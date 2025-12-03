Российские электрокары ускоряются: российский бренд обновил линейку и нацелился на массовый рынок

Моторинвест увеличит выпуск электромобилей Evolute до восьми тысяч в 2026 году

Российский производитель электромобилей "Моторинвест" объявил о планах значительно увеличить выпуск автомобилей под брендом Evolute. Компания намерена собрать около 3,5 тысячи электромобилей в 2025 году, а уже в 2026-м довести объём производства до 8 тысяч единиц. Рост связан с обновлением модельной линейки и расширением производственных мощностей.

Новая стратегия роста

"Моторинвест" делает ставку на последовательное развитие бренда Evolute, который с момента запуска стал одним из заметных игроков на рынке российских электромобилей. Липецкий завод постепенно переходит от малосерийного производства к промышленному масштабу. В компании уверены, что увеличение выпуска станет возможным благодаря модернизации линий и запуску новых моделей, ориентированных на массового покупателя.

Производитель отмечает, что главной задачей остаётся обеспечение стабильного качества сборки и повышение локализации комплектующих. Это позволит снизить зависимость от импорта и сделать автомобили более доступными.

"Наш план — не просто увеличить объёмы, но и вывести на рынок новые модели, которые смогут конкурировать с ведущими мировыми брендами", — говорится в сообщении "Моторинвест".

Конец эпохи Evolute i-Pro

Одновременно с планами на будущее компания объявила о завершении выпуска модели Evolute i-Pro. Этот электромобиль долгое время оставался самым доступным на российском рынке и пользовался стабильным спросом благодаря сочетанию цены и надёжности.

Однако производитель решил сосредоточиться на новых проектах, которые будут отличаться более современным дизайном, улучшенной батареей и расширенными возможностями в части цифровых технологий.

"Evolute i-Pro сыграл важную роль в становлении бренда, но пришло время двигаться дальше", — отмечают представители компании.

Завершение выпуска не означает уход модели с дорог: уже проданные автомобили продолжат получать сервисное обслуживание и программные обновления.

Обновление модельного ряда

С 2026 года "Моторинвест" планирует вывести на рынок несколько новых моделей Evolute, включая кроссовер и компактный седан. Ожидается, что автомобили будут оснащены усовершенствованными батареями отечественного производства, а также новыми мультимедийными системами с поддержкой обновлений "по воздуху".

В компании рассматривают вариант сотрудничества с зарубежными партнёрами в области поставок компонентов и технологий, чтобы ускорить внедрение инноваций в производство.

Новые модели будут разрабатываться с учётом особенностей российского климата — улучшенная теплоизоляция, более эффективные системы подогрева аккумуляторов и увеличенная дальность хода в холодное время года.

Производственная база и локализация

Завод в Липецке остаётся ключевым активом "Моторинвеста". В последние годы предприятие активно расширяет производственные площади и осваивает новые линии для сборки кузовов и шасси. Особое внимание уделяется внедрению автоматизации и цифрового контроля качества.

В 2026 году планируется запуск нового участка сварки и покраски, что позволит увеличить выпуск без потери темпов и повысить точность сборки. Также ожидается рост числа поставщиков российских комплектующих — прежде всего аккумуляторных модулей и систем управления электродвигателями.

"Мы видим большой потенциал в развитии локальных цепочек поставок. Это снизит издержки и укрепит независимость российского автопрома", — сообщил представитель завода.

Сравнение с прежними моделями Evolute

Для понимания значимости предстоящих изменений стоит сравнить старые и новые модели бренда.

Evolute i-Pro (до 2025 года):

дальность хода — около 400 км;

мощность — 163 л. с.;

батарея — 53 кВт⋅ч;

цена — одна из самых доступных среди электромобилей в России.

Новые модели Evolute (с 2026 года):

увеличенная дальность хода — до 500 км;

мощность — до 200 л. с.;

батарея отечественного производства;

улучшенные мультимедиа и системы безопасности.

Такое обновление должно помочь бренду укрепить позиции на внутреннем рынке и привлечь новых покупателей, которые раньше рассматривали зарубежные марки.

Плюсы и минусы новой стратегии

Плюсы:

рост производства с 3,5 до 8 тысяч автомобилей;

создание рабочих мест и развитие локализации;

обновление модельной линейки с современными характеристиками;

укрепление бренда Evolute на российском рынке.

Минусы:

риски, связанные с поставками комплектующих;

необходимость крупных инвестиций в модернизацию;

неопределённость с экспортными поставками из-за санкций.

Тем не менее, аналитики отмечают, что стратегия "Моторинвеста" выглядит логичной: внутренний спрос на электромобили растёт, а конкуренция среди отечественных производителей пока невысока.

Советы по выбору электромобиля Evolute

Если важна доступность и простота эксплуатации, стоит рассмотреть оставшиеся на рынке экземпляры i-Pro — они хорошо зарекомендовали себя. Для тех, кто хочет максимальную дальность и современные технологии, лучше дождаться новых моделей 2026 года. При выборе комплектации обращайте внимание на наличие функции подогрева батареи — она особенно полезна в регионах с холодными зимами. Покупателям стоит уточнять возможности гарантийного обслуживания и обновлений ПО — у новых моделей это направление будет развиваться активнее.

Популярные вопросы о производстве Evolute

Сколько электромобилей выпустит "Моторинвест" в 2026 году?

Планируется производство около 8 тысяч машин, что более чем вдвое превышает объёмы 2025 года.

Почему прекращён выпуск Evolute i-Pro?

Модель устарела и уступила место новому поколению автомобилей бренда, созданных с учётом современных стандартов.

Какие модели появятся в 2026 году?

Ожидается запуск новых кроссоверов и седанов с увеличенной дальностью хода и отечественными батареями.

Где собираются автомобили Evolute?

Все машины производятся на заводе "Моторинвест" в Липецке, где активно расширяется производственная база.

Как изменится стоимость новых моделей?

Цены пока не объявлены, но производитель обещает сохранить конкурентный уровень, делая акцент на энергоэффективности и технологичности.