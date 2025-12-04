Мощность упала — выгода выросла: под капотом всё по-старому, но цифры неожиданно играют на продавца

Производители используют дефорсированные моторы для снижения утильсбора

Утильсбор, который в последние годы стал важной составляющей стоимости импортных автомобилей, вновь оказался в центре обсуждений. Пользователи соцсетей уверяют, что крупные дилеры нашли способ уменьшить выплаты государству, занижая мощность моторов машин ещё до ввоза в Россию. Эта версия быстро разошлась по телеграм-каналам, усилив и без того высокий интерес к теме. О том, действительно ли работает новая схема снижения утилизационного сбора и как устроены реальные правила, рассказал Rambler.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Диагностика двигателя

Почему обсуждают снижение мощности двигателей

Новость, появившаяся в одном из популярных телеграм-каналов, вызвала широкий резонанс. В сообщении утверждалось, что некоторые модели Chery поставляются в Россию в "дефорсированном" виде, а затем могут быть "вернуты" к исходной мощности.

"Chery Arrizo 8 в Китае выпускаются с двигателями 186 л. с. Но в Россию эти же машины приезжают с моторами мощностью в 150 лошадей благодаря перепрошивке программного обеспечения. Потом можно слегка "подшаманить" и вернуть двигателю былую мощность", — говорится в сообщении.

После публикации тему подхватили другие каналы. Однако часть информации, как выяснилось, не нова и трактуется поверхностно. Сама практика выпуска версий с разной мощностью существует давно и не является скрытой схемой.

Какие моторы у Arrizo 8 поставляются в Россию

Сегодня Arrizo 8 официально продаётся в России с 150-сильным двигателем SQRF4J16 объёмом 1,6 литра. При этом до 2024 года та же модель поставлялась с тем же мотором, но в варианте на 186 л. с.

Именно этот двигатель используется и в других моделях бренда:

— Chery Tiggo 7 Pro Max получает 150-сильную версию;

— Chery Tiggo 8 Pro Max оснащается вариантом на 186 л. с.

Производитель открыто указывает мощность в прайс-листах, что подтверждает: речь идёт не о внезапной новинке, а о давно действующей практике поставок в двух вариантах форсировки.

Для чего используются "дефорсированные" моторы

Снижение мощности действительно уменьшает сумму утильсбора, но эффект невелик. Для машин мощностью до 160 л. с. начисляется 750 000 рублей. Если же двигатель выдаёт 186 л. с., утильсбор составит 794 000 рублей.

Разница — 44 000 рублей на один автомобиль. При большой партии это может давать заметную экономию, однако речь всё равно идёт о легальной схеме: производитель выпускает разные версии двигателя, и обе указаны в документации.

Дефорсирование на заводе ­- обычная мировая практика, применяемая задолго до появления новых ставок утильсбора.

Реальные выгоды для покупателя

Владельцу автомобиля, купленного в России, такая схема даёт минимум одну ощутимую выгоду — снижение транспортного налога.

К примеру, в Москве:

— 150 л. с. — 5 250 рублей в год;

— 186 л. с. — 9 300 рублей в год.

Для тех, кто хочет больше мощности, остаётся возможность чип-тюнинга после покупки. Мотор, рассчитанный на 186 л. с., спокойно выдерживает возврат к заводским настройкам, ведь эта отдача для него стандартна.

Может ли человек сам уменьшить мощность для таможни?

Ответ однозначный: нет.

При ввозе автомобиля физлицом таможня опирается только на заводские параметры, указанные в документах. Утильсбор рассчитывается по паспорту ТС, а не по фактической мощности двигателя.

Показатель мощности прописан и в VIN-номере, поэтому скрыть его невозможно.

Единственный способ сэкономить на утильсборе — изначально купить автомобиль мощностью менее 160 л. с. А затем, уже в России, поднять мощность программно.

Почему производители ранее снижали мощность для российского рынка

Несколько лет назад дефорсирование широко использовалось не из-за утильсбора, а чтобы сделать модели экономичнее для покупателей в части ежегодных налогов.

Самыми популярными значениями были 149 и 249 л. с. — чтобы вписаться в налоговые пороги 150 и 250 л. с.

Так, в Москве:

— до 150 л. с.: 35 руб/л.с.;

— 150-250 л. с.: 45 руб/л.с.;

— свыше 250 л. с.: 150 руб/л.с.

Volvo стала одним из первых брендов, официально использовавших дефорсированные моторы. Для увеличения мощности компания предлагала пакет Polestar Engineered:

буст +15 л. с. и +20 Нм, с полной сохраняемой гарантией.

Возможен ли обход утильсбора через снижение мощности

Теоретически — да. Реализация — только у производителей и крупных импортёров с ОТТС.

Только они могут выпускать партии автомобилей с нужной мощностью, официально прописанной в документах.

Обычный покупатель не может изменить параметры машины для таможни.

"Рамблер/авто" направил запросы в представительства Geely, Hongqi и Changan, однако компании не стали комментировать возможные изменения мощностей в будущем.

Сравнение: дефорсированный мотор vs стандартный

Сравнивая два варианта одного двигателя — на 150 и 186 л. с., — можно выделить несколько особенностей:

— характеристики и динамика различаются, но конструкция мотора одинакова;

— компания получает выгоду на утильсборе;

— покупатель экономит на налоге;

— возможен безопасный чип-тюнинг до заводских параметров;

— для таможни физлица нет разницы: учитываются только паспортные данные.

Плюсы и минусы дефорсированных версий

Перед покупкой стоит учитывать ряд факторов.

Плюсы:

ниже транспортный налог;

иногда ниже цена автомобиля;

мотор рассчитан на возврат к более высокой мощности;

снижение мощности не ухудшает ресурс, если оно заводское.

Минусы:

разница в утильсборе невелика;

динамика хуже по сравнению с полной версией;

для физлиц экономии при ввозе не будет;

не всегда доступна официальная прошивка для возврата мощности.

Советы покупателям, которые выбирают машину за рубежом

Тем, кто планирует привозить автомобиль самостоятельно, стоит учитывать:

Таможня смотрит только на официальную мощность. Дефорсировать мотор заранее бессмысленно — утильсбор всё равно начислят по паспорту. Выгоднее искать модели с заводскими 150-159 л. с. После регистрации можно выполнить чип-тюнинг, если двигатель позволяет. Важно убедиться, что мощность, до которой вы планируете "поднять" двигатель, является штатной для других рынков.

Популярные вопросы о снижении мощности

1. Может ли дилер снизить мощность авто специально для клиента?

Только если такая версия существует у производителя. Сам дилер менять параметры двигателя не может.

2. Можно ли уменьшить мощность перед таможней для экономии?

Нет. Таможня учитывает только заводские документы.

3. Вредит ли чип-тюнинг дефорсированному мотору?

Если возвращается заводская мощность, которую мотор изначально поддерживает, риски минимальны.