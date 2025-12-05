Доля китайцев на российском рынке заметно снизилась: свежая статистика намекает на новый тренд

Доля китайских авто в России сократилась до 44,7% рынка

Российский авторынок вступил в новый этап: доля китайских автомобилей, которые несколько лет удерживали безусловное лидерство, начала снижаться. Покупатели всё активнее переключаются на модели российских брендов и машины глобальных марок, ввозимые по схеме параллельного импорта. Изменение структуры продаж фиксируют аналитики и эксперты отрасли. Об этом сообщает avtonovostidnya.ru.

Что произошло с долей китайских марок в России

Ещё год назад автомобили из Китая занимали более половины российского рынка. Однако по итогам ноября 2025 года их присутствие снизилось почти на десять процентных пунктов. На долю "китайцев" пришлось 44,7% всех новых легковых машин, и это первое заметное сокращение за длительный период. Несмотря на устойчивый интерес к моделям из КНР, покупатели стали чаще выбирать альтернативы.

Общий объём продаж составил 127 900 автомобилей. Китайские бренды всё ещё удерживают крупную долю, но изменения свидетельствуют о формировании нового баланса сил. Сильнее всего выросла в статистике доля российских марок — 35,6%, что соответствует более чем 45 тысячам проданных машин. Этот сегмент включает не только традиционные бренды, но и новые проекты, появившиеся за последние годы.

Заметно изменилась и роль белорусской марки Belgee. Год назад её доля не превышала 2,6%, тогда как в ноябре 2025 года она достигла 6,5%, что соответствует 8300 реализованным автомобилям. Такой рост говорит о расширении предложения и укреплении позиций бренда на российском рынке.

Почему покупатели обратились к глобальным брендам

Параллельный импорт остаётся одним из ключевых механизмов, позволяющих россиянам приобретать автомобили глобальных концернов. В ноябре доля таких продаж достигла 13,2% — почти вдвое больше, чем годом ранее. Покупатели, ориентирующиеся на известные марки, снова получили выбор среди японских, немецких и корейских брендов.

Рост связан с увеличением каналов поставок, расширением ассортимента и стабилизацией логистики. Самыми востребованными в категории параллельного импорта остаются автомобили японских марок — 5,2% рынка. На втором месте — немецкие производители с 4,5%. Корейские бренды, несмотря на сокращение официального присутствия, заняли 2% рынка, сохранив интерес покупателей.

Такие изменения говорят о том, что предпочтения россиян постепенно распределяются между несколькими направлениями: доступные модели из Китая, расширяющиеся линейки российских производителей и автомобили мировых брендов, появляющиеся на вторичных каналах поставки.

Как российские марки увеличили присутствие

Увеличение доли российских производителей связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, в 2025 году расширилась линейка моделей, разработанных и собранных на российских предприятиях. Во-вторых, многие покупатели стремятся к понятному и простому обслуживанию, доступности запчастей и прогнозируемым расходам, что усилило интерес к отечественным брендам.

Дополнительную роль сыграли новые проекты в сегменте массовых автомобилей. Появление новых моделей позволило сформировать предложение в бюджетном и среднем классе. При этом покупатели чаще выбирают локальные бренды из-за их адаптации к российским условиям эксплуатации.

Аналитики отмечают, что конкуренция между отечественными и китайскими брендами становится более сбалансированной: китайцы удерживают широкое предложение, а российские производители делают ставку на доступность владения и понятную сервисную инфраструктуру.

Какие тренды будут влиять на рынок в ближайшие месяцы

По наблюдениям аналитиков, структура спроса будет меняться и дальше. Рост доли параллельного импорта показывает, что покупатели стремятся к разнообразию. Укрепление российских марок отражает интерес к более предсказуемой стоимости владения. А снижение доли китайских машин указывает на насыщение рынка и стремление к дифференциации предложения.

Дополнительным фактором является изменение цен. По данным профильных агентств, новые автомобили в России заметно подорожали, что влияет на выбор покупателей. Многие предпочитают искать оптимальное соотношение цены и набора функций, ориентируясь на доступность сервисного обслуживания и стоимость комплектующих.

Плюсы и минусы основных сегментов рынка

Каждый сегмент авторынка привлекает покупателей своими преимуществами и сталкивается с ограничениями.

Преимущества китайских брендов

Широкий модельный ряд.

Современные технологии и оснащение.

Конкурентная цена по отношению к аналогам.

Хорошая динамика поставок.

Недостатки

Колебания цен.

Зависимость от логистических каналов.

Высокая конкуренция внутри сегмента.

Снижение доверия на фоне выхода российских моделей.

Преимущества российских марок

Доступность обслуживания.

Адаптация к условиям эксплуатации.

Более стабильная ценовая политика.

Расширение модельного ряда.

Недостатки

Ограниченный выбор в сравнении с импортом.

Меньшая технологическая насыщенность.

Отсутствие некоторых сегментов, востребованных покупателями.

Китайские автомобили и глобальный параллельный импорт

Китайские бренды предлагают широкий спектр современных моделей с хорошим оснащением и привлекательной ценой. Они подходят тем, кто ориентируется на оптимальное соотношение стоимости и технологий. Параллельный импорт, напротив, обеспечивает доступ к мировым маркам, известным высоким качеством сборки и долговечностью. Однако стоимость таких автомобилей выше, а гарантийная поддержка часто ограничена.

Покупатели выбирают между доступностью и статусностью, между широким предложением и устойчивой репутацией бренда. Российские марки в этой конкуренции занимают среднюю позицию, предлагая баланс между стоимостью владения и функциональностью.

Советы покупателям новых автомобилей

Анализировать динамику цен в выбранном сегменте.

Сравнивать модели не только по стоимости, но и по затратам на обслуживание.

Учитывать наличие сервисных центров и доступность запасных частей.

Следить за изменением правил ввоза автомобилей по параллельным каналам.

Популярные вопросы

Почему снижается доля китайских марок

Покупатели начали распределять спрос между российскими брендами и автомобилями глобальных марок через параллельный импорт.

Какие марки показывают рост

Российские производители и белорусская Belgee увеличивают продажи благодаря расширению предложения.

Стоит ли ждать изменения цен

Да, цены на новые автомобили уже выросли, и рыночные колебания могут продолжиться.