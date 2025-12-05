Там, где минус бьёт по технике без пощады, эти машины остаются символами надёжности

Tahoe обеспечил буксировку до 3,8 тонн в зимних условиях — Novate

Когда температура опускается ниже нуля, дороги покрываются льдом, а сугробы становятся выше колес, на первый план выходит вопрос надёжности автомобиля. Настоящий внедорожник в таких условиях — не просто средство передвижения, а гарантия безопасности, комфорта и уверенности. Даже незначительные опции вроде обогрева руля или дистанционного запуска мотора могут стать решающими при утреннем выезде из заснеженного двора. Об этом сообщает портал "Novate".

Фото: commons.wikimedia.org by DerSporti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Niva Legend

Jeep Grand Cherokee Trailhawk

Флагманская модель Jeep сочетает мощность классического внедорожника с комфортом бизнес-класса. Grand Cherokee отличает высокая посадка, агрессивный дизайн и тщательно продуманная эргономика салона. Полный привод и подогрев сидений входят в базовую комплектацию, а система Selec-Terrain позволяет выбрать оптимальный режим движения под конкретные дорожные условия — от асфальта до глубокого снега.

Автомобиль комплектуется массивными 18-дюймовыми колесами, а благодаря трём типам полного привода уверенно справляется с любыми капризами погоды. Jeep Grand Cherokee остаётся символом универсальности — он одинаково уместен и на трассе, и на просёлочной дороге.

Land Rover Discovery

Британский внедорожник Discovery — эталон класса SUV, проверенный десятилетиями. С 1989 года он зарекомендовал себя как один из самых устойчивых и комфортных автомобилей для суровой зимы. В его арсенале — полный привод, система Terrain Response и обогрев сидений. Внутреннее пространство рассчитано на семь человек, а богатая комплектация включает проекционный дисплей и аудиосистему Meridian.

Такой автомобиль дарит не просто уверенность на заснеженной дороге, но и удовольствие от каждой поездки — будь то городской маршрут или вылазка за город.

Subaru Forester

Forester давно стал визитной карточкой японской марки Subaru. Изначально универсал, он трансформировался в полноценный SUV с высоким клиренсом и узнаваемым дизайном. Главная особенность модели — симметричный полный привод, обеспечивающий стабильное сцепление с дорогой даже на скользком покрытии.

Под капотом — надёжный четырёхцилиндровый двигатель с автоматической коробкой передач. Forester не стремится к спортивным скоростям, зато обеспечивает исключительную устойчивость и управляемость. В комплектации Premium добавлены подогрев передних кресел, система контроля спуска и фирменный режим X-Mode, повышающий проходимость. Панорамная крыша делает поездки по зимним трассам ещё более атмосферными.

Chevrolet Tahoe

Полноразмерный Chevrolet Tahoe — воплощение американской школы автомобилестроения. Классическая рамная конструкция, мощные двигатели и внушительный клиренс делают его идеальным спутником в условиях русской зимы. После модернизации 2021 года внедорожник получил усовершенствованную подвеску и стал заметно комфортнее для задних пассажиров.

Tahoe оснащается двигателями объёмом от 5,3 до 6,2 литра, а также экономичным турбодизелем. Возможность буксировки прицепа массой до 3,8 тонн делает его практичным для частных поездок и семейных путешествий. В топовых версиях доступна система Magnetic Ride Control, адаптирующая подвеску под неровности дороги. Подогрев сидений, руля и камерный обзор делают зимние поездки максимально удобными.

Toyota RAV4 AWD

Toyota RAV4 — один из самых популярных SUV на российском рынке. Полноприводные версии модели хорошо известны устойчивостью и управляемостью в сложных условиях. В комплектации TRD Off-Road добавлены вездеходные шины, усиленная подвеска MacPherson и стальные защиты днища, что делает RAV4 готовым к суровым испытаниям. Подробнее о нюансах модели можно узнать в материале RAV4 вроде тот же, но другой: чем китайские версии Toyota удивляют российских водителей.

