Omoda зовёт владельцев в сервис: как подушка безопасности могла повести себя непредсказуемо

Росстандарт сообщил о начале отзывной кампании Omoda C7 в России

В России стартовала масштабная сервисная кампания, затронувшая популярный кроссовер Omoda C7. По данным Росстандарта, отзыву подлежат 2577 автомобилей, включая 672 машины, уже реализованные покупателям, и 1905 экземпляров, находящихся на складах марки. Причиной послужил потенциальный дефект пластикового элемента рулевого колеса, который может повлиять на работу подушки безопасности при ДТП. Производитель подтвердил, что работы по замене узла уже выполнены на 97,1% автомобилей, а владельцам оставшихся машин рекомендовано посетить сервисные центры. Об этом сообщает Автостат со ссылкой на пресс-службу Omoda.

Фото: commons.wikimedia.org by Poprace, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Omoda C7

Масштабы и причины отзыва

Отзывная кампания стала одной из самых масштабных для бренда Omoda с момента его выхода на российский рынок. Под действие программы попали автомобили, выпущенные и реализованные с апреля по август 2025 года. Согласно официальному уведомлению Росстандарта, выявленная неисправность касается пластиковой накладки рулевого колеса, которая при срабатывании подушки безопасности в момент аварии может отделиться от корпуса и нарушить траекторию раскрытия подушки.

Такой сценарий способен увеличить риск получения травм водителем или передним пассажиром. Именно поэтому производитель решил действовать превентивно, не дожидаясь жалоб от клиентов.

"Причиной отзыва является возможное отсоединение пластиковой накладки рулевого колеса от корпуса фронтальной подушки безопасности при ДТП, что влияет на корректное раскрытие подушки и потенциально может нанести травму водителю или пассажирам", — пояснили в Росстандарте.

В компании подчеркнули, что сам механизм подушки безопасности не имеет дефектов, а проблема касается исключительно конструкции пластикового крепления.

Как проходит отзывная кампания

Представители Omoda Россия заявили, что все работы по замене узла проводятся бесплатно, независимо от пробега и состояния автомобиля. Владельцам не нужно самостоятельно оформлять документы или оплачивать детали — дилеры связываются с ними напрямую и приглашают в сервис.

Процедура занимает не более одного часа, а сама замена заключается в установке новой, усиленной накладки рулевого колеса, поставляемой в сборе с подушкой безопасности.

"На сегодняшний день работы по замене пластиковой накладки рулевого колеса на кроссоверах Omoda C7 уже выполнены на 97,1% автомобилей, попавших под превентивную кампанию", — отметили в представительстве марки.

Для оставшихся владельцев сервисные центры продолжают запись, чтобы завершить процедуру до конца года. По словам компании, большинство клиентов проявляют активность и проходят замену сразу после уведомления.

Безопасность и репутация бренда

Отзыв стал для Omoda проверкой репутации. Бренд, сравнительно недавно появившийся в России, активно позиционирует себя как производитель технологичных и безопасных автомобилей. Оперативная реакция на возможный дефект и высокая скорость ремонта демонстрируют серьёзное отношение компании к своим обязательствам перед клиентами.

Важно отметить, что дефект был обнаружен в рамках внутреннего контроля качества, а не по жалобам владельцев. Это указывает на высокий уровень самоконтроля производителя и соответствие международным стандартам безопасности.

Эксперты отмечают, что такой подход укрепляет доверие покупателей, особенно в условиях растущей конкуренции между китайскими брендами.

Что известно о модели Omoda C7

Omoda C7 - это один из ключевых кроссоверов бренда на российском рынке. Модель поступила в продажу весной 2025 года и сразу привлекла внимание сочетанием яркого дизайна, богатого оснащения и умеренной цены.

Автомобиль оснащён турбированным двигателем 1.6 мощностью 150 лошадиных сил, работающим в паре с вариаторной трансмиссией. Кроссовер ориентирован на городскую эксплуатацию, но отличается энергоёмкой подвеской и уверенным поведением на трассе.

