Железо, которое дышит эпохой: как коллекционные автомобили Владивостока покорили Авито

Платформа Авито Авто показала японские и немецкие легенды автопрома России

Коллекционные автомобили всегда вызывали особое восхищение — в них сочетаются история, инженерная точность и эстетика. Для автолюбителей Владивостока такие машины становятся частью личной биографии и предметом настоящей страсти.

Фото: Own work by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Toyota Supra

Эти уникальные модели были представлены в специальной подборке, подготовленной экспертами платформы "Авито Авто". Об этом сообщает издание vostokmedia.com.

Японская легенда: Toyota Supra 1989 года

В центре внимания — Toyota Supra в насыщенном зелёном цвете, воплощение японского автомобильного дизайна конца 1980-х. Эта модель, ставшая символом своего времени, оснащена двухлитровым бензиновым двигателем. По словам владельца, автомобиль сохранился в исключительном состоянии: пробег составляет всего 48 тысяч километров, что делает его редчайшим экземпляром. Цена машины на площадке "Авито Авто" — 1,5 миллиона рублей.

Своим внешним видом Supra напоминает эпоху, когда скорость и стиль стали выражением национальной гордости японского автопрома. В ней чувствуется внимание к деталям, которое сегодня ценится особенно высоко среди коллекционеров.

Немецкая солидность: Mercedes-Benz S-класс 2008 года

Продолжает галерею Mercedes-Benz S-класса - образец немецкой инженерной сдержанности и представительности. Классический чёрный цвет и правостороннее расположение руля подчёркивают индивидуальность автомобиля. По данным продавца, машина была ввезена в Россию в 2008 году и всё время обслуживалась у официального дилера.

Мощность двигателя составляет 241 лошадиную силу, что обеспечивает плавное, уверенное движение на трассе. За сочетание статуса и надёжности владелец оценивает автомобиль в 3,6 миллиона рублей. Этот лот символизирует традиционное немецкое понимание роскоши — без излишеств, но с безупречным качеством.

Икона скорости: Nissan Skyline GT-R 1998 года

Завершает подборку легендарный Nissan Skyline GT-R - модель, подарившая Японии славу производителя "народного суперкара". Этот автомобиль конца 1990-х стал эталоном гоночной инженерии: карбоновые элементы, улучшенная аэродинамика и заниженная подвеска превратили его в грозу трасс.

"Именно модификация GT-R сделала Skyline именем, известным во всём мире", — отмечается в издании vostokmedia.com. Автомобиль оснащён двигателем мощностью 280 лошадиных сил и, по словам владельца, находится в идеальном состоянии. Его стоимость на "Авито Авто" — 2,5 миллиона рублей.

Эта машина стала для многих символом скорости и точности, сопоставимой с продукцией Porsche. Она не просто автомобиль — это часть гоночной культуры, выросшей на улицах Токио и в сердцах фанатов по всему миру.