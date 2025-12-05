Заплати, подожди и получи легенду: как купить Forester и почувствовать себя контрабандистом

В России появились новые Subaru Forester по параллельному импорту- дилеры

Сегмент кроссоверов в России пополнился возвращением знакомой модели. Subaru Forester, считавшийся эталоном надёжности и универсальности, вновь появился в продаже. Несмотря на то что официальные поставки марки прекращены, автомобиль стал доступен по схеме параллельного импорта.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Subaru Forester

Об этом сообщает издание "За рулём", отмечая, что на площадках объявлений представлены модели сразу нескольких поколений — от четвёртого до новейшего шестого. Цены на автомобили начинаются от 3,79 миллиона рублей, что делает их заметно дороже прошлых лет, но всё ещё востребованными среди российских поклонников японского бренда.

Возвращение через Владивосток

Согласно данным продавцов, компании из Владивостока готовы привозить Forester пятого поколения в комплектации Elegance ES именно по этой стартовой цене. Автомобиль предлагается с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, вариатором и полным приводом. Оснащение включает кожаную отделку салона, мультимедийную систему с камерой заднего вида, панорамный люк и электронный стояночный тормоз.

Особенностью всех автомобилей, поставляемых через параллельный импорт, остаётся леворульное исполнение — это упрощает регистрацию и делает модель более привлекательной на вторичном рынке. По мнению экспертов, Владивосток вновь становится главным центром поставок праворульных и леворульных японских машин, несмотря на логистические сложности.

Разброс цен и поколений

Цены на Subaru Forester заметно различаются в зависимости от региона. В Москве модели четвёртого поколения, оснащённые фирменным комплексом безопасности EyeSight, оцениваются минимум в 3,9 миллиона рублей. В Крыму аналогичные автомобили стоят около 3,99 миллиона, а в Сочи, Перми и Воронеже — до 4,29 миллиона рублей.

Самое новое, шестое поколение Forester, стоит ещё дороже. Минимальная цена за кроссовер с 1,8-литровым турбодвигателем мощностью 177 лошадиных сил составляет около 4 миллионов рублей - такую версию можно найти, например, в Краснодаре. А гибридные варианты, сочетающие 2,5-литровый мотор и электродвигатели, стартуют от 4,2 миллиона рублей.

Элитные версии и исключения

На рынке встречаются и особые модификации Subaru Forester, не подпадающие под повышенный утилизационный сбор. Среди них — версия с 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 136 лошадиных сил, которая выделяется упрощённой конструкцией и меньшими эксплуатационными затратами.

Такие автомобили в максимальной комплектации оцениваются уже в 6,79 миллиона рублей в Москве и почти 7 миллионов рублей в Нижнем Новгороде, где подобные экземпляры уже доступны. По словам дилеров, интерес к Forester стабильно высок: модель ценят за надёжность, высокий клиренс и предсказуемое поведение на дорогах, а спрос на кроссоверы с японской родословной продолжает расти даже в новых экономических условиях.