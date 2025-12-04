Электрический дебют без права на ошибку: Атом показывает свой реальный масштаб

Российский электромобиль "Атом" постепенно выходит на финишную прямую: модель уже получила официальный ОТТС, а первый предсерийный экземпляр сошел с конвейера в конце ноября. Разработчики параллельно представили обновленный сайт, где впервые раскрыли параметры серийной версии. Появилась информация и о комплектациях, цветах кузова и конфигурациях салона. Об этом сообщает издание "Автостат".
После получения одобрения типа транспортного средства проект перешел из стадии концепции в реальную производственную плоскость. Компания обновила цифровую витрину, представив серийные данные, которые позволяют оценить будущий автомобиль с точки зрения практики, а не только дизайна. Уже на старте производитель предлагает пять цветовых решений — "Атом", "Фотон", "Нейтрон", "Герц" и "Квартум". Интерьер тоже получил варианты оформления: можно выбрать темную или светлую экокожу, что подчеркивает стремление бренда работать сразу в нескольких стильовых направлениях.
По технической части автомобиль заявлен как модель со сбалансированным запасом хода до 500 километров. Для городского ритма особенно важна скорость заряда: на быстрой станции электрокар восполняет энергию с 20% до 80% примерно за полчаса. Заявленный разгон до 100 км/ч составляет около восьми секунд, а небольшой радиус разворота — 4,9 метра — делает модель удобной для плотной городской среды.
Производитель предусмотрел несколько вариантов посадки в зависимости от сферы эксплуатации. Классическая версия и комплектация для каршеринга доступны в четырехместном исполнении. Таксомоторные и служебные модификации — в трехместной конфигурации, где акцент сделан на дополнительное пространство. Версия для доставки получила съемную перегородку грузового отсека, разделённую в пропорции 50/50, что позволяет размещать посылки у водительского сиденья и адаптировать салон под задачи бизнеса.
Салон модели отличается нетипичным для массовых автомобилей решением — штурвальным рулем со встроенным экраном. Его дополняет проекционный дисплей, который выводит ключевую информацию: скорость, запас хода, маршрут и уведомления. Управление частью функций вынесено на голосового ассистента: он отвечает за климатическую систему, мультимедиа, подогрев сидений и ряд других сервисов, помогая водителю не отвлекаться от дороги.
Технологическая часть включает обновленный комплекс помощи водителю ADAS 2.0+. Всего он объединяет 17 систем безопасности. В их числе адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, система экстренного торможения и автоматическая парковка. Для пассивной безопасности предусмотрены шесть подушек — фронтальные, боковые и шторки. Каркас кузова выполнен из горячештампованной высокопрочной стали, что повышает жесткость и устойчивость при ударных нагрузках.
Для владельцев разработали мобильное приложение с доступом по цифровому ключу. Программа позволяет дистанционно контролировать настройки профиля, управлять парковкой и пользоваться расширенными функциями удаленного доступа. Таким образом модель интегрируется в экосистему цифровых сервисов, что делает эксплуатацию более удобной.
Особое внимание производитель уделяет гибкости салонного пространства. Помимо стандартной четвертой посадки, таксомоторные версии предлагают трехместное исполнение с увеличенной зоной для ног. Это решение создано с учётом долгих смен, когда пассажиропоток и эргономика становятся ключевыми параметрами.
Коммерческие версии с грузовым отсеком предлагают съемную перегородку, разделенную на две части. Такой подход помогает операторам доставки эффективно располагать товары и при этом сохранять доступ к кабине. Варианты исполнения включают одно- и двухместный салон, что делает модель применимой для различных логистических задач.
Для частных покупателей действует гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега. Для корпоративных пользователей — служб такси, каршеринга, госавтопарков и логистических компаний — условия отличаются: гарантия составляет 3 года или 100 тысяч километров. Разница обусловлена особенностями эксплуатации: коммерческий транспорт работает в более интенсивных режимах и испытывает повышенную нагрузку.
В зависимости от назначения электромобиль может сильно различаться по функциональной составляющей.
Частные версии:
Коммерческие версии:
Такое разделение позволяет сделать линейку модели более широкой, сохранив единую платформу.
Перед покупкой стоит оценить, подходит ли "Атом" под реальные задачи. Учитывая городской формат эксплуатации, модель предлагает ряд сильных сторон, но имеет и объективные ограничения.
Плюсы:
Минусы:
Несмотря на отдельные вопросы, модель выглядит как перспективное решение для городского транспорта благодаря сбалансированности характеристик и широкому функционалу.
Частным владельцам подходит четырехместная версия с полным набором комфорта и цифровых опций.
Для такси оптимальна трехместная конфигурация с расширенным пространством для ног.
Для каршеринга лучше выбирать вариант с усиленной отделкой и быстрым доступом через цифровой ключ.
Для курьерской доставки нужна модификация с перегородкой 50/50 и минимальным числом посадочных мест.
При выборе цвета и интерьера учитывайте дальнейшую эксплуатацию: светлая экокожа быстрее требует ухода.
1. Какой запас хода у серийного "Атома"?
До 500 километров в зависимости от условий езды и стиля управления.
2. Можно ли заряжать модель быстрыми станциями?
Да, с 20% до 80% батарея заряжается примерно за 30 минут.
3. Какие версии подходят для бизнеса?
Такси и госслужбы могут выбрать трех- или четырехместные модификации, а доставка — версии с грузовой перегородкой и одним или двумя местами.