203-сильный мотор и восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия обеспечивают динамичное, но экономичное движение. В салоне — подогрев сидений, датчики дождя и система бесконтактного доступа в багажник. Пятое поколение RAV4 продолжает традицию надёжных и сбалансированных внедорожников, оставаясь одним из самых востребованных автомобилей зимнего сезона.

Subaru Outback Touring

Subaru Outback сочетает качества универсала и кроссовера, оставаясь любимцем водителей в северных регионах. Симметричный полный привод, высокий дорожный просвет и устойчивость на льду делают его идеальным выбором для снежных трасс. Мощный шестицилиндровый двигатель Boxer на 256 л. с. обеспечивает отличную тягу, а интеллектуальная система EyeSight повышает безопасность при любых погодных условиях.

Интерьер отличается качественными материалами и хорошей шумоизоляцией. Даже подержанные версии Outback 2000-х годов при небольшой доработке способны уверенно конкурировать с современными SUV среднего класса.

Lada Niva

Легендарная Lada Niva — символ отечественного автопрома, созданный для реальных российских дорог. Этот автомобиль, дебютировавший в 1977 году, до сих пор остаётся эталоном простоты и надёжности. Постоянный полный привод, короткая база и высокая проходимость позволяют преодолевать заснеженные участки, где останавливаются даже современные кроссоверы. Более подробно об эволюции модели — в материале Легенда вернулась к истокам: как АвтоВАЗ вернул забытый двигатель.

Благодаря независимой подвеске и компактным размерам Нива уверенно чувствует себя и в городе, и на просёлке. Это народный автомобиль, проверенный десятилетиями.

Сравнение внедорожников для зимы

Если рассматривать автомобили по критерию проходимости, то лидером остаётся Jeep Grand Cherokee — его управляемость и набор режимов движения обеспечивают оптимальный баланс между комфортом и силой. Land Rover Discovery выигрывает в премиальности и комфорте, а Subaru Forester и Outback — лучшие по соотношению цены и возможностей. Chevrolet Tahoe впечатляет мощностью и вместительностью, тогда как Lada Niva остаётся самым доступным и простым в обслуживании вариантом.

Таким образом, выбор зависит от задач:

для городских условий — Toyota RAV4 или Subaru Forester;

для длительных загородных поездок — Chevrolet Tahoe;

для тяжёлого бездорожья — Lada Niva или Grand Cherokee.

Плюсы и минусы популярных моделей

Перед покупкой стоит оценить преимущества и ограничения каждого варианта:

Плюсы:

высокий дорожный просвет и полный привод;

широкий выбор опций комфорта (обогрев, ассистенты, климат-контроль);

универсальность — подходят и для города, и для просёлков;

высокий уровень безопасности в зимних условиях.

Минусы:

увеличенный расход топлива;

дорогие запчасти у премиум-моделей;

сложность парковки в городских условиях;

повышенные расходы на обслуживание полного привода.

Советы по выбору внедорожника для зимы

Оценивайте клиренс. Для уверенного движения по снегу минимальный показатель должен быть не менее 200 мм. Проверяйте систему полного привода. Лучше выбирать модели с несколькими режимами распределения тяги. Обращайте внимание на подогревы. Руль, сиденья и зеркала с подогревом — не роскошь, а необходимость. Выбирайте подходящую резину. Зимние шины премиум-класса значительно повышают устойчивость. Учитывайте расходы. Мощные внедорожники потребляют больше топлива, но взамен дают уверенность в самых сложных ситуациях.

Популярные вопросы о внедорожниках для зимы

1. Какой внедорожник лучше выбрать для городской зимы?

Для города подойдут компактные модели — Subaru Forester или Toyota RAV4. Они экономичны, устойчивы и удобны для повседневных поездок.

2. Сколько стоит надёжный внедорожник для зимы?

В зависимости от класса и комплектации, ценник варьируется от 1,5 млн рублей за Lada Niva Travel до 8-9 млн рублей за Land Rover Discovery в премиум-исполнении.

3. Что важнее — клиренс или полный привод?

Оба параметра одинаково значимы. Высокий клиренс помогает не "сесть на брюхо" в снегу, а полный привод обеспечивает устойчивость и управляемость на льду.