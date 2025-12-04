Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Корпоративные образы с элементами винтажа и иронии вошли в тренды 2026 года
Шаляпин прибегает к уколам, чтобы побороть тягу к сладкому
Вейник остроцветковый держит форму даже под снегом
Евросоюз рискует потерять миллиарды из-за конфискации активов России
Растяжка в постели улучшает подвижность суставов у людей старше 60 лет
Масло кокоса и алоэ вера снижают пушистость и ломкость волос
Сеть Arche предложила вечеринку парам, зачавшим детей в отелях — CNN
ИИ обучают распознавать конфигурации перед всплеском волн — Science&Vie
Позвонки древней акулы нашли в Северной Австралии — iefimerida

Погода крутит кран топлива как хочет: неправильный сезон бьёт по запуску и ресурсу узлов

Зимний бензин обеспечил уверенный запуск в мороз по данным Ингосстраха
Авто

Автовладельцы нередко готовят машину к смене сезонов, но реже задумываются, что к топливу требования тоже меняются. От его свойств зависит не только запуск мотора, но и ресурс всей топливной системы. Неправильный выбор горючего может привести к поломкам, особенно при резких перепадах температуры. Об этом сообщает сайт страховой компании "Ингосстрах".

индикатор уровня топлива
Фото: commons.wikimedia by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
индикатор уровня топлива

Почему топливо меняется в зависимости от сезона

Топливо реагирует на окружающую температуру не менее заметно, чем моторное масло или охлаждающая жидкость. При снижении или повышении температуры его фракционный состав ведёт себя по-разному, что влияет на запуск двигателя, стабильность работы и пропускную способность фильтров. Дизельное топливо особенно чувствительно к холоду, тогда как бензин зависит главным образом от давления насыщенных паров. Эти параметры формируют способность топлива испаряться или, наоборот, сохранять текучесть.

Производители заранее корректируют состав, чтобы горючее подходило под конкретный сезон. Для зимних условий в дизель добавляют депрессорные присадки, а при выпуске летнего бензина снижают давление паров, чтобы избежать образования пробок в магистралях при жаре. Правильное топливо снижает нагрузку на узлы автомобиля и минимизирует риск аварийного отказа системы.

Летний и зимний дизель: в чём разница

Дизельное топливо сильнее всего страдает от холодов. Его ключевая проблема — парафиновые фракции, которые при понижении температуры начинают кристаллизоваться. Первое, что происходит — топливо мутнеет, после чего превращается в гель. В таком состоянии оно перестаёт проходить через фильтр, делая запуск двигателя невозможным. Это особенно критично для автомобилей с системой Common Rail.

Летнее ДТ создаётся для тёплого сезона, когда температура стабильна и редко опускается ниже нуля. Средняя температура помутнения около нулевой отметки, застывания — порядка минус пяти градусов. Поэтому использование летнего дизеля зимой практически гарантирует проблемы на дороге.

Зимнее же топливо выпускается по другим параметрам. В него добавляют присадки, обеспечивающие текучесть при отрицательных температурах. Кроме того, в составе больше лёгких фракций, которые улучшают прокачиваемость при сильном холоде. Зимнее топливо делят на три основных категории: обычное до минус двадцати градусов, северное до минус тридцати пяти и арктическое, рассчитанное на экстремальные морозы. Во всех трёх видах главное — способность проходить фильтры и не выпадать в осадок.

При ошибке заправки автовладелец получает целый набор неприятностей: отсутствие запуска, падение мощности, рывки, выход из строя форсунок или насоса высокого давления. Эти поломки относятся к самым затратным в ремонте дизельных систем.

Сезонные особенности бензина

Бензин не превращается в гель и не образует парафиновых кристаллов, однако его поведение также зависит от температуры. Основной параметр — давление насыщенных паров, влияющее на испаряемость. Если давление слишком высокое летом, возникают паровые пробки, из-за которых двигатель может глохнуть. Если давление низкое зимой, бензин плохо образует воспламеняющуюся смесь.

Летний бензин имеет сниженное давление паров, что предотвращает перебои в жаркую погоду. Дополнительно его плотность может быть немного выше, что помогает лучше контролировать расход топлива. Зимний бензин, наоборот, легче испаряется и даёт уверенный холодный запуск. Это особенно важно в регионах с длительными морозами. Неправильное топливо в холодный сезон проявляется долгими прокрутками стартера, нестабильной работой и повышенным расходом.

Для современных инжекторных автомобилей корректная испаряемость бензина критична: система рассчитана на чёткое формирование топливно-воздушной смеси, и любое отклонение ухудшает динамику и усиливает нагрузку на катализатор.

Как понять, какое топливо использовать

Автовладельцы чаще всего ориентируются на календарь, но ключевую роль играет фактическая температура. Заправки переходят на зимние стандарты при устойчивом снижении среднесуточной температуры ниже пяти градусов тепла. Весной переход происходит обратно. Впрочем, период перехода может растянуться, поэтому лучше уточнять марку топлива прямо на АЗС.

На любой станции должен быть доступен паспорт качества. В нём указана температура фильтруемости и другие параметры. Это особенно важно для дизельных автомобилей, эксплуатируемых за городом или в командировках по разным регионам. При сомнениях автовладельцы используют антигели, но они не могут полностью заменить качественное зимнее топливо.

Даже при выборе правильного типа горючего требуется следить за содержимым бака и состоянием фильтров. Чем больше конденсата или грязи в системе, тем выше риск проблем в межсезонье. И в этом случае профилактика обходится значительно дешевле ремонта.