Среди особенностей — цифровая приборная панель, мультимедийная система с голосовым управлением, адаптивный круиз-контроль, контроль "слепых зон" и система удержания в полосе. В топовых комплектациях предусмотрены камеры кругового обзора, климат-контроль и электропривод дверей багажника.

Благодаря сочетанию технологий и цены, стартующей от 2,5 млн рублей, модель быстро вошла в топ продаж среди кроссоверов китайских марок в России.

Производственная база и качество сборки

Кроссоверы Omoda C7, реализуемые на российском рынке, поставляются с завода в Китае, где применяются международные стандарты сертификации ISO и контроль каждой партии. После прибытия автомобилей в Россию они проходят дополнительную предпродажную проверку у официальных дилеров.

Представители марки уточняют, что инцидент с накладкой рулевого колеса не затрагивает другие модели Omoda, такие как C5 и C9, — их конструкция рулевого узла отличается и не имеет подобных особенностей.

Сравнение Omoda C7 с конкурентами

Для оценки позиции модели на рынке стоит сопоставить Omoda C7 с ближайшими конкурентами — Geely Coolray и Chery Tiggo 7 Pro.

Omoda C7:

двигатель 1.6 Turbo, 150 л. с.;

коробка — вариатор;

системы безопасности — полный пакет ADAS;

цена — от 2,5 млн ₽;

особенности — выразительный дизайн, цифровой интерфейс, акцент на комфорт.

Geely Coolray:

двигатель 1.5 Turbo, 150 л. с.;

коробка — робот;

цена — от 2,3 млн ₽;

особенности — спортивный характер и динамичная подвеска.

Chery Tiggo 7 Pro:

двигатель 1.5 Turbo, 147 л. с.;

коробка — вариатор;

цена — от 2,4 млн ₽;

особенности — ориентированность на семейных покупателей.

Несмотря на отзыв, Omoda C7 остаётся одним из лидеров по соотношению цены, дизайна и технологий, а своевременное устранение дефекта повышает лояльность клиентов.

Плюсы и минусы отзывной кампании

Плюсы:

бесплатная и быстрая замена деталей;

высокий процент выполнения работ (97,1%);

открытость компании и прозрачность коммуникации;

отсутствие серьёзных инцидентов, связанных с дефектом.

Минусы:

временные неудобства для части владельцев;

возможные сомнения у новых покупателей;

необходимость повторного контроля после завершения кампании.

Тем не менее, по оценке аналитиков, действия Omoda стали примером правильного кризисного менеджмента — производитель продемонстрировал готовность решать вопросы качества без промедления.

Советы владельцам Omoda C7

Проверить VIN-номер автомобиля на сайте Росстандарта или Omoda Россия, чтобы уточнить, попала ли машина под отзыв. При необходимости связаться с дилером для записи на сервис и выбрать удобное время визита. После замены убедиться, что в сервисной книжке сделана отметка о проведении работ. Сохранять спокойствие: дефект не критичный, а отзыв носит профилактический характер. Приобретая подержанную машину, проверять, выполнены ли сервисные мероприятия по кампании.

Популярные вопросы о сервисной кампании Omoda C7

Сколько автомобилей попало под отзыв?

Всего 2577 кроссоверов Omoda C7, включая реализованные и складские машины.

В чём заключается неисправность?

Возможное отсоединение пластиковой накладки рулевого колеса от корпуса подушки безопасности при ДТП.

Как проходит ремонт?

Замена накладки рулевого колеса в сборе с подушкой безопасности на усиленную версию.

Сколько занимает ремонт?

Не более одного часа, все работы проводятся бесплатно у официальных дилеров.

Можно ли ездить до визита в сервис?

Да, но рекомендуется как можно скорее пройти замену для гарантии безопасности.

Повлияет ли отзыв на гарантию?

Нет, участие в кампании не снижает гарантийных обязательств, а наоборот, фиксируется в истории обслуживания.