Новый глава Jaguar Land Rover начал с громкой отставки: почему автор облика Range Rover и Defender ушёл

Главный дизайнер Jaguar Land Rover Джерри Макговерн покинул компанию-руководство

Из компании Jaguar Land Rover (JLR) ушёл её главный дизайнер Джерри Макговерн — человек, определявший стиль и визуальную философию брендов более двух десятилетий. Именно он стоял за созданием внешнего облика таких моделей, как Land Rover Defender, Range Rover, Range Rover Evoque, а также за редизайном Jaguar. Решение об увольнении принято новым главой Jaguar Land Rover Group П. Б. Бараджем, сменившим Адриана Марделла. Об этом сообщает Autocar.

Фото: Jaguar is licensed under public domain Jaguar Type 00

Конец эпохи дизайна Макговерна

Джерри Макговерн пришёл в Land Rover в 2000-е годы и фактически перезапустил визуальную идентичность марки. Благодаря его подходу внедорожники бренда стали узнаваемыми и получили премиальное звучание, сохранив при этом функциональность. Именно Макговерн сформировал философию "современного британского люкса", которой следовали все модели Range Rover.

Он курировал дизайн сразу нескольких поколений автомобилей, включая последнюю версию Defender, которая стала символом нового курса Land Rover — сочетания классических пропорций и передовых технологий. За время его работы компания превратила утилитарный бренд в глобального игрока премиум-сегмента.

"Дизайн должен быть смелым, но честным. Настоящая роскошь — это простота, доведённая до совершенства", — говорил Джерри Макговерн в одном из интервью.

Решение нового руководства Jaguar Land Rover Group

По данным инсайдеров, инициатором кадровых перестановок стал П. Б. Барадж, недавно возглавивший Jaguar Land Rover Group. Новый руководитель стремится укрепить управленческую вертикаль и усилить контроль над процессами разработки, включая дизайн и стратегическое позиционирование брендов.

Внутри компании считают, что уход Макговерна — часть более широкой реструктуризации, направленной на консолидацию дизайна и технологий под единым стратегическим управлением. Такой подход должен упростить переход к следующему этапу — полной электрификации модельного ряда Jaguar и Land Rover.

"Компания вступает в новую фазу. Необходимо объединить визуальные и инженерные направления, чтобы ускорить трансформацию бренда", — отмечается в сообщении JLR Group.

Причины и контекст

Инсайдеры утверждают, что одной из причин разногласий стала критика последних дизайнерских решений — в частности, ребрендинга Jaguar и концепта Type 00, представленного в 2024 году. Эти проекты вызвали неоднозначную реакцию не только в профессиональном сообществе, но и среди топ-менеджеров компании.

Руководство посчитало, что для обновления бренда Jaguar необходимо новое видение, более технологичное и ориентированное на рынок электромобилей. В результате было принято решение сменить руководителя дизайнерского направления, чтобы освежить креативную стратегию.

"Jaguar должен заново обрести индивидуальность в мире электромобилей. Это требует новых подходов к дизайну и брендингу", — прокомментировал один из источников внутри компании.

Наследие и вклад Макговерна

За более чем двадцатилетнюю карьеру в Jaguar Land Rover Джерри Макговерн сумел создать визуальный язык, который стал эталоном для британского автодизайна. Его работы отмечались множеством наград, включая Royal Designer for Industry, и оказывали влияние на всю индустрию.

Он внедрил минимализм, лаконичные формы и гармонию пропорций, сделав автомобили Land Rover узнаваемыми во всём мире. Именно под его руководством Range Rover стал символом современного люкса, а Defender — технологичным наследником легенды.

Многие эксперты считают, что Макговерн оставил JLR в момент, когда компания стоит на пороге новой эпохи — перехода к полностью электрическому модельному ряду. Его уход может стать поворотным моментом для всей дизайнерской философии бренда.

Что ждёт дизайн JLR дальше

Пока компания не объявила имя нового главного дизайнера, однако аналитики предполагают, что акцент будет сделан на интеграцию цифровых решений и унификацию стиля между Jaguar и Land Rover. Основная цель — сохранить премиальность, но придать ей современный технологичный облик.

Важным направлением станет электрификация: Jaguar к 2026 году планирует полностью перейти на производство электромобилей, а Land Rover — выпустить несколько моделей на электротяге. Для этого требуется новое дизайнерское мышление, ориентированное на аэродинамику, устойчивые материалы и цифровой интерфейс пользователя.

"Новый дизайн Jaguar должен быть не просто красивым — он обязан стать отражением прогресса", — отмечают представители индустрии.

Сравнение подходов: Макговерн и возможный преемник

Джерри Макговерн:

ориентация на премиальный минимализм и пропорции;

сохранение исторического ДНК моделей;

акцент на эмоциональной составляющей и визуальной силе.

Будущее направление JLR:

интеграция цифровых платформ и экодизайна;

унификация визуального языка между брендами;

оптимизация форм под требования электромобилей и аэродинамики.

Это противостояние философий отражает текущие тенденции автопрома: если раньше важнее был характер и стиль, то теперь — эффективность, технологичность и соответствие "зелёной" повестке.

Плюсы и минусы кадрового решения

Плюсы:

возможность обновить креативную стратегию брендов;

ускорение перехода к новому поколению электромобилей;

привлечение новых дизайнерских талантов.

Минусы:

риск потери узнаваемого фирменного стиля;

возможный спад интереса поклонников к классическому облику моделей;

необходимость заново выстраивать имидж Jaguar и Land Rover.

Эксперты считают, что в краткосрочной перспективе уход Макговерна может вызвать неопределённость, но в долгосрочной — откроет компании путь к новой идентичности.

Советы по сохранению дизайнерского наследия JLR

Сохранить ключевые элементы визуального кода — пропорции, формы решётки радиатора и линии кузова. Поддерживать преемственность между поколениями моделей. Внедрять инновации постепенно, не разрушая узнаваемость бренда. Использовать цифровое моделирование для точной передачи фирменного стиля в новых электромобилях.

Популярные вопросы об уходе Джерри Макговерна

Кто уволил Джерри Макговерна?

Решение принял новый глава Jaguar Land Rover Group П. Б. Барадж, сменивший Адриана Марделла.

Почему дизайнер покинул компанию?

Причиной стали разногласия по поводу стратегии бренда и критика последних проектов — ребрендинга Jaguar и концепта Type 00.

Какую роль Макговерн сыграл в развитии Land Rover?

Он определил облик моделей Defender, Range Rover и Evoque, создав визуальную основу современного стиля марки.

Кто займёт его место?

Официально преемник не объявлен, но ожидается назначение дизайнера с опытом в области электромобильных платформ.

Как уход повлияет на Jaguar и Land Rover?

Краткосрочно — возможна пауза в утверждении новых проектов, долгосрочно — переход к новому дизайну и усиление цифровизации.