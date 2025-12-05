Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Люксовые авто сбегают от владельцев: 10 моделей, которые продают уже через год — и причина пугает

Porsche — лидер по быстрой перепродаже новых авто за год — Tvanouvelles
Авто

Среди множества современных моделей, насыщенных электроникой и сложными системами, всё чаще вспоминают о машинах, созданных в эпоху, когда от автомобилей ждали долгой службы и простоты. Некоторые экземпляры до сих пор поражают тем, что без серьёзных вложений способны преодолеть сотни тысяч километров и оставаться надёжными спутниками в повседневных поездках. Неудивительно, что механики с многолетним опытом называют конкретные модели, которые за годы работы успели доказать свою выносливость. Об этом сообщает Tvanouvelles.

Land Rover Discovery Sport
Фото: flickr.com by Land Rover MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Land Rover Discovery Sport

Почему новые автомобили так быстро уходят на вторичный рынок

Несмотря на впечатляющий ассортимент новых моделей, далеко не каждая покупка оказывается удачной. Порой автомобиль не оправдывает ожиданий, а иногда дилеры сами подталкивают к раннему появлению машины на вторичном рынке — например, когда демонстрационные экземпляры оформляются как проданные. Благодаря такому подходу данные статистики становятся менее однозначными, но тенденции всё равно прослеживаются.

По словам аналитиков, именно автомобили премиального сегмента чаще оказываются в числе тех, что быстро возвращаются на рынок. Покупатели таких моделей нередко совершают импульсивный выбор, недостаточно изучают особенности эксплуатации или не рассчитывают бюджет на содержание. Кроме того, премиум-класс традиционно связан с более высокими расходами, что может становиться дополнительным фактором быстрой перепродажи. Эти тенденции особенно заметны на фоне того, как развивается рынок дорогих автомобилей в разных ценовых сегментах.

Исследование iSeeCars охватывает более 18 миллионов продаж новых автомобилей за два года — объём, позволяющий выявить заметные закономерности. Средний показатель перепродажи в течение года составляет 3,6%, а у моделей из топ-10 он значительно выше — от четырёх до восьми раз.

Какие автомобили перепродают чаще всего: премиальный сегмент

Статистика первых десяти моделей включает исключительно автомобили класса люкс. Это отражает общую тенденцию: чем дороже и технологичнее модель, тем выше вероятность того, что владелец быстро захочет её сменить.

Топ-10 моделей, которые чаще всего перепродают в течение первого года

  1. Land Rover Discovery Sport — 28,3%

  2. Porsche Macan — 22,2%

  3. Mercedes-Benz GLB — 21,2%

  4. Mercedes-Benz CLA — 20,4%

  5. Mercedes-Benz GLA — 16,7%

  6. Land Rover Range Rover Evoque — 16,4%

  7. Mercedes-Benz C-Class — 14%

  8. Land Rover Discovery — 13,6%

  9. BMW 5 Series — 13,4%

  10. Jaguar F-PACE — 13,3%

Поразительно, что самой "быстро перепродаваемой" маркой оказалась Porsche: совокупный показатель бренда — около 16%. Помимо Macan, в топ-20 вошёл и Cayenne. Такое явление объясняется сочетанием высокой стоимости обслуживания и активного обновления модельного ряда, что часто побуждает владельцев менять автомобиль раньше срока.

Популярные модели вне премиум-класса

Отдельная категория исследования касается массовых автомобилей, не относящихся к люксу. Здесь показатели заметно ниже, но логика перепродаж схожа: часть владельцев меняют автомобиль из-за особенностей эксплуатации, часть — по экономическим причинам.

Топ-10 массовых моделей по частоте быстрой перепродажи

  1. MINI Clubman — 11,4%

  2. Mitsubishi Mirage (седан) — 8,6%

  3. Mazda CX-70 — 7,2%

  4. MINI Countryman — 6,7%

  5. Hyundai Sonata — 6,4%

  6. Mazda CX-90 — 6,4%

  7. Hyundai Santa Cruz — 6,4%

  8. Toyota GR Corolla — 6,3%

  9. Jeep Cherokee — 6,3%

  10. MINI 5-door — 6,3%

Здесь особое внимание привлекает MINI: сразу три модели бренда оказались в рейтинге, что говорит о специфике спроса. Эти автомобили выбирают за стиль и уникальный дизайн, однако не всегда ожидают от них особенностей эксплуатации или расходов на обслуживание. Дополнительное представление о динамике спроса формирует сегмент автомобилей до пяти лет, куда нередко переходят такие модели уже после первых перепродаж.

Сравнение перепродаж в премиум-классе и массовом сегменте

Данные исследования показывают заметную разницу между премиальными и массовыми автомобилями.
Премиум-класс демонстрирует в несколько раз более высокие показатели перепродажи, и причины вполне очевидны: сложная электроника, высокие цены на обслуживание, повышенный износ элементов, связанных с динамикой и мощностью. В массовом сегменте такие проблемы встречаются реже, и решения о быстрой продаже чаще связаны с личными обстоятельствами или несоответствием ожиданий.

Для покупателей это означает следующее: перепродажа премиального автомобиля в течение года зачастую происходит не из-за дефектов, а из-за несоответствия расходов или эксплуатационных привычек. В массовом сегменте подобные случаи чаще отражают специфику рынка и предпочтения владельцев, предпочитающих регулярно обновлять транспорт.

Советы тем, кто рассматривает покупку таких автомобилей

Чтобы покупка оказалась удачной, важно заранее изучить специфику модели и рассчитать стоимость владения. Премиальные автомобили требуют планирования бюджета на обслуживание, а также внимательной диагностики перед покупкой. Полезно сравнить расходы на содержание выбранного автомобиля с альтернативами — иногда стоимость владения важнее привлекательной цены на вторичном рынке.

Если речь идёт о массовых моделях, стоит учитывать особенности эксплуатации предыдущего владельца. Машины с небольшим пробегом, но частой сменой хозяев могут иметь индивидуальные нюансы, связанные с условиями хранения или образом использования.

Также имеет смысл изучить динамику перепродаж конкретной модели: высокая частота возвратов может сигнализировать о том, что автомобиль требует более внимательного подхода, чем кажется на первый взгляд.

Популярные вопросы о быстро перепродаваемых автомобилях

Сколько теряет автомобиль при перепродаже через год?
Средняя потеря стоимости может достигать 15-30%, а в премиум-классе — значительно выше.

Стоит ли покупать автомобиль из подобного рейтинга?
Да, если заранее оценить стоимость обслуживания и провести тщательную диагностику перед покупкой.

Почему премиальные автомобили перепродают чаще?
Основные причины — дорогие расходники, высокие налоги, большие страховки и более сложные электронные системы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
