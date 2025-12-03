Китай наступает — Ford спасается саморазбором: признание, которое потрясло автопром

Джим Фарли заявил о технологическом отставании Ford на двадцать пять лет

Генеральный директор Ford Джим Фарли заявил, что главным вызовом для американского автопроизводителя сегодня остаются китайские компании. По его словам, именно они формируют стандарты эффективности, технологий и скорости обновлений, с которыми Ford пока не может конкурировать. Фарли подчеркнул: игнорировать Китай значит потерять шанс на будущее. Об этом сообщает Financial Times.

Китайский рынок как фактор выживания

Фарли отметил, что Ford не может позволить себе "пропустить Китай". По его мнению, именно китайские автопроизводители сегодня диктуют темпы развития электромобильного рынка, задавая новую планку технологичности и стоимости.

Менеджмент компании внимательно изучает конкурентов: топ-руководители Ford ездят на китайских электромобилях, чтобы на практике понять, в чём их сила. Это часть стратегии "обратного инжиниринга" — компания анализирует подходы к производству, цифровым системам и пользовательскому опыту, чтобы адаптировать лучшие практики.

"Мы не можем позволить себе скучать по Китаю. Нужно учиться у тех, кто идёт впереди", — заявил Джим Фарли в ходе отраслевой конференции.

Системные проблемы внутри компании

Руководитель Ford признал, что технологическая база компании нуждается в глубокой модернизации. По его словам, IT-инфраструктура, системы автоматизированного проектирования (САПР) и логистические процессы отстают примерно на 25 лет от современных стандартов.

Такая откровенность — редкость для лидеров автопрома. Однако Фарли считает, что без пересмотра подходов и ускоренной цифровизации Ford не сможет конкурