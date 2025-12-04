Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Витамин C помогает улучшить внешний вид кожи — диетолог Прест
Скарлетт Йоханссон рассказала о неловком первом свидании с мужем
Газовые плиты ухудшают работу лёгких у взрослых — EXPRESS
Зимние контейнеры подходят для петунии и мелких семян
Последний свиноногий бандикут исчез в начале XX века
Восход суперлуния 4 декабря ожидается в 17:30–18:00 в России — астрономы
Ежедневную работу Брижит Макрон на велотренажёре подтвердила редакция L’Express
Майонез для создания мягкого теста в пироге с фаршем и картошкой используют повара
Раковины-трубы использовались для создания музыки тысячи лет назад — Antiquity

Железо, которое дышит эпохой: как коллекционные автомобили Владивостока покорили Авито

Платформа Авито Авто показала японские и немецкие легенды автопрома России
Авто

Коллекционные автомобили всегда вызывали особое восхищение — в них сочетаются история, инженерная точность и эстетика. Для автолюбителей Владивостока такие машины становятся частью личной биографии и предметом настоящей страсти.

Toyota Supra
Фото: Own work by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Toyota Supra

Эти уникальные модели были представлены в специальной подборке, подготовленной экспертами платформы "Авито Авто". Об этом сообщает издание vostokmedia.com.

Японская легенда: Toyota Supra 1989 года

В центре внимания — Toyota Supra в насыщенном зелёном цвете, воплощение японского автомобильного дизайна конца 1980-х. Эта модель, ставшая символом своего времени, оснащена двухлитровым бензиновым двигателем. По словам владельца, автомобиль сохранился в исключительном состоянии: пробег составляет всего 48 тысяч километров, что делает его редчайшим экземпляром. Цена машины на площадке "Авито Авто" — 1,5 миллиона рублей.

Своим внешним видом Supra напоминает эпоху, когда скорость и стиль стали выражением национальной гордости японского автопрома. В ней чувствуется внимание к деталям, которое сегодня ценится особенно высоко среди коллекционеров.

Немецкая солидность: Mercedes-Benz S-класс 2008 года

Продолжает галерею Mercedes-Benz S-класса - образец немецкой инженерной сдержанности и представительности. Классический чёрный цвет и правостороннее расположение руля подчёркивают индивидуальность автомобиля. По данным продавца, машина была ввезена в Россию в 2008 году и всё время обслуживалась у официального дилера.

Мощность двигателя составляет 241 лошадиную силу, что обеспечивает плавное, уверенное движение на трассе. За сочетание статуса и надёжности владелец оценивает автомобиль в 3,6 миллиона рублей. Этот лот символизирует традиционное немецкое понимание роскоши — без излишеств, но с безупречным качеством.

Икона скорости: Nissan Skyline GT-R 1998 года

Завершает подборку легендарный Nissan Skyline GT-R - модель, подарившая Японии славу производителя "народного суперкара". Этот автомобиль конца 1990-х стал эталоном гоночной инженерии: карбоновые элементы, улучшенная аэродинамика и заниженная подвеска превратили его в грозу трасс.

"Именно модификация GT-R сделала Skyline именем, известным во всём мире", — отмечается в издании vostokmedia.com. Автомобиль оснащён двигателем мощностью 280 лошадиных сил и, по словам владельца, находится в идеальном состоянии. Его стоимость на "Авито Авто" — 2,5 миллиона рублей.

Эта машина стала для многих символом скорости и точности, сопоставимой с продукцией Porsche. Она не просто автомобиль — это часть гоночной культуры, выросшей на улицах Токио и в сердцах фанатов по всему миру.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Российские компании планируют увеличение зарплат в 2026 году — исследование Regroup
Экономика и бизнес
Российские компании планируют увеличение зарплат в 2026 году — исследование Regroup
В московской клинике обнаружили презерватив внутри девушки спустя 9 дней
Здоровье
В московской клинике обнаружили презерватив внутри девушки спустя 9 дней
Морские леопарды нападают на пингвинов и других тюленей в Антарктике — биологи
Домашние животные
Морские леопарды нападают на пингвинов и других тюленей в Антарктике — биологи
Популярное
Она подаёт сигнал: вот почему озоновая дыра сжимается или расширяется

В 2025 году озоновая дыра над Антарктидой повела себя необычно, закрывшись раньше срока.

Озоновая дыра над Антарктидой в 2025-м оказалась заметно меньше нормы — CAMS
Среднеспелый томат Кёнигсберг созревает за 110 дней — KrasnodarMedia.su
Этот томат будто сорвался с цепи: растёт в дождь, холод, сырость и забивает грядку плодами
Россия близка к объявлению Англии террористическим образованием
В Евросоюзе не хотят давать гарантии Бельгии по российским активам
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм Любовь Степушова Высокоэнергетические частицы ускоряют мутации ДНК — радиобиологи Игорь Буккер Спрос на новостройки снижается после отмены льгот Валерия Жемчугова
Эти машины почти не знают дороги в сервис: названы самые надёжные авто десятилетия
Секрет тихого прогресса в ногах: гоблет-приседания работают точнее штанги и подходят новичкам
Мир на пороге ядерной ошибки: чем гонка обид и ультиматумов грозит Европе и России
Мир на пороге ядерной ошибки: чем гонка обид и ультиматумов грозит Европе и России
Последние материалы
Последний свиноногий бандикут исчез в начале XX века
Восход суперлуния 4 декабря ожидается в 17:30–18:00 в России — астрономы
Ежедневную работу Брижит Макрон на велотренажёре подтвердила редакция L’Express
Раковины-трубы использовались для создания музыки тысячи лет назад — Antiquity
Майонез для создания мягкого теста в пироге с фаршем и картошкой используют повара
Замена звукового сигнала на нештатный карается лишением прав
Вот как устроен доход бортпроводников Emirates — Aviationa2z
Нейтральное положение позвоночника снижает риск травм — Фитнес с GoodLooker
Платформа Авито Авто показала японские и немецкие легенды автопрома России
Орган Якобсона у кошек распознаёт феромоны и социальные сигналы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.