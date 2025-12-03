Ноябрь открыл глаза рынку: бренды, на которых не ставили, внезапно забрали себе половину внимания

Lada, Haval и Tenet стали лидерами продаж новых автомобилей в России

Рынок новых автомобилей в России завершил ноябрь неожиданно оптимистично: продажи вновь начали расти, а покупательский интерес сместился в сторону моделей, которые сумели удержать цену и предложить востребованные характеристики. Итоги месяца позволили увидеть, какие бренды укрепили позиции, а кто оказался среди аутсайдеров в борьбе за внимание россиян. Об этом сообщает Autonews.

Фото: tenet.ru is licensed under Public domain TENET T4

Поворотный момент на российском авторынке

В ноябре зафиксирован первый за год прирост продаж новых легковых автомобилей. Аналитики объясняют это нескольких фактороми: постепенной стабилизацией поставок, появлением новых локализованных моделей и адаптацией производителей к рыночным условиям. Итог — 127 921 проданная машина за месяц, что превышает прошлогодний показатель на 5%.

Наблюдатели отмечают, что интерес покупателей всё сильнее смещается к моделям, которые предлагают понятную стоимость владения, доступность сервисных центров и широкий выбор комплектаций. Это особенно заметно в сегменте массового автопрома, где борьба идёт за каждый ценовой диапазон.

Как распределились силы среди марок

В списке самых продаваемых брендов лидером традиционно стала Lada, которая сохраняет значительный отрыв за счёт локального производства и большого числа доступных модификаций. Haval уверенно удерживается на второй строчке, что подтверждает сохранение высокого интереса к кроссоверам китайского происхождения. Tenet, активно расширяющий модельный ряд, замыкает тройку лидеров.

Интересно, что Toyota вернулась в первую десятку марок, обогнав Chery, хотя моделей обоих производителей нет в списке наиболее продаваемых автомобилей. Это говорит о том, что продажи распределились между несколькими позициями, но ни одна из них не достигла уровня массовых моделей вроде Granta или Jolion.

Топ самых продаваемых моделей: что выбрали россияне

Лидерство Lada Granta остаётся неудивительным: сочетание цены, доступных комплектаций и развитой сети дилеров обеспечивает стабильное присутствие модели на вершине рейтингов.

Вслед за ней расположился Haval Jolion — один из самых популярных кроссоверов, который продолжает укреплять позиции в сегменте доступных SUV. Спустя несколько месяцев после обновления модель стабильно находится в тройке лидеров.

Lada Vesta, несмотря на периодические сложности с поставками комплектующих, сохраняет третью позицию благодаря расширенному набору современных опций. Среди доступных семейных автомобилей Vesta остаётся одной из самых популярных моделей.

Две модели бренда Tenet — T4 и T7 — уверенно вошли в пятёрку лидеров, что стало результатом активного производства на российских площадках и привлекательного соотношения цены и характеристик.

Geely Monjaro — лидер среди более дорогих кроссоверов — удерживает внимание покупателей благодаря премиальным опциям и мощному двигателю. Модели Haval M6 и белорусско-китайские Belgee X70 и X50 также вошли в топ благодаря выгодным предложениям и богатому оснащению.

Итоги 11 месяцев: что происходит с рынком в целом

С января по ноябрь 2025 года российский рынок сократился на 17,8%. Это объясняется как изменениями логистики, так и структурной перестройкой рынка.

При этом производители показывают разную динамику. Solaris стал главным "плюсовым" брендом года, увеличив продажи более чем в два раза благодаря адаптации производства. В то же время Geely и Changan столкнулись со значительным падением спроса.

Данные Минпромторга подтверждают общую тенденцию: продажи за 11 месяцев составили 1,34 млн новых машин, что на 21% меньше прошлогоднего уровня.

Почему Toyota обошла Chery, но их модели не вошли в ТОП-10

Причина в структуре продаж. После возврата ограниченных поставок Toyota покупатели активно приобретали популярные модели, но общие объёмы распределились между несколькими позициями, и ни одна из них не приблизилась к массовому сегменту. У Chery наблюдается похожая ситуация: спрос остаётся, но распределяется на широкий модельный ряд, который не позволяет одной конкретной машине выйти на уровень лидеров.

Сравнение: российские, китайские и локализованные автомобили

Выбирая машину, покупатели сравнивают несколько групп моделей.

Российские автомобили выигрывают за счёт стоимости и доступности сервисного обслуживания. Китайские модели привлекают современными технологиями и богатым оснащением, особенно в сегменте кроссоверов.

Локализованные бренды вроде Tenet сочетают плюсы обеих категорий: технологическую базу китайских моделей и более доступные цены благодаря российской сборке. Для покупателей это делает выбор более разнообразным и позволяет учитывать не только стоимость, но и качество комплектаций.

Плюсы и минусы моделей-лидеров

Понимание сильных и слабых сторон помогает сформировать более объективное представление о рынке. Среди плюсов лидеров выделяются широкие комплектации, наличие современных систем безопасности, разнообразие двигателей и адаптация моделей под российские условия. Дополнительно ценится наличие недорогих базовых версий и вариантов с разными коробками передач.

К минусам можно отнести колебания цен у некоторых производителей, а также разницу в доступности запчастей для машин, завезённых по параллельному импорту. Для отдельных моделей отсутствуют механические версии или ограничено число комплектаций, что также влияет на выбор покупателей.

Советы покупателям: как выбрать машину в 2025 году

Правильный выбор автомобиля зависит от нескольких аспектов.

Если планируются преимущественно городские поездки, можно рассматривать модели с небольшими моторами и передним приводом. Для частых путешествий по трассам или грунтовым дорогам лучше выбирать кроссоверы с полным приводом и мощными двигателями.

При выборе коробки передач стоит учитывать стиль вождения: роботизированные трансмиссии подходят тем, кто хочет динамику, механика обеспечивает точный контроль, а классический автомат предлагает оптимальную плавность. Также важны расходы на обслуживание, условия гарантии и стоимость страховых продуктов.

Популярные вопросы о продажах автомобилей

1. Почему рынок показывал спад весь год?

Основная причина — длительные задержки поставок, перестройка логистики и изменение структуры предложений в разных ценовых сегментах.

2. Какие бренды показывают лучшую динамику?

В 2025 году наиболее быстро росли продажи Solaris, а Tenet и Haval уверенно удерживают интерес покупателей за счёт локального производства и расширения модельного ряда.

3. Какие сегменты стали самыми востребованными?

Больше всего продаж приходилось на кроссоверы, поскольку они универсальны и подходят для любых регионов страны.