Модель, которую выбирали тысячи, больше не приедет: модель Geely внезапно пропала с сайта бренда

Компания Geely официально прекратила поставки седана Emgrand в Россию. Модель исчезла с сайта российского подразделения марки, что стало первым признаком изменений в стратегии бренда на местном рынке. При этом в пресс-службе Geely пояснили, что часть автомобилей ещё доступна у дилеров, однако новые поставки текущего поколения прекращены. 

Geely Emgrand
Фото: commons.wikimedia.org by Quzhouliulian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Geely Emgrand

Geely меняет стратегию на российском рынке

Седан Geely Emgrand, ранее считавшийся одной из самых доступных моделей в линейке бренда, больше не будет официально поставляться в Россию. Решение связано с обновлением продуктовой стратегии компании, которая делает ставку на более современные и технологичные модели.

На официальном сайте марки Emgrand исчез из каталога, что подтвердило слухи о завершении поставок. В представительстве Geely подчеркнули, что речь идёт именно о текущем поколении модели — возможный выпуск новой версии пока не подтверждён.

"На данный момент Geely Emgrand есть в наличии у некоторых дилеров. Новые поставки текущего поколения модели в Россию не планируются", — заявили в пресс-службе бренда.

Что известно о модели Geely Emgrand

Geely Emgrand стал популярным в России благодаря сочетанию доступной цены, современного дизайна и надёжности. Модель оснащалась бензиновым двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 103 л. с., работала в паре с механической коробкой передач или вариатором.

Автомобиль отличался мягким ходом, просторным салоном и хорошей шумоизоляцией — для бюджетного сегмента это считалось преимуществом. Emgrand позиционировался как альтернатива российским и корейским седанам, предлагая более высокий уровень оснащения при сопоставимой стоимости.

На момент ухода с рынка цена базовой комплектации составляла около 1,5 миллиона рублей, что делало его одной из самых доступных иномарок китайского происхождения в своём классе.

Причины отказа от поставок

Решение о прекращении импорта Geely Emgrand связано с перераспределением производственных и логистических ресурсов. Компания делает акцент на кроссоверах и гибридных моделях, которые пользуются большим спросом в России.

Кроме того, на глобальном уровне Geely активно обновляет модельный ряд, переводя производство на новые платформы и стандарты экологичности. Emgrand, построенный на более ранней архитектуре, перестал соответствовать этим критериям.

Аналитики считают, что отказ от поставок может быть временным: китайский автопроизводитель готовит новое поколение Emgrand, которое, вероятно, появится в других странах в 2025 году.

"Geely стремится к обновлению модельного ряда. Старое поколение Emgrand морально устарело и уступает место новым продуктам", — отмечают эксперты отрасли.

Ситуация у дилеров и доступность модели

Хотя производство для России остановлено, автомобили Emgrand пока можно найти у официальных дилеров. Как уточнили в компании, склады ещё содержат ограниченные партии седанов, которые будут распроданы в ближайшие месяцы.

Покупатели, желающие приобрести модель, могут успеть это сделать до конца зимы 2025 года. После распродажи остатков официальных поставок не планируется. В будущем дилеры сосредоточатся на продаже других моделей Geely — Coolray, Monjaro, Tugella и Atlas Pro, которые уже составляют основу продаж бренда в России.

Сравнение: Geely Emgrand и Geely Coolray

Чтобы понять изменения в стратегии, стоит сравнить Emgrand с одной из актуальных моделей бренда — Geely Coolray.

Geely Emgrand:

  • тип кузова — седан;

  • двигатель 1.5 л (103 л. с.);

  • класс — бюджетный;

  • стоимость — около 1,5 млн ₽;

  • преимущество — простота и экономичность.

Geely Coolray:

  • тип кузова — кроссовер;

  • двигатель 1.5 л турбо (150 л. с.);

  • класс — средний;

  • стоимость — от 2,3 млн ₽;

  • преимущество — современный дизайн, технологии и безопасность.

Таким образом, производитель стремится сместить акцент в сторону более прибыльных и технологичных сегментов — кроссоверов и гибридов.

Плюсы и минусы ухода Emgrand

Плюсы:

  • дилеры смогут сосредоточиться на новых моделях;

  • потребители получат более современные автомобили;

  • обновление линейки повысит имидж бренда.

Минусы:

  • исчезновение доступной модели из ассортимента;

  • снижение выбора для покупателей в бюджетном сегменте;

  • возможный рост цен на оставшиеся экземпляры.

Для многих российских автолюбителей Emgrand стал "входной точкой" в мир китайского автопрома. Его уход оставит нишу, которую теперь могут занять другие марки — Changan, Omoda или JAC.

Советы покупателям

  1. Если вы рассматриваете покупку Geely Emgrand, уточните наличие у дилеров — остатки распродаются быстро.

  2. Проверьте дату выпуска и гарантию: автомобили из последних партий будут предпочтительнее.

  3. Рассмотрите альтернативы среди моделей Geely — Coolray, Emgrand X7 или Atlas Pro.

  4. При покупке подержанной версии убедитесь, что автомобиль обслуживался у официальных дилеров — это важно для сохранения гарантии.

Популярные вопросы о прекращении поставок Geely Emgrand

Почему Geely отказался от поставок Emgrand в Россию?
Из-за обновления продуктовой стратегии и смещения акцента на новые модели и кроссоверы.

Можно ли ещё купить Geely Emgrand?
Да, у дилеров остались автомобили из прошлых поставок, но их количество ограничено.

Будет ли новое поколение Emgrand в России?
Официально не подтверждено, но эксперты ожидают возможное возвращение модели после обновления платформы.

Какие альтернативы предлагает Geely?
Основными моделями остаются Coolray, Atlas Pro, Tugella и Monjaro.

Изменятся ли цены на оставшиеся Emgrand?
Вероятно, да — по мере снижения запасов у дилеров стоимость может вырасти.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
