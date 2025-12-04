Продажи вздрогнули перед новыми правилами: ноябрь показал расклад, которого не ожидал никто

LADA Granta лидирует в ноябре, единственным импортом в ТОП-10 стал Geely Monjaro

В ноябрьской статистике продаж заметно сместились акценты: на фоне растущего рынка в десятке самых востребованных моделей оказался лишь один автомобиль, полностью произведённый в Китае. Такая расстановка сил показывает, как быстро меняется структура поставок и локального производства.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Monjaro

Сдвиг спроса на фоне новых правил

В ноябре российские покупатели приобрели 127 921 новый легковой автомобиль. По данным Автостата, это на 5% больше, чем годом ранее, и рынок продолжил расти в ожидании ужесточения импортных процедур и повышения НДС. Производители заранее перестраивали цепочки поставок, готовясь к обновлённому порядку уплаты утилизационного сбора, вступившему в силу 1 декабря. Эти изменения усилили интерес к моделям, собранным внутри страны и на площадках партнёров в ЕАЭС.

На этом фоне в ТОП-10 попала только одна модель, которая приезжает в Россию как полноценный импорт из Китая, — Geely Monjaro. Остальные машины либо производятся на российских заводах, либо собираются в странах партнёрского объединения. Так сформировался редкий для последних лет баланс локальной и "приграничной" сборки.

Лидеры продаж и их динамика

Первые три позиции сохранили знакомые имена, но динамика оказалась разнонаправленной. LADA Granta удержала лидерство с результатом 12 997 автомобилей, хотя продажи снизились на 18,7% к ноябрю прошлого года. За ней расположился Haval Jolion, собираемый в Тульской области: рост продаж составил 11,7%, и на этой модели остановились 6 258 покупателей. Третьей стала LADA Vesta, чьи показатели сократились на 39,4% — до 5 386 проданных машин.

Кроссоверы TENET T4 и T7 замкнули пятёрку, показав близкие результаты — 4 535 и 4 485 автомобилей соответственно. Несмотря на китайское происхождение платформ, модели позиционируются как российские и собираются в Калуге. Такой подход укрепляет их позиции в условиях постепенно меняющейся структуры рынка.

Единственный прямой импорт и новые конкуренты

Вторую половину рейтинга открывает Geely Monjaro — единственный автомобиль в списке, полностью поставляемый из Китая. Его продажи достигли 4 121 экземпляра. Рядом расположился Haval M6, произведённый в Калужской области: модель выбрали 3 660 покупателей. Белорусские кроссоверы Belgee X70 и X50 также закрепились в десятке, при этом X70 увеличил продажи в 3,1 раза — до 3 578 машин, а X50 завершил месяц с результатом 3 459 автомобилей, сообщает 110km.ru.

Последней в рейтинге оказалась LADA Niva Legend. С показателем 3 039 проданных экземпляров и снижением на 24,4% она сохранила статус востребанной модели, хотя и уступила позиции на фоне роста конкурентов из сегмента доступных кроссоверов.

Вектор на локализацию

Итоги ноября демонстрируют системный разворот рынка в сторону внутреннего производства. При обилии представленных в России китайских брендов лишь один автомобиль, собранный за пределами ЕАЭС, оказался в десятке лидеров. Такая пропорция отражает курс на адаптацию к новым экономическим условиям и переосмысление логистики в пользу локальных схем.