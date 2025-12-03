Цена ниже, но последствия — тяжелее: чем опасна покупка авто после серьезного ДТП

Восстановленные после аварий авто несут риск для жизни — автоэксперт Ладушкин

Покупка автомобиля, восстановленного после тяжелого ДТП, может быть связана с серьезными рисками для безопасности. Об этом в беседе с Pravda.Ru предупредил руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Попавшая в ДТП женщина говорит по телефону

По словам эксперта, главная опасность таких автомобилей заключается в том, что многие из них восстанавливаются с нарушениями технологий. При повреждении силовых элементов кузова или срабатывании подушек безопасности требуется сложный и дорогостоящий ремонт, который часто выполняется некачественно. Это делает машину потенциально опасной при повторных авариях.

"Автомобили, восстановленные после серьезного ДТП, стоит покупать с особой осторожностью. Если при аварии были повреждены силовые конструкции или сработали подушки безопасности и преднатяжители ремней, восстановление должно проводиться строго по технологии завода. В противном случае при следующем ДТП такая машина может не защитить водителя и пассажиров", — отметил Ладушкин.

Он добавил, что стоимость качественного ремонта после тяжелого столкновения часто сравнима с ценой аналогичного автомобиля без повреждений, поэтому такие машины нередко восстанавливаются экономно и попадают на вторичный рынок под видом "легко битых".

"Нередко продавцы маскируют масштаб повреждений, представляя автомобиль как пострадавший в незначительном ДТП. В результате покупатель получает транспорт, не соответствующий заявленному состоянию. Это не только финансовый риск, но и угроза безопасности на дороге", — пояснил эксперт.

Ладушкин подчеркнул, что если факт серьезного ДТП становится известен уже после покупки, необходимо потребовать возврат денег у продавца. При отказе вернуть средства стоит обратиться в суд и доказать, что покупатель был введен в заблуждение относительно состояния машины.