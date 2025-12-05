Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пальто с коконовым силуэтом станет главным трендом весны 2026 года — Vogue
Водяной пар на горячих субнептунах может формироваться в недрах — Earth
Огурцы с темной кожицей содержат больше ароматных масел — "Огород.ru"
Греческий йогурт — лёгкая альтернатива майонезу в салате Оливье
Отказ от кофе вызывает головную боль уже на второй день- врачи
Пенсии вряд ли повысят до 50 тысяч рублей — экономист Лежава
Цены на новые автомобили в России продолжат расти — автоэксперт Васильев
Мастиф обладает природным охранным поведением — Vetissimo
Вывод новых ЖК в России снизился на 14,8% за 11 месяцев — Дом. РФ

Заплати, подожди и получи легенду: как купить Forester и почувствовать себя контрабандистом

В России появились новые Subaru Forester по параллельному импорту- дилеры
Авто

Сегмент кроссоверов в России пополнился возвращением знакомой модели. Subaru Forester, считавшийся эталоном надёжности и универсальности, вновь появился в продаже. Несмотря на то что официальные поставки марки прекращены, автомобиль стал доступен по схеме параллельного импорта.

Subaru Forester
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Subaru Forester

Об этом сообщает издание "За рулём", отмечая, что на площадках объявлений представлены модели сразу нескольких поколений — от четвёртого до новейшего шестого. Цены на автомобили начинаются от 3,79 миллиона рублей, что делает их заметно дороже прошлых лет, но всё ещё востребованными среди российских поклонников японского бренда.

Возвращение через Владивосток

Согласно данным продавцов, компании из Владивостока готовы привозить Forester пятого поколения в комплектации Elegance ES именно по этой стартовой цене. Автомобиль предлагается с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, вариатором и полным приводом. Оснащение включает кожаную отделку салона, мультимедийную систему с камерой заднего вида, панорамный люк и электронный стояночный тормоз.

Особенностью всех автомобилей, поставляемых через параллельный импорт, остаётся леворульное исполнение — это упрощает регистрацию и делает модель более привлекательной на вторичном рынке. По мнению экспертов, Владивосток вновь становится главным центром поставок праворульных и леворульных японских машин, несмотря на логистические сложности.

Разброс цен и поколений

Цены на Subaru Forester заметно различаются в зависимости от региона. В Москве модели четвёртого поколения, оснащённые фирменным комплексом безопасности EyeSight, оцениваются минимум в 3,9 миллиона рублей. В Крыму аналогичные автомобили стоят около 3,99 миллиона, а в Сочи, Перми и Воронеже — до 4,29 миллиона рублей.

Самое новое, шестое поколение Forester, стоит ещё дороже. Минимальная цена за кроссовер с 1,8-литровым турбодвигателем мощностью 177 лошадиных сил составляет около 4 миллионов рублей - такую версию можно найти, например, в Краснодаре. А гибридные варианты, сочетающие 2,5-литровый мотор и электродвигатели, стартуют от 4,2 миллиона рублей.

Элитные версии и исключения

На рынке встречаются и особые модификации Subaru Forester, не подпадающие под повышенный утилизационный сбор. Среди них — версия с 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 136 лошадиных сил, которая выделяется упрощённой конструкцией и меньшими эксплуатационными затратами.

Такие автомобили в максимальной комплектации оцениваются уже в 6,79 миллиона рублей в Москве и почти 7 миллионов рублей в Нижнем Новгороде, где подобные экземпляры уже доступны. По словам дилеров, интерес к Forester стабильно высок: модель ценят за надёжность, высокий клиренс и предсказуемое поведение на дорогах, а спрос на кроссоверы с японской родословной продолжает расти даже в новых экономических условиях.

 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
ВМС США расследуют исчезновение стратегического самолёта Mercury Daily Mail
Наука и техника
ВМС США расследуют исчезновение стратегического самолёта Mercury Daily Mail
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Наука и техника
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Популярное
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность

Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.

Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Кошки сканируют пространство в темноте усами — эксперты
Одно движение ножницами — и кот инвалид: безобидная стрижка лишает питомца главного органа чувств
Гиганты Амазонки пошли в рост: в недрах леса запускается процесс, меняющий климатические прогнозы
Луна подойдёт так близко, что воздух загудит: ночь 4 декабря обещает редкое и завораживающее зрелище
Ультиматум Медведева Мерцу: Европа заплатит репарациями за кражу активов России Любовь Степушова Утренние тренировки повышают суточный расход энергии — диетолог Евгения Соколовская Валерия Жемчугова Новый эукариот найден в горячем ручье Лассен-Парка — микробиолог Анджела Оливерио Игорь Буккер
Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов
Полотенца исчезают с дверцы духовки: новая кухонная хитрость меняет привычки
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Последние материалы
Водяной пар на горячих субнептунах может формироваться в недрах — Earth
Огурцы с темной кожицей содержат больше ароматных масел — "Огород.ru"
Греческий йогурт — лёгкая альтернатива майонезу в салате Оливье
Отказ от кофе вызывает головную боль уже на второй день- врачи
Пенсии вряд ли повысят до 50 тысяч рублей — экономист Лежава
Цены на новые автомобили в России продолжат расти — автоэксперт Васильев
Мастиф обладает природным охранным поведением — Vetissimo
Вывод новых ЖК в России снизился на 14,8% за 11 месяцев — Дом. РФ
Юрий Слюсарь провёл прямой эфир и ответил на вопросы жителей — правительство области
Анастасия Рубцова установила новый рекорд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.