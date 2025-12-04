Belgee растёт, когда другие теряют долю: как новая марка выиграла на знакомых моделях

Продажи автомобилей Belgee в России выросли в 2025 году аналитики

За последние два года бренд Belgee заметно укрепил позиции на российском рынке. Пока продажи новых машин в целом снижаются, автомобили этой марки демонстрируют стабильный рост: в 2024 году объёмы реализации выросли кратно, а в 2025-м тенденция только закрепилась. Интерес к бренду легко объяснить — он выглядит "новым", но на деле хорошо знаком отечественным автолюбителям. Об этом сообщает аналитический обзор по итогам продаж Belgee в России.

Фото: commons.wikimedia.org by NOhead87, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ BELGEE X70

Белорусские корни и китайская основа

Автомобили Belgee собираются на заводе в Белоруссии, где с 2018 года выпускались модели Geely Coolray и Atlas Pro. После получения лицензии на собственный выпуск марка запустила модели Belgee X50 и Belgee X70, основанные на проверенных платформах Geely. Благодаря этому у покупателей уже есть богатый опыт эксплуатации этих машин, а репутация надёжности сыграла ключевую роль в росте спроса.

Производитель заявляет, что в новых версиях улучшена антикоррозийная защита - днище теперь покрывается мастикой, а скрытые полости обрабатываются воском. Это стало важным аргументом для российского климата, где коррозия остаётся одной из главных проблем при эксплуатации автомобиля.

"Belgee — это тот случай, когда новый бренд опирается на проверенные решения, предлагая знакомое качество с адаптацией под наши условия", — отмечают аналитики автомобильного рынка.

Belgee X50: компактный городской кроссовер

Модель Belgee X50 стала одной из самых популярных в линейке. Покупатели отмечают аккуратный, современный дизайн и сбалансированные пропорции кузова. Сдвоенная выхлопная система придаёт автомобилю лёгкий спортивный характер, а в салоне чувствуется внимание к деталям. Даже базовая комплектация включает подогрев сидений, регулировку руля, систему помощи при старте в гору, ISOFIX и круиз-контроль. Смартфон можно подключить через USB и вывести изображение на мультимедиа-экран — мелочь, но удобная в повседневной эксплуатации.

X50 отлично чувствует себя в городских условиях: компактные размеры, лёгкость управления и простота обслуживания делают его удобным для ежедневных маршрутов. На дальних поездках некоторым может не хватить объёма багажника, но вопрос решается установкой бокса на крышу. На лёгком бездорожье кроссовер ведёт себя уверенно, однако отсутствие полного привода ограничивает возможности — внедорожником его не назовёшь.

Техническая часть и особенности эксплуатации

Для X50 доступен один вариант силового агрегата — трёхцилиндровый турбомотор 1.5 (150 л. с.), работающий с семиступенчатым "роботом" с мокрыми сцеплениями. Эта связка хорошо знакома по Geely Coolray и показала надёжность на практике. Динамика достаточная для города, а переключения происходят плавно. Средний расход топлива — около 8,5 литра, но из-за небольшого бака (45 литров) заправляться приходится чаще, чем хотелось бы.

На неровных дорогах подвеска отрабатывает уверенно, без лишней тряски, а уровень комфорта остаётся приемлемым. Из минусов владельцы отмечают не самую качественную акустику и отсутствие оцинковки капота и крыши. Тем не менее ресурс двигателя и коробки — до 200 000 км, что подтверждено опытом эксплуатации Geely. Роботизированная трансмиссия может потребовать внимания после 150 000 км, но капитальный ремонт обычно не требуется.

Belgee X70: простор, практичность и полный привод

Более крупная модель Belgee X70 ориентирована на тех, кто ищет семейный и универсальный кроссовер. По дизайну она выглядит сдержаннее, чем X50, но при этом предлагает больше вариантов комплектаций и возможность выбора привода. Для российских дорог это значительный плюс: версия с 4WD лучше справляется с грунтовками и некачественным покрытием.

Даже в базовой версии X70 оснащается двухзонным климат-контролем, подогревом всех сидений, обогревом руля, регулировкой рулевой колонки, датчиками давления в шинах и запуском двигателя с кнопки. В старших комплектациях добавлены бесключевой доступ и задние датчики парковки.

Комфорт и эргономика

Интерьер X70 вызывает положительные отклики: мягкие материалы отделки, аккуратная цифровая панель и продуманная эргономика создают ощущение комфорта. Пространства хватает и водителю, и пассажирам, включая задний ряд. Даже при росте свыше 180 см пассажирам не тесно.

Багажник не рекордный по объёму, но благодаря трансформации сидений можно быстро увеличить полезное пространство. Эту модель часто выбирают семьи с детьми - в ней удобно, практично и спокойно.

Надёжность и технические параметры

Под капотом Belgee X70 установлен турбомотор 1.5, знакомый по Geely Atlas Pro. Он развивает 177 л. с. и работает в паре с роботизированной трансмиссией. Средний расход топлива держится на уровне 10-11 литров на 100 км.

Двигатель требователен к качеству топлива — использование 92-го бензина может привести к поломке свечей и катализатора. При разрыве ремня ГРМ существует риск повреждения клапанов, но при своевременном обслуживании агрегат способен пройти до 200 000 км. Трансмиссия выдерживает порядка 150 000 км, после чего возможна профилактика.

Сравнение Belgee X50 и X70

Обе модели во многом схожи по духу, но ориентированы на разные задачи.

Belgee X50:

компактный, манёвренный, удобен для города;

передний привод, низкий расход;

подходит для молодых водителей и повседневных поездок.

Belgee X70:

просторный и семейный;

есть версия с полным приводом;

комфортный салон и высокий уровень оснащения.

Таким образом, X50 выбирают за практичность и экономичность, а X70 — за комфорт и универсальность.

Плюсы и минусы Belgee X50 и X70

Плюсы:

современные технологии Geely, адаптированные под российские условия;

высокая базовая комплектация;

надёжные двигатели и коробки;

улучшенная антикоррозийная обработка кузова;

удобство и простота обслуживания.

Минусы:

ограниченный выбор силовых агрегатов;

повышенные требования к качеству топлива;

не самый большой багажник (у X70).

При этом стоимость обеих моделей остаётся конкурентоспособной, что делает их интересной альтернативой китайским и корейским аналогам.

Советы по выбору и эксплуатации

Для городской эксплуатации и коротких поездок подойдёт Belgee X50 - он экономичен и прост в управлении. Если часто приходится выезжать за город, выбирать стоит X70 с полным приводом. Используйте качественное топливо и обслуживайте автомобиль по регламенту — это ключ к долговечности двигателя. Следите за состоянием ремня ГРМ и масла в роботизированной коробке — профилактика дешевле ремонта. При покупке уточняйте дату выпуска и комплектацию: у завода периодически обновляются поставки и пакеты оснащения.

Популярные вопросы о Belgee X50 и X70

Какой ресурс двигателей Belgee?

При правильном обслуживании моторы 1.5 выдерживают до 200 000 км пробега.

Есть ли полный привод у Belgee X50?

Нет, X50 предлагается только с передним приводом, тогда как X70 доступен и с 4WD.

Какой средний расход топлива?

X50 потребляет около 8,5 л, X70 — 10-11 л на 100 км.

Подходит ли Belgee для российских дорог?

Да, автомобили адаптированы под местные условия и климат, включая усиленную антикоррозийную защиту.

Какие конкуренты у Belgee?

Главные соперники — Haval Jolion, Changan CS35 Plus и Chery Tiggo 7 Pro.