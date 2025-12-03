Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Восстановленные после аварий авто несут риск для жизни — автоэксперт Ладушкин
Койотов с чесоткой ошибочно принимают за чупакабру — National Geographic
Дочери шефа Ивлева потребовался психолог после развода родителей
Тетюши сохранили купеческую застройку и панорамы Волги — Вы ушли с маршрута
Луковый маринад стал универсальной добавкой к мясу и рыбе — Sousec.ru
Коллаген полезен для соединительных тканей организма — диетолог Гончарова
Вот так хобби превращается в прибыльный бизнес — эксперт Хуруджи
Глава СПЧ Валерий Фадеев выступил против цензурирования фильмов
Актёр Михаил Ефремов обнаружил тело бывшей жены Ксении Качалиной

Российские электрокары ускоряются: российский бренд обновил линейку и нацелился на массовый рынок

Моторинвест увеличит выпуск электромобилей Evolute до восьми тысяч в 2026 году
Авто

Российский производитель электромобилей "Моторинвест" объявил о планах значительно увеличить выпуск автомобилей под брендом Evolute. Компания намерена собрать около 3,5 тысячи электромобилей в 2025 году, а уже в 2026-м довести объём производства до 8 тысяч единиц. Рост связан с обновлением модельной линейки и расширением производственных мощностей.

Evolute i-Space
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Evolute i-Space

Новая стратегия роста

"Моторинвест" делает ставку на последовательное развитие бренда Evolute, который с момента запуска стал одним из заметных игроков на рынке российских электромобилей. Липецкий завод постепенно переходит от малосерийного производства к промышленному масштабу. В компании уверены, что увеличение выпуска станет возможным благодаря модернизации линий и запуску новых моделей, ориентированных на массового покупателя.

Производитель отмечает, что главной задачей остаётся обеспечение стабильного качества сборки и повышение локализации комплектующих. Это позволит снизить зависимость от импорта и сделать автомобили более доступными.

"Наш план — не просто увеличить объёмы, но и вывести на рынок новые модели, которые смогут конкурировать с ведущими мировыми брендами", — говорится в сообщении "Моторинвест".

Конец эпохи Evolute i-Pro

Одновременно с планами на будущее компания объявила о завершении выпуска модели Evolute i-Pro. Этот электромобиль долгое время оставался самым доступным на российском рынке и пользовался стабильным спросом благодаря сочетанию цены и надёжности.

Однако производитель решил сосредоточиться на новых проектах, которые будут отличаться более современным дизайном, улучшенной батареей и расширенными возможностями в части цифровых технологий.

"Evolute i-Pro сыграл важную роль в становлении бренда, но пришло время двигаться дальше", — отмечают представители компании.

Завершение выпуска не означает уход модели с дорог: уже проданные автомобили продолжат получать сервисное обслуживание и программные обновления.

Обновление модельного ряда

С 2026 года "Моторинвест" планирует вывести на рынок несколько новых моделей Evolute, включая кроссовер и компактный седан. Ожидается, что автомобили будут оснащены усовершенствованными батареями отечественного производства, а также новыми мультимедийными системами с поддержкой обновлений "по воздуху".

В компании рассматривают вариант сотрудничества с зарубежными партнёрами в области поставок компонентов и технологий, чтобы ускорить внедрение инноваций в производство.

Новые модели будут разрабатываться с учётом особенностей российского климата — улучшенная теплоизоляция, более эффективные системы подогрева аккумуляторов и увеличенная дальность хода в холодное время года.

Производственная база и локализация

Завод в Липецке остаётся ключевым активом "Моторинвеста". В последние годы предприятие активно расширяет производственные площади и осваивает новые линии для сборки кузовов и шасси. Особое внимание уделяется внедрению автоматизации и цифрового контроля качества.

В 2026 году планируется запуск нового участка сварки и покраски, что позволит увеличить выпуск без потери темпов и повысить точность сборки. Также ожидается рост числа поставщиков российских комплектующих — прежде всего аккумуляторных модулей и систем управления электродвигателями.

"Мы видим большой потенциал в развитии локальных цепочек поставок. Это снизит издержки и укрепит независимость российского автопрома", — сообщил представитель завода.

Сравнение с прежними моделями Evolute

Для понимания значимости предстоящих изменений стоит сравнить старые и новые модели бренда.

Evolute i-Pro (до 2025 года):

  • дальность хода — около 400 км;

  • мощность — 163 л. с.;

  • батарея — 53 кВт⋅ч;

  • цена — одна из самых доступных среди электромобилей в России.

Новые модели Evolute (с 2026 года):

  • увеличенная дальность хода — до 500 км;

  • мощность — до 200 л. с.;

  • батарея отечественного производства;

  • улучшенные мультимедиа и системы безопасности.

Такое обновление должно помочь бренду укрепить позиции на внутреннем рынке и привлечь новых покупателей, которые раньше рассматривали зарубежные марки.

Плюсы и минусы новой стратегии

Плюсы:

  • рост производства с 3,5 до 8 тысяч автомобилей;

  • создание рабочих мест и развитие локализации;

  • обновление модельной линейки с современными характеристиками;

  • укрепление бренда Evolute на российском рынке.

Минусы:

  • риски, связанные с поставками комплектующих;

  • необходимость крупных инвестиций в модернизацию;

  • неопределённость с экспортными поставками из-за санкций.

Тем не менее, аналитики отмечают, что стратегия "Моторинвеста" выглядит логичной: внутренний спрос на электромобили растёт, а конкуренция среди отечественных производителей пока невысока.

Советы по выбору электромобиля Evolute

  1. Если важна доступность и простота эксплуатации, стоит рассмотреть оставшиеся на рынке экземпляры i-Pro — они хорошо зарекомендовали себя.

  2. Для тех, кто хочет максимальную дальность и современные технологии, лучше дождаться новых моделей 2026 года.

  3. При выборе комплектации обращайте внимание на наличие функции подогрева батареи — она особенно полезна в регионах с холодными зимами.

  4. Покупателям стоит уточнять возможности гарантийного обслуживания и обновлений ПО — у новых моделей это направление будет развиваться активнее.

Популярные вопросы о производстве Evolute

Сколько электромобилей выпустит "Моторинвест" в 2026 году?
Планируется производство около 8 тысяч машин, что более чем вдвое превышает объёмы 2025 года.

Почему прекращён выпуск Evolute i-Pro?
Модель устарела и уступила место новому поколению автомобилей бренда, созданных с учётом современных стандартов.

Какие модели появятся в 2026 году?
Ожидается запуск новых кроссоверов и седанов с увеличенной дальностью хода и отечественными батареями.

Где собираются автомобили Evolute?
Все машины производятся на заводе "Моторинвест" в Липецке, где активно расширяется производственная база.

Как изменится стоимость новых моделей?
Цены пока не объявлены, но производитель обещает сохранить конкурентный уровень, делая акцент на энергоэффективности и технологичности.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Бизнес
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Владельцам сбережений положена компенсация за советские вклады — член МАЮ Безмаленко
Экономика и бизнес
Владельцам сбережений положена компенсация за советские вклады — член МАЮ Безмаленко
Алюминиевые блоки цилиндров теряют жёсткость при износе — специалисты
Авто
Алюминиевые блоки цилиндров теряют жёсткость при износе — специалисты
Популярное
Сначала украсят сад, а потом погубят: 6 декоративных деревьев, которые лучше не впускать на участок

Некоторые декоративные деревья могут стать угрозой для сада: они разрастаются, вытесняют местные виды и усложняют уход. Какие растения лучше не сажать.

Лох зонтичный формирует плотные заросли и вытесняет растения
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Германские бизнесмены считают, что экономика страны перешла в состояние свободного падения
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Высокоэнергетические частицы ускоряют мутации ДНК — радиобиологи Игорь Буккер Торопиться в переговорах с Трампом значит проиграть — уроки истории Любовь Степушова Спрос на новостройки снижается после отмены льгот Валерия Жемчугова
Рай для тех, кто не любит копаться в земле: 4 кустарника, которые цветут сами по себе
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Зарубина не стала осуждать: она предложила Долиной путь, о котором почти никто не говорил вслух
Зарубина не стала осуждать: она предложила Долиной путь, о котором почти никто не говорил вслух
Последние материалы
Инъекция клеевой смолы устраняет пустоты под плиткой
Австралия лидирует в производстве баррамунди — CPG
Фармкомпании требуют от ЕС поскорее заключить с США сделку по ценам
Безвиз с Китаем увеличит туристический поток и нагрузку на регионы — Кирилл Котков
Трек рэпера Джигана "Худи" удостоился Бриллиантового диска
Йога снижает болевой синдром при сколиозе по данным врача ЛФК Конаковой
Первая карта в Библии появилась в 1525 году — историк Натан Макдональд
Израильско-палестинский конфликт поддерживают внешние силы — политолог Юрий Бочаров
Иммунитет формируется при контактах с людьми — врач Болибок
Халва придаёт латте плотную молочную текстуру без сиропов — Russian Barista
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.