Пожали руку — и остались ни с чем: вторичку накрыла уловка, превращающая покупателя в жертву

Авто

В отдельных историях с продажей подержанных машин стали появляться схемы, ранее характерные лишь для сделок с недвижимостью. Речь идёт о так называемой "пенсионерской схеме", когда собственник под давлением мошенников заключает сделку, а затем добивается возврата имущества через суд. Новый пример из Москвы показывает, что подобные ситуации выходят за рамки узких сегментов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Как схема работает на авторынке

Эксперты фиксируют редкие, но показательные случаи, когда покупатель теряет автомобиль после того, как продавец заявляет о давлении со стороны третьих лиц. В одном из недавних дел суд арестовал машину, купленную москвичом у пенсионерки, действовавшей по указанию злоумышленников. Так формируется риск, который ранее был связан в основном с квартирами, но теперь распространяется на любое имущество.

Адвокат автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько подчёркивает, что механизм одинаков для разных рынков: владелец не планировал продажу, полностью передал деньги мошенникам и впоследствии добивается возврата. Он допускает, что подобных споров может стать больше, поскольку правовая логика позволяет применять эту аргументацию к машинам так же, как к жилым объектам. Однако предпосылок для массовых отмен сделок сейчас нет.

Как проверить продавца и защититься

Юрист обращает внимание на необходимость удостовериться, что перед покупателем действительно собственник автомобиля. По его словам, автомобиль нередко продаёт знакомый или родственник владельца, который не знает о сделке. Также стоит выяснить, не состоит ли продавец на учёте в профильных медицинских учреждениях. Он рекомендует включать в договор формулировку о том, что продавец действует осознанно и не находится под влиянием мошенников.

"Поэтому, приобретая автомобиль, нужно прежде всего выяснить, является ли продавец его собственником, чтобы не купить у постороннего лица", — говорит автоюрист Сергей Радько. Такое уточнение, по его словам, снижает возможность последующих споров и помогает покупателю избежать риска признания сделки недействительной.

Дополнительным уровнем защиты становится документирование оплаты. Речь идёт о расписке или банковском переводе с указанием всех параметров сделки — от номера договора до наименования машины. Такой способ фиксирует сам факт передачи денег и уменьшает шансы на успешное оспаривание купли-продажи.

Когда стоит задействовать нотариуса

Радько предлагает рассматривать нотариальное удостоверение сделки как наиболее надёжный вариант. Нотариус объясняет сторонам правовые последствия, фиксирует их волеизъявление и оформляет его в документах. По словам юриста, оспорить такую сделку значительно сложнее, поскольку специалист подтверждает, что продавец действовал добровольно и понимал смысл подписываемых бумаг.

Он напоминает, что одних устных заявлений продавца о давлении мошенников недостаточно для признания договора недействительным. Суд в подобных делах назначает экспертизы, изучает доказательства и только после этого принимает решение. Важным остаётся разграничение самой сделки и дальнейшего распоряжения деньгами продавца, что становится ключевым элементом будущей судебной практики, сообщает Общественная Служба Новостей.

Как может развиваться практика

Юрист допускает, что Верховному суду придётся сформулировать разъяснения с учётом растущего количества споров, связанных с подобными ситуациями. При этом он подчёркивает, что проблем на авторынке значительно больше, и "пенсионерская схема" пока остаётся далеко не главной угрозой. Радько уверен, что судебная практика ограничит возможности злоумышленников, поскольку доказать состояние заблуждения удаётся не всегда, а ответственность за действия третьих лиц не может ложиться на добросовестного покупателя.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
