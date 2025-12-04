Китайский переворот на колёсах: две модели бренда заняли места в пятёрке самых популярных кроссоверов России

Российский рынок кроссоверов стремительно меняется: привычные лидеры уступают место новым игрокам, а китайские бренды закрепляют успех. В ноябре на авторынке произошла перестановка, которая может стать поворотным моментом для всего сегмента.
Об этом сообщает издание "За рулём", ссылаясь на данные аналитического агентства "Автостат". Эксперты подвели итоги продаж новых автомобилей и отметили резкий рост интереса к марке Tenet, чьи две модели впервые вошли в пятёрку самых популярных кроссоверов в стране.
Главной сенсацией месяца стала Tenet T4 - компактный кроссовер, который сразу поднялся на вторую строчку рейтинга. В ноябре россияне приобрели 4535 автомобилей этой модели. Всего на несколько десятков машин отстал Tenet T7, занявший третье место с показателем 4485 проданных единиц. Ещё месяц назад обе модели оставались вне лидеров, что делает их успех особенно показательным.
Эксперты отмечают, что Tenet удалось найти баланс между функциональностью и ценой. Автомобили марки отличает современный дизайн, хорошее оснащение и доступность — качества, которые всё чаще становятся решающими для российских покупателей. Появление двух моделей Tenet сразу в топ-3 говорит о смене предпочтений на рынке, где молодые бренды успешно вытесняют более известных конкурентов.
Лидером продаж среди китайских кроссоверов по-прежнему остаётся Haval Jolion, разошедшийся тиражом 6258 автомобилей. Рост по сравнению с прошлым годом составил 11,7 %. Однако даже при таких результатах преимущество Haval уже не выглядит недосягаемым: Tenet уверенно сокращает отставание.
Бывший фаворит, Geely Monjaro, несмотря на рост продаж на 35,7 %, опустился на четвёртую позицию с результатом 4121 автомобиль. Замыкает пятёрку Haval M6, реализовавший 3578 машин, что на 20,4 % больше, чем в ноябре прошлого года. Аналитики видят в этом подтверждение общей тенденции — рынок становится всё более конкурентным, а китайские производители продолжают укреплять позиции.
Следом за лидерами расположились Belgee X70 и X50, почти не уступающие по объёмам продаж. Как отмечает издание "За рулём", успех китайских брендов объясняется не только активной маркетинговой политикой, но и изменением потребительского поведения. Российские покупатели всё чаще выбирают кроссоверы из Поднебесной, видя в них сочетание современного дизайна, надёжности и выгодной цены.
Рынок новых автомобилей продолжает перестраиваться. На смену традиционным маркам приходят бренды, которые раньше воспринимались как нишевые. И если тенденция сохранится, то в ближайшие месяцы Tenet может окончательно закрепиться среди лидеров сегмента, превратившись из новичка в одного из главных игроков российского авторынка.
Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.