Пожали руку — и остались ни с чем: вторичку накрыла уловка, превращающая покупателя в жертву

В отдельных историях с продажей подержанных машин стали появляться схемы, ранее характерные лишь для сделок с недвижимостью. Речь идёт о так называемой "пенсионерской схеме", когда собственник под давлением мошенников заключает сделку, а затем добивается возврата имущества через суд. Новый пример из Москвы показывает, что подобные ситуации выходят за рамки узких сегментов.
Эксперты фиксируют редкие, но показательные случаи, когда покупатель теряет автомобиль после того, как продавец заявляет о давлении со стороны третьих лиц. В одном из недавних дел суд арестовал машину, купленную москвичом у пенсионерки, действовавшей по указанию злоумышленников. Так формируется риск, который ранее был связан в основном с квартирами, но теперь распространяется на любое имущество.
Адвокат автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько подчёркивает, что механизм одинаков для разных рынков: владелец не планировал продажу, полностью передал деньги мошенникам и впоследствии добивается возврата. Он допускает, что подобных споров может стать больше, поскольку правовая логика позволяет применять эту аргументацию к машинам так же, как к жилым объектам. Однако предпосылок для массовых отмен сделок сейчас нет.
Юрист обращает внимание на необходимость удостовериться, что перед покупателем действительно собственник автомобиля. По его словам, автомобиль нередко продаёт знакомый или родственник владельца, который не знает о сделке. Также стоит выяснить, не состоит ли продавец на учёте в профильных медицинских учреждениях. Он рекомендует включать в договор формулировку о том, что продавец действует осознанно и не находится под влиянием мошенников.
"Поэтому, приобретая автомобиль, нужно прежде всего выяснить, является ли продавец его собственником, чтобы не купить у постороннего лица", — говорит автоюрист Сергей Радько. Такое уточнение, по его словам, снижает возможность последующих споров и помогает покупателю избежать риска признания сделки недействительной.
Дополнительным уровнем защиты становится документирование оплаты. Речь идёт о расписке или банковском переводе с указанием всех параметров сделки — от номера договора до наименования машины. Такой способ фиксирует сам факт передачи денег и уменьшает шансы на успешное оспаривание купли-продажи.
Радько предлагает рассматривать нотариальное удостоверение сделки как наиболее надёжный вариант. Нотариус объясняет сторонам правовые последствия, фиксирует их волеизъявление и оформляет его в документах. По словам юриста, оспорить такую сделку значительно сложнее, поскольку специалист подтверждает, что продавец действовал добровольно и понимал смысл подписываемых бумаг.
Он напоминает, что одних устных заявлений продавца о давлении мошенников недостаточно для признания договора недействительным. Суд в подобных делах назначает экспертизы, изучает доказательства и только после этого принимает решение. Важным остаётся разграничение самой сделки и дальнейшего распоряжения деньгами продавца, что становится ключевым элементом будущей судебной практики, сообщает Общественная Служба Новостей.
Юрист допускает, что Верховному суду придётся сформулировать разъяснения с учётом растущего количества споров, связанных с подобными ситуациями. При этом он подчёркивает, что проблем на авторынке значительно больше, и "пенсионерская схема" пока остаётся далеко не главной угрозой. Радько уверен, что судебная практика ограничит возможности злоумышленников, поскольку доказать состояние заблуждения удаётся не всегда, а ответственность за действия третьих лиц не может ложиться на добросовестного покупателя.
