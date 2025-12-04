На рынке кроссоверов — переворот: малоизвестная марка заняла сразу две призовые позиции

Tenet ворвался в топ-3 продаж кроссоверов ноября

Ноябрьский рейтинг продаж кроссоверов снова доказал: автомобильный рынок способен меняться молниеносно. Тишина среди лидеров продлилась недолго — новый игрок занял две позиции в тройке сильнейших и заставил конкурентов потесниться. На фоне такой динамики даже привычные фавориты выглядят иначе. Об этом сообщает Российская Газета.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кроссовер Tenet T7

Как изменился рынок и почему ноябрь стал переломным

Осенью многие ожидали спокойного продолжения тенденций, сложившихся в первой половине года. Однако ноябрь обернулся настоящей перестройкой расстановки сил. Интерес к кроссоверам остаётся стабильно высоким, но предпочтения покупателей смещаются в пользу моделей, предлагающих больше оснащения, современный дизайн и привлекательную цену.

Возросшая конкуренция между брендами заметна по тому, как быстро меняются позиции в рейтинге. У потребителей появляется больше вариантов в разных ценовых сегментах, а это означает, что выбор происходит не по привычке, а по сравнению характеристик. На фоне растущего ассортимента особым вниманием пользуются марки, способные предложить хорошую комплектацию при умеренной стоимости владения. Именно это сочетание и стало решающим фактором ноября.

При этом первое место по-прежнему остаётся за стабильным фаворитом — Haval Jolion. Его продажи выросли до 6258 машин, что уверенно закрепило модель на вершине рейтинга. Эта машина давно стала примером сочетания доступности и практичности, что помогает ей удерживать позицию даже при появлении ярких новичков.

Tenet: как бренд-новичок захватил сразу две позиции

Настоящим событием ноября стал стремительный взлёт бренда Tenet. Его появление на рынке ещё весной многие называли экспериментом, но результаты говорят сами за себя. На вторую строку рейтинга вышел Tenet T4 — кроссовер, который выбрали 4535 покупателей. Для модели, недавно начавшей официальные продажи, это серьёзное достижение.

Третье место занял Tenet T7, собравший 4485 проданных автомобилей. Получившийся "дубль" внутри топ-3 позволил бренду занять уникальное положение: двух новичков сразу разместили рядом с давним лидером сегмента. Такие результаты вызывают большой интерес у аналитиков и заставляют конкурентов внимательно следить за стратегией марки.

Взрывной рост продаж объясняют сочетанием насыщенных комплектаций, доступной стоимости и активного продвижения. Покупатели проявили большой интерес к обновлённым технологиям, современному дизайну и обширному набору электронных систем. Несложно предположить, что в ближайшие месяцы конкуренция в верхней части рейтинга станет ещё плотнее.

Кто потерял позиции: последствия для Geely и других брендов

Появление Tenet заметно повлияло на расстановку сил. Больше всего пострадал Geely Monjaro. В октябре он занимал второе место, но теперь оказался на четвёртом, уступив обеим моделям новичка. Продажи "Монджаро" в ноябре составили 4121 автомобиль, что остаётся достойным результатом, однако влияние соперников стало очевидным.

Пятое место занял Haval M6 — ещё один пример уверенной модели, которую выбрали 3660 покупателей. В условиях растущей конкуренции бренд сохранил часть своего преимущества, поскольку многие владельцы ценят сочетание функциональности и традиционного для "Хавейла" подхода к оснащению.

Шестую и седьмую строчки удерживают модели белорусской марки Belgee: X70 (3578 автомобилей) и X50 (3459 автомобилей). Рост интереса к этим кроссоверам объясняется стабильной сборкой, выгодным соотношением цены и комплектаций, а также расширением дилерской сети.

Замыкает восьмёрку Lada Niva Legend — старейший участник рейтинга, который продолжает привлекать аудиторию благодаря простоте конструкции и высокой проходимости. В ноябре модель разошлась тиражом 3039 шт., что подтверждает её устойчивое положение даже на фоне массового укрепления китайских брендов.

Сравнение лидеров: чем выделяются модели в ноябре

Чтобы понять причины перестановок в рейтинге, важно сравнить логичные критерии выбора покупателей.

Haval Jolion остаётся лидером благодаря репутации, стабильности и узнаваемости. Он сочетает умеренную цену, известную надёжность и хорошо сбалансированную комплектацию.

Tenet T4 и T7 сделали рывок за счёт современного оснащения, яркого дизайна и цены, которая позволяет конкурировать даже с более опытными брендами. Для многих покупателей именно сочетание новизны и функциональности оказалось решающим фактором.

Geely Monjaro предлагает премиальный подход к внутреннему оснащению и комфорту, но в ноябре уступил конкурентам по соотношению стоимости и предлагаемого уровня технологий.

Belgee X70 и X50 занимают нишу практичных автомобилей с доступной ценой, что делает их привлекательными для широкого круга владельцев.

Lada Niva Legend удерживается в рейтинге за счёт уникальной проходимости и экономичности эксплуатации, что продолжает привлекать сторонников классического формата внедорожника.

Советы для тех, кто выбирает кроссовер

Сравнивайте оснащение, а не только цену: многие модели предлагают богатый набор функций даже в базовых версиях. Обращайте внимание на реальные отзывы владельцев — это помогает понять качество сборки и удобство эксплуатации. Оценивайте затраты на обслуживание: у разных брендов они могут значительно отличаться. Не игнорируйте тест-драйв — динамика и комфорт становятся очевидны только за рулём. Если модель-новичок выглядит привлекательно, изучите условия гарантии и доступность сервисных центров.

Популярные вопросы о рейтинге кроссоверов ноября

Почему Tenet так быстро поднялся в топ?

Причина в сочетании современного оснащения, активного продвижения и конкурентной стоимости, что привлекло большой поток покупателей.

Означает ли падение Geely Monjaro потерю популярности?

Не обязательно. Продажи остаются высокими, но в ноябре интерес сместился в пользу новых предложений.

Сохраняет ли Haval Jolion лидерство уверенно?

Да. Модель демонстрирует стабильность, что подтверждают сильные продажи и положительная динамика.

Почему Belgee занимает сразу две позиции?

Марка усилила присутствие на рынке и предложила доступные кроссоверы с хорошим уровнем оснащения.