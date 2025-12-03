Покупатели штурмуют автосалоны: цены ведут себя странно, а самые выгодные модели исчезают по щелчку

Продажи Haval Jolion, Tenet T4 и T7 выросли на российском рынке

Первый месяц календарной зимы часто приносит неожиданности для российского авторынка, но осенью 2025 года они проявились особенно ярко. Покупатели стремились успеть приобрести автомобили до сезонного подорожания, а дилеры активно подогревали спрос акциями и расширением доступных комплектаций. Кроссоверы вновь вышли на передний план, став главным драйвером продаж и заметно изменив расстановку сил на рынке. Как именно распределились позиции в сегменте SUV и сколько стоят самые востребованные модели, рассказал Autonews.

Фото: commons.wikimedia.org by NOhead87, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ BELGEE X70

Лидеры рынка: что определило расстановку сил

Конец осени 2025 года стал периодом, когда интерес к кроссоверам вырос особенно ощутимо. Это объясняется сочетанием факторов: реализация отложенного спроса, появление локализованных моделей с более привлекательными ценами и расширением доступности сервисного обслуживания. Производители активно адаптируются к российским реалиям, предлагая покупателям версии с различными типами коробок передач, широким набором опций и несколькими вариантами мощности.

Аналитики отмечают, что наибольший интерес россиян по-прежнему сосредоточен в сегменте доступных и среднеразмерных кроссоверов. Такие машины универсальны, подходят для городских поездок и путешествий, а также остаются востребованным вариантом для семейных покупателей.

Haval Jolion: стабильный фаворит покупателей

Haval Jolion удерживает лидерские позиции уже несколько месяцев подряд. Причиной высокой популярности можно считать удачное сочетание мощности, экономичности и стоимости. Варианты с "механикой" и роботизированной коробкой охватывают широкий круг покупателей, а возможность выбора между передним и полным приводом делает модель более универсальной.

Интерес к этому кроссоверу объясняется также локальной сборкой, что позволяет поддерживать адекватный ценник и своевременно обновлять комплектации. Модель уверенно удерживает вторую строчку среди всех автомобилей в стране, уступая только Lada Granta.

Tenet T4: стремительный рост популярности

Tenet T4 стал одним из главных "новичков" года. Его продажи заметно выросли после начала производства в Калуге, где ранее располагался завод Volkswagen. Доступные цены, базовые и расширенные версии с вариатором, а также схожесть модели с популярным Chery Tiggo 4 сделали T4 крайне привлекательным решением в сегменте. Покупатели ценят компактность, экономичность и современный дизайн.

Tenet T7: уверенный среднеразмерный игрок

Следующая модель бренда Tenet — T7 — относится к более крупной категории. Среднеразмерный кроссовер выделяется мощным мотором и возможностью выбора типа привода. Отмечается, что модель практически идентична Chery Tiggo 7L, что привлекает поклонников китайских автомобилей, привыкших ориентироваться на проверенные решения. Автомобиль уверенно держится в тройке лидеров SUV.

Geely Monjaro: премиальный сегмент в рамках бюджета

Geely Monjaro — единственный кроссовер в рейтинге, который поставляют напрямую из Китая. Модель относится к условно премиальному сегменту: мощный двухлитровый мотор, полный привод и насыщенные комплектации сделали её популярной среди тех, кто ищет автомобиль повыше классом, но хочет уложиться в разумный бюджет. Интересно, что Monjaro активно представлен как в официальной продаже, так и в рамках параллельного импорта, что позволяет покупателям выбирать более выгодные предложения.

Haval M6: простой и доступный вариант

Haval M6 стал одним из самых доступных кроссоверов, подходящих тем, кто хочет недорогой, но практичный автомобиль. У модели есть версия с механической коробкой передач, благодаря чему цена не превышает двух миллионов рублей. Производство в Калуге позволило значительно увеличить доступность автомобиля и сделать сроки поставок более предсказуемыми.

Belgee X70: ставка на "мягкий" гибрид

Белорусско-китайский кроссовер Belgee X70, который собирают под Минском, интересен тем, что оснащён системой "мягкого" гибрида. Это позволяет улучшить экономичность без существенного повышения стоимости. Модель имеет богатое оснащение и несколько мощностных вариантов, что делает её универсальным выбором для покупателей с разными запросами.

Belgee X50: компактный, но не всегда востребованный

Belgee X50 ранее занимал одну из лидирующих позиций, но к ноябрю интерес к нему немного снизился. Покупатели стали внимательнее сравнивать цену и оснащение с аналогами, что повлияло на позицию модели в рейтинге. Несмотря на это, автомобиль остаётся привлекательным вариантом: богатая базовая комплектация, роботизированная коробка и динамичный характер делают его выгодным городским кроссовером.

Сравнение популярных кроссоверов

При сравнении можно отметить несколько тенденций.

Haval Jolion остаётся примером сбалансированности, предлагая широту комплектаций при разумной цене. Tenet T4 выгоден для тех, кто ищет свежую модель с доступными версиями, а T7 подойдёт покупателям, ориентированным на более просторный и мощный автомобиль. В свою очередь, Geely Monjaro выделяется уровнем комфорта и технологичностью, тогда как Haval M6 ориентирован на максимальную практичность. Belgee X70 интересен гибридными решениями, а X50 — компактностью и насыщенным оснащением.

Плюсы и минусы популярных кроссоверов

Покупателям важно понимать сильные и слабые стороны представленных моделей, чтобы лучше ориентироваться в выборе. Среди плюсов часто отмечают широкий выбор комплектаций, адаптацию под российские условия, доступность сервисного обслуживания и разнообразие вариантов мощностей. Среди минусов — ограниченность выбора коробок передач у некоторых моделей и колебания стоимости в зависимости от типа поставки, особенно актуальные для автомобилей, ввезённых по схеме параллельного импорта.

Советы по выбору кроссовера

Выбирая кроссовер, стоит учитывать несколько важных критериев.

Первое — тип привода: для города достаточно переднего, а для частых поездок за город лучше рассматривать полный привод. Второе — тип коробки: робот подойдёт для тех, кто хочет плавность и динамику, механика — для водителей, ценящих контроль. Третье — комплектация: важно оценивать не только цену, но и полезность опций, таких как камеры кругового обзора, системы помощи водителю и адаптивный круиз-контроль. Четвёртое — затраты на обслуживание: лучше изучить стоимость ТО, доступность запчастей и гарантийные условия.

Популярные вопросы о кроссоверах

1. Что лучше выбрать — передний или полный привод?

Для городских дорог достаточно переднего привода. Полный привод выгоден тем, кто часто ездит по трассам, грунтовым дорогам или в регионах с суровыми зимами.

2. Сколько стоят самые доступные кроссоверы?

В 2025 году цены на бюджетные SUV начинаются примерно от двух миллионов рублей, особенно если речь идёт о моделях с механической коробкой и базовыми комплектациями.

3. На что обратить внимание при выборе коробки передач?

Робот и вариатор обеспечивают комфорт и плавность хода, механика снижает стоимость и улучшает контроль, а классический автомат обеспечивает предсказуемость и долговечность.