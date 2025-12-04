Электрический дебют без права на ошибку: Атом показывает свой реальный масштаб

Быстрая зарядка Атома дала 80 процентов за 30 минут — Автостат

Российский электромобиль "Атом" постепенно выходит на финишную прямую: модель уже получила официальный ОТТС, а первый предсерийный экземпляр сошел с конвейера в конце ноября. Разработчики параллельно представили обновленный сайт, где впервые раскрыли параметры серийной версии. Появилась информация и о комплектациях, цветах кузова и конфигурациях салона. Об этом сообщает издание "Автостат".

Фото: commons.wikimedia.org by FireW0K, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Электромобиль Атом

Что представляет собой новый электромобиль "Атом"

После получения одобрения типа транспортного средства проект перешел из стадии концепции в реальную производственную плоскость. Компания обновила цифровую витрину, представив серийные данные, которые позволяют оценить будущий автомобиль с точки зрения практики, а не только дизайна. Уже на старте производитель предлагает пять цветовых решений — "Атом", "Фотон", "Нейтрон", "Герц" и "Квартум". Интерьер тоже получил варианты оформления: можно выбрать темную или светлую экокожу, что подчеркивает стремление бренда работать сразу в нескольких стильовых направлениях.

По технической части автомобиль заявлен как модель со сбалансированным запасом хода до 500 километров. Для городского ритма особенно важна скорость заряда: на быстрой станции электрокар восполняет энергию с 20% до 80% примерно за полчаса. Заявленный разгон до 100 км/ч составляет около восьми секунд, а небольшой радиус разворота — 4,9 метра — делает модель удобной для плотной городской среды.

Производитель предусмотрел несколько вариантов посадки в зависимости от сферы эксплуатации. Классическая версия и комплектация для каршеринга доступны в четырехместном исполнении. Таксомоторные и служебные модификации — в трехместной конфигурации, где акцент сделан на дополнительное пространство. Версия для доставки получила съемную перегородку грузового отсека, разделённую в пропорции 50/50, что позволяет размещать посылки у водительского сиденья и адаптировать салон под задачи бизнеса.

Особенности управления и электронные возможности

Салон модели отличается нетипичным для массовых автомобилей решением — штурвальным рулем со встроенным экраном. Его дополняет проекционный дисплей, который выводит ключевую информацию: скорость, запас хода, маршрут и уведомления. Управление частью функций вынесено на голосового ассистента: он отвечает за климатическую систему, мультимедиа, подогрев сидений и ряд других сервисов, помогая водителю не отвлекаться от дороги.

Технологическая часть включает обновленный комплекс помощи водителю ADAS 2.0+. Всего он объединяет 17 систем безопасности. В их числе адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, система экстренного торможения и автоматическая парковка. Для пассивной безопасности предусмотрены шесть подушек — фронтальные, боковые и шторки. Каркас кузова выполнен из горячештампованной высокопрочной стали, что повышает жесткость и устойчивость при ударных нагрузках.

Для владельцев разработали мобильное приложение с доступом по цифровому ключу. Программа позволяет дистанционно контролировать настройки профиля, управлять парковкой и пользоваться расширенными функциями удаленного доступа. Таким образом модель интегрируется в экосистему цифровых сервисов, что делает эксплуатацию более удобной.

Комплектации, конфигурации и гарантии

Особое внимание производитель уделяет гибкости салонного пространства. Помимо стандартной четвертой посадки, таксомоторные версии предлагают трехместное исполнение с увеличенной зоной для ног. Это решение создано с учётом долгих смен, когда пассажиропоток и эргономика становятся ключевыми параметрами.

Коммерческие версии с грузовым отсеком предлагают съемную перегородку, разделенную на две части. Такой подход помогает операторам доставки эффективно располагать товары и при этом сохранять доступ к кабине. Варианты исполнения включают одно- и двухместный салон, что делает модель применимой для различных логистических задач.

Для частных покупателей действует гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега. Для корпоративных пользователей — служб такси, каршеринга, госавтопарков и логистических компаний — условия отличаются: гарантия составляет 3 года или 100 тысяч километров. Разница обусловлена особенностями эксплуатации: коммерческий транспорт работает в более интенсивных режимах и испытывает повышенную нагрузку.

Сравнение конфигураций "Атома" для частных и коммерческих задач

В зависимости от назначения электромобиль может сильно различаться по функциональной составляющей.

Частные версии:

четыре места;

акцент на комфорт и универсальность;

доступ к полноценному набору цифровых сервисов;

интерьер в двух цветовых вариантах.

Коммерческие версии:

адаптация под такси, каршеринг или доставку;

трех- или четырехместное исполнение для служб перевозок;

увеличенная зона для ног или расширенная грузовая ниша;

съемная перегородка в доставочных модификациях.

Такое разделение позволяет сделать линейку модели более широкой, сохранив единую платформу.

Плюсы и минусы электрокара "Атом"

Перед покупкой стоит оценить, подходит ли "Атом" под реальные задачи. Учитывая городской формат эксплуатации, модель предлагает ряд сильных сторон, но имеет и объективные ограничения.

Плюсы:

запас хода до 500 км — комфортный показатель для города и пригорода;

быстрый заряд до 80% за 30 минут;

компактный радиус разворота;

широкие цифровые функции, включая голосовое управление;

продвинутые системы помощи водителю;

гибкие конфигурации салона.

Минусы:

отсутствие данных о работе при низких температурах;

мало информации о стоимости обслуживания;

гарантийные условия различаются для частных и коммерческих клиентов.

Несмотря на отдельные вопросы, модель выглядит как перспективное решение для городского транспорта благодаря сбалансированности характеристик и широкому функционалу.

Советы по выбору конфигурации

Частным владельцам подходит четырехместная версия с полным набором комфорта и цифровых опций. Для такси оптимальна трехместная конфигурация с расширенным пространством для ног. Для каршеринга лучше выбирать вариант с усиленной отделкой и быстрым доступом через цифровой ключ. Для курьерской доставки нужна модификация с перегородкой 50/50 и минимальным числом посадочных мест. При выборе цвета и интерьера учитывайте дальнейшую эксплуатацию: светлая экокожа быстрее требует ухода.

Популярные вопросы об электромобиле "Атом"

1. Какой запас хода у серийного "Атома"?

До 500 километров в зависимости от условий езды и стиля управления.

2. Можно ли заряжать модель быстрыми станциями?

Да, с 20% до 80% батарея заряжается примерно за 30 минут.

3. Какие версии подходят для бизнеса?

Такси и госслужбы могут выбрать трех- или четырехместные модификации, а доставка — версии с грузовой перегородкой и одним или двумя местами.