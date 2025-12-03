Ноябрь открыл глаза рынку: бренды, на которых не ставили, внезапно забрали себе половину внимания

Рынок новых автомобилей в России завершил ноябрь неожиданно оптимистично: продажи вновь начали расти, а покупательский интерес сместился в сторону моделей, которые сумели удержать цену и предложить востребованные характеристики. Итоги месяца позволили увидеть, какие бренды укрепили позиции, а кто оказался среди аутсайдеров в борьбе за внимание россиян. Об этом сообщает Autonews.
В ноябре зафиксирован первый за год прирост продаж новых легковых автомобилей. Аналитики объясняют это нескольких фактороми: постепенной стабилизацией поставок, появлением новых локализованных моделей и адаптацией производителей к рыночным условиям. Итог — 127 921 проданная машина за месяц, что превышает прошлогодний показатель на 5%.
Наблюдатели отмечают, что интерес покупателей всё сильнее смещается к моделям, которые предлагают понятную стоимость владения, доступность сервисных центров и широкий выбор комплектаций. Это особенно заметно в сегменте массового автопрома, где борьба идёт за каждый ценовой диапазон.
В списке самых продаваемых брендов лидером традиционно стала Lada, которая сохраняет значительный отрыв за счёт локального производства и большого числа доступных модификаций. Haval уверенно удерживается на второй строчке, что подтверждает сохранение высокого интереса к кроссоверам китайского происхождения. Tenet, активно расширяющий модельный ряд, замыкает тройку лидеров.
Интересно, что Toyota вернулась в первую десятку марок, обогнав Chery, хотя моделей обоих производителей нет в списке наиболее продаваемых автомобилей. Это говорит о том, что продажи распределились между несколькими позициями, но ни одна из них не достигла уровня массовых моделей вроде Granta или Jolion.
Лидерство Lada Granta остаётся неудивительным: сочетание цены, доступных комплектаций и развитой сети дилеров обеспечивает стабильное присутствие модели на вершине рейтингов.
Вслед за ней расположился Haval Jolion — один из самых популярных кроссоверов, который продолжает укреплять позиции в сегменте доступных SUV. Спустя несколько месяцев после обновления модель стабильно находится в тройке лидеров.
Lada Vesta, несмотря на периодические сложности с поставками комплектующих, сохраняет третью позицию благодаря расширенному набору современных опций. Среди доступных семейных автомобилей Vesta остаётся одной из самых популярных моделей.
Две модели бренда Tenet — T4 и T7 — уверенно вошли в пятёрку лидеров, что стало результатом активного производства на российских площадках и привлекательного соотношения цены и характеристик.
Geely Monjaro — лидер среди более дорогих кроссоверов — удерживает внимание покупателей благодаря премиальным опциям и мощному двигателю. Модели Haval M6 и белорусско-китайские Belgee X70 и X50 также вошли в топ благодаря выгодным предложениям и богатому оснащению.
С января по ноябрь 2025 года российский рынок сократился на 17,8%. Это объясняется как изменениями логистики, так и структурной перестройкой рынка.
При этом производители показывают разную динамику. Solaris стал главным "плюсовым" брендом года, увеличив продажи более чем в два раза благодаря адаптации производства. В то же время Geely и Changan столкнулись со значительным падением спроса.
Данные Минпромторга подтверждают общую тенденцию: продажи за 11 месяцев составили 1,34 млн новых машин, что на 21% меньше прошлогоднего уровня.
Причина в структуре продаж. После возврата ограниченных поставок Toyota покупатели активно приобретали популярные модели, но общие объёмы распределились между несколькими позициями, и ни одна из них не приблизилась к массовому сегменту. У Chery наблюдается похожая ситуация: спрос остаётся, но распределяется на широкий модельный ряд, который не позволяет одной конкретной машине выйти на уровень лидеров.
Выбирая машину, покупатели сравнивают несколько групп моделей.
Российские автомобили выигрывают за счёт стоимости и доступности сервисного обслуживания. Китайские модели привлекают современными технологиями и богатым оснащением, особенно в сегменте кроссоверов.
Локализованные бренды вроде Tenet сочетают плюсы обеих категорий: технологическую базу китайских моделей и более доступные цены благодаря российской сборке. Для покупателей это делает выбор более разнообразным и позволяет учитывать не только стоимость, но и качество комплектаций.
Понимание сильных и слабых сторон помогает сформировать более объективное представление о рынке. Среди плюсов лидеров выделяются широкие комплектации, наличие современных систем безопасности, разнообразие двигателей и адаптация моделей под российские условия. Дополнительно ценится наличие недорогих базовых версий и вариантов с разными коробками передач.
К минусам можно отнести колебания цен у некоторых производителей, а также разницу в доступности запчастей для машин, завезённых по параллельному импорту. Для отдельных моделей отсутствуют механические версии или ограничено число комплектаций, что также влияет на выбор покупателей.
Правильный выбор автомобиля зависит от нескольких аспектов.
Если планируются преимущественно городские поездки, можно рассматривать модели с небольшими моторами и передним приводом. Для частых путешествий по трассам или грунтовым дорогам лучше выбирать кроссоверы с полным приводом и мощными двигателями.
При выборе коробки передач стоит учитывать стиль вождения: роботизированные трансмиссии подходят тем, кто хочет динамику, механика обеспечивает точный контроль, а классический автомат предлагает оптимальную плавность. Также важны расходы на обслуживание, условия гарантии и стоимость страховых продуктов.
1. Почему рынок показывал спад весь год?
Основная причина — длительные задержки поставок, перестройка логистики и изменение структуры предложений в разных ценовых сегментах.
2. Какие бренды показывают лучшую динамику?
В 2025 году наиболее быстро росли продажи Solaris, а Tenet и Haval уверенно удерживают интерес покупателей за счёт локального производства и расширения модельного ряда.
3. Какие сегменты стали самыми востребованными?
Больше всего продаж приходилось на кроссоверы, поскольку они универсальны и подходят для любых регионов страны.
