь тут в основном идет о "физиках", — подчеркнул исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов.

Наиболее востребованными у российских покупателей в ноябре стали автомобили китайского бренда Geely, который сохраняет долгосрочный интерес потребителей благодаря развитию ассортимента кроссоверов и седанов. Среди отдельных моделей лидером стал кроссовер Jetour T1, заметно обогнавший конкурентов за счёт сочетания стоимости и технических характеристик. Повышенный интерес к китайским моделям заметен уже не первый месяц, и его подтверждает растущий спрос на модель Geely.

География поставок новых автомобилей показывает закрепившуюся зависимость рынка от азиатских направлений. На первом месте — Китай (64,2%), следом Киргизия (21%) и Белоруссия (5,3%). Более скромные доли заняли поставки из Кореи, Грузии, Японии, Германии и ОАЭ. Такая структура объясняется логистическими условиями и скоростью доставки, что особенно важно для сегмента массовых моделей.

Рост импорта подержанных автомобилей

Сегмент подержанных машин демонстрирует ещё более стремительный подъем. В ноябре 2025 года в Россию ввезли 59,8 тыс. автомобилей с пробегом — на 83% больше, чем годом ранее. Такой скачок аналитики связывают с тем, что часть покупателей стремится сэкономить, выбирая относительно свежие иномарки, сохранившие качество при меньшей стоимости.

Абсолютным лидером среди подержанных машин в России ожидаемо остаётся Toyota, а наиболее часто импортируемой моделью стала Toyota Corolla. Эта модель традиционно укрепляет позиции благодаря надежности, умеренным расходам на обслуживание и широкому выбору комплектаций.

Основным источником таких автомобилей стала Япония (34,2%), в которой рынок подержанной техники отличается дисциплиной обслуживания и строгими регламентами. На втором месте — Корея (24,8%), далее следуют поставки из Китая, Грузии, Белоруссии, ОАЭ, Германии и Киргизии. Покупатели ценят автомобили из этих регионов за предсказуемое качество и высокий уровень оснащения.

Что происходит с продажами внутри страны

По данным "Автостата", в ноябре 2025 года российские дилеры реализовали около 128 тыс. новых легковых машин. Это на 5% выше прошлогодних значений, однако по сравнению с октябрем рынок просел на 23%. Колебания аналитики объясняют сезонностью и смещением спроса в сторону более доступных моделей, включая китайские кроссоверы и электромобили. Последние постепенно занимают свою нишу благодаря расширению зарядной инфраструктуры в крупных городах.

В условиях роста импорта на рынок влияет и конкуренция между параллельными каналами поставок, что стимулирует появление выгодных предложений в сегменте шин, страховых пакетов и сервисных услуг. Покупатели могут выбирать не только между моделями, но и между различными способами доставки и оформления автомобилей, включая кредитные программы и трейд-ин. Многие детали процесса завоза требуют аккуратного подхода, особенно если учитывать риски ввоза авто.

Сравнение новых и подержанных автомобилей

При выборе между новым и подержанным автомобилем покупатели ориентируются на несколько ключевых параметров. Новые машины привлекают гарантией и полным отсутствием пробега, однако их стоимость остаётся заметно выше. Подержанные автомобили дают возможность приобрести проверенные временем модели, такие как Corolla, за существенно меньшие деньги, при этом сохранив высокий ресурс.

В 2025 году различия проявились и в структуре поставок: новые авто чаще прибывают из Китая, тогда как подержанные — из Японии и Кореи. Это объясняется доступностью транспортировки, наличием крупных логистических центров и количеством предложений на внутреннем рынке стран-поставщиков.

Плюсы и минусы импорта автомобилей

Импортные поставки формируют как преимущества, так и ограничения для российских покупателей. С одной стороны, расширение канала параллельных поставок позволяет выбирать автомобили, которые уже давно зарекомендовали себя на мировом рынке. С другой — логистика и колебания валюты могут влиять на итоговую стоимость.

Плюсы:

  • широкий выбор моделей из разных стран;
  • доступность популярных брендов;
  • разнообразие комплектаций;
  • возможность подобрать автомобиль с хорошей сохранностью.

Минусы:

  • возможные задержки при доставке;
  • ограниченная гарантийная поддержка;
  • зависимость цены от валютных колебаний;
  • необходимость тщательной проверки состояния подержанных машин.

Советы по выбору импортного автомобиля

Покупателям, которые рассматривают приобретение ввезённого автомобиля, стоит учитывать несколько важных рекомендаций. Во-первых, необходимо заранее изучить информацию о бренде, его популярности на российском рынке и наличии сервисных центров. Во-вторых, важно проверить техническое состояние машины, особенно если речь идёт о подержанном варианте. В-третьих, для электромобилей и гибридов требуется обращать внимание на ресурс батареи и наличие зарядных станций в регионе проживания.

Также специалисты советуют анализировать стоимость страховки, комплектацию и предлагаемые пакеты обслуживания. Эти параметры помогут выбрать автомобиль, который сохранит свою стоимость и будет удобен в эксплуатации.

Популярные вопросы о выборе импортного автомобиля

  1. Что лучше: новый или подержанный автомобиль?
    Выбор зависит от бюджета и планов эксплуатации. Новый автомобиль обеспечивает гарантию и отсутствие пробега, тогда как подержанный можно приобрести дешевле и при этом получить высокий уровень оснащения.

  2. Сколько стоит привезти машину из-за границы?
    Стоимость зависит от страны происхождения, логистики, типа автомобиля и его массы. В итоговую цену входят транспортировка, таможенные платежи и курсовые колебания.

  3. Как выбрать подержанный автомобиль из Японии?
    Важно изучить аукционный лист, пробег, состояние кузова и двигательную часть. Японские автомобили обычно хорошо обслуживаются, но требуют проверки перед покупкой.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