Сравнение летнего и зимнего топлива

Летнее дизельное топливо обеспечивает хорошую эффективность при тепле, но теряет свойства уже около нуля градусов. Зимнее дизельное топливо рассчитано на низкие температуры и не допускает образования парафиновых пробок. Бензин различается по давлению паров: летний исключает паровые пробки в жару, зимний обеспечивает уверенный пуск в мороз.

Для автовладельца эти различия отражаются на запуске двигателя, расходе и ресурсе узлов топливной системы. Летнее топливо рассчитано на стабильный прогрев и равномерную работу двигателя, а зимнее адаптировано под сложные условия, где важна лёгкая прокачиваемость и испаряемость смеси.

Плюсы и минусы сезонных видов топлива

Использование подходящего по сезону топлива снижает нагрузку на насосы, фильтры и форсунки. Зимние составы обеспечивают текучесть ДТ, а летние предотвращают перегрев и парообразование. Неправильное топливо создаёт риски отказа двигателя, увеличивает износ и может привести к выходу из строя дорогостоящих компонентов.

Преимущества летнего топлива:

  • стабильная работа в тепле;
  • оптимальный расход;
  • отсутствие риска парообразования при нормальной температуре;
  • соответствие требованиям по плотности.

Преимущества зимнего топлива:

  • сохранение текучести при морозах;
  • надёжный запуск;
  • защита системы от парафиновых пробок;
  • адаптация к северным климатическим зонам.

Минусы неправильного топлива:

  • рывки и потеря мощности;
  • рост расхода;
  • риск остановки двигателя;
  • дорогостоящие последствия для топливной аппаратуры.

Советы по подготовке автомобиля к сезонной смене топлива

Для дизельных автомобилей важно заранее сменить фильтр, чтобы парафины не ускоряли его засорение. Регулярное использование качественных присадок допускается, но полностью заменить зимнее топливо они не могут. Желательно держать бак полным, поскольку конденсат оседает на его стенках и может замёрзнуть, перекрыв подачу горючего.

Бензиновым автомобилям требуется профилактика системы зажигания: новые свечи, чистый воздухофильтр и отсутствие утечек повышают шансы лёгкого пуска зимой. В межсезонье стоит выбирать заправки с прозрачной информацией о составе топлива, поскольку устойчивость к холоду зависит именно от параметров фракций.

Шаги подготовки к зиме:

  1. Осмотреть топливные магистрали на наличие влаги и загрязнений.

  2. Сменить фильтр и проверить работу насоса.

  3. Уточнить марку топлива на АЗС.

  4. При необходимости добавить антигель и прогреть автомобиль.

Для лета:

  1. Проверить состояние системы охлаждения.

  2. Использовать ровный режим заправки, избегая сомнительных станций.

  3. Следить за расходом — резкий рост может говорить о неправильном составе топлива.

Популярные вопросы о сезонном топливе

Как выбрать правильное топливо зимой?
Ориентируйтесь на температуру воздуха и марку топлива, указанную в паспорте качества: важно, чтобы температура фильтруемости соответствовала прогнозу.

Что лучше для запуска в мороз — зимний бензин или присадки?
Зимний бензин обеспечивает правильное давление насыщенных паров, чего присадки обеспечить не могут. Поэтому сезонное топливо предпочтительнее.

Сколько стоит заправка арктическим дизелем?
Цена выше стандартного зимнего топлива, поскольку состав проходит более сложную переработку. Стоимость зависит от региона и конкретной сети АЗС.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
В тропических лесах Азии сокращается численность бинтуронгов
Домашние животные
В тропических лесах Азии сокращается численность бинтуронгов
В московской клинике обнаружили презерватив внутри девушки спустя 9 дней
Здоровье
В московской клинике обнаружили презерватив внутри девушки спустя 9 дней
Популярное
Она подаёт сигнал: вот почему озоновая дыра сжимается или расширяется

В 2025 году озоновая дыра над Антарктидой повела себя необычно, закрывшись раньше срока.

Озоновая дыра над Антарктидой в 2025-м оказалась заметно меньше нормы — CAMS
Среднеспелый томат Кёнигсберг созревает за 110 дней — KrasnodarMedia.su
Этот томат будто сорвался с цепи: растёт в дождь, холод, сырость и забивает грядку плодами
Россия близка к объявлению Англии террористическим образованием
Секунды удовольствия — тихая ловушка: находка внутри девушки подняла запретную тему всерьёз
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм Любовь Степушова Высокоэнергетические частицы ускоряют мутации ДНК — радиобиологи Игорь Буккер Спрос на новостройки снижается после отмены льгот Валерия Жемчугова
Секрет тихого прогресса в ногах: гоблет-приседания работают точнее штанги и подходят новичкам
Эти машины почти не знают дороги в сервис: названы самые надёжные авто десятилетия
В Евросоюзе не хотят давать гарантии Бельгии по российским активам
В Евросоюзе не хотят давать гарантии Бельгии по российским активам
Последние материалы
Масло кокоса и алоэ вера снижают пушистость и ломкость волос
Сеть Arche предложила вечеринку парам, зачавшим детей в отелях — CNN
ИИ обучают распознавать конфигурации перед всплеском волн — Science&Vie
Позвонки древней акулы нашли в Северной Австралии — iefimerida
Попробуйте рецепт гибрида омлета и сырников — "Белновости"
Набор жира на животе свазан с хроническим стрессом — Ческин
В январе 2026 года пенсии 80-летних россиян вырастут на 35% — экономист Балынин
Зимние закупки семян расширили выбор редких гибридов по данным Нового очага
Зимний бензин обеспечил уверенный запуск в мороз по данным Ингосстраха
Талия свыше нормы повышает риск диабета и ССЗ — терапевт Тыртов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.