Китайский переворот на колёсах: две модели бренда заняли места в пятёрке самых популярных кроссоверов России

Две модели Tenet вошли в пятёрку лидеров продаж кроссоверов Автостат
Авто

Российский рынок кроссоверов стремительно меняется: привычные лидеры уступают место новым игрокам, а китайские бренды закрепляют успех. В ноябре на авторынке произошла перестановка, которая может стать поворотным моментом для всего сегмента.

Кроссовер Tenet T7
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кроссовер Tenet T7

Об этом сообщает издание "За рулём", ссылаясь на данные аналитического агентства "Автостат". Эксперты подвели итоги продаж новых автомобилей и отметили резкий рост интереса к марке Tenet, чьи две модели впервые вошли в пятёрку самых популярных кроссоверов в стране.

Прорыв бренда Tenet

Главной сенсацией месяца стала Tenet T4 - компактный кроссовер, который сразу поднялся на вторую строчку рейтинга. В ноябре россияне приобрели 4535 автомобилей этой модели. Всего на несколько десятков машин отстал Tenet T7, занявший третье место с показателем 4485 проданных единиц. Ещё месяц назад обе модели оставались вне лидеров, что делает их успех особенно показательным.

Эксперты отмечают, что Tenet удалось найти баланс между функциональностью и ценой. Автомобили марки отличает современный дизайн, хорошее оснащение и доступность — качества, которые всё чаще становятся решающими для российских покупателей. Появление двух моделей Tenet сразу в топ-3 говорит о смене предпочтений на рынке, где молодые бренды успешно вытесняют более известных конкурентов.

Устойчивые лидеры и новые конкуренты

Лидером продаж среди китайских кроссоверов по-прежнему остаётся Haval Jolion, разошедшийся тиражом 6258 автомобилей. Рост по сравнению с прошлым годом составил 11,7 %. Однако даже при таких результатах преимущество Haval уже не выглядит недосягаемым: Tenet уверенно сокращает отставание.

Бывший фаворит, Geely Monjaro, несмотря на рост продаж на 35,7 %, опустился на четвёртую позицию с результатом 4121 автомобиль. Замыкает пятёрку Haval M6, реализовавший 3578 машин, что на 20,4 % больше, чем в ноябре прошлого года. Аналитики видят в этом подтверждение общей тенденции — рынок становится всё более конкурентным, а китайские производители продолжают укреплять позиции.

Новая расстановка сил

Следом за лидерами расположились Belgee X70 и X50, почти не уступающие по объёмам продаж. Как отмечает издание "За рулём", успех китайских брендов объясняется не только активной маркетинговой политикой, но и изменением потребительского поведения. Российские покупатели всё чаще выбирают кроссоверы из Поднебесной, видя в них сочетание современного дизайна, надёжности и выгодной цены.

Рынок новых автомобилей продолжает перестраиваться. На смену традиционным маркам приходят бренды, которые раньше воспринимались как нишевые. И если тенденция сохранится, то в ближайшие месяцы Tenet может окончательно закрепиться среди лидеров сегмента, превратившись из новичка в одного из главных игроков российского авторынка.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
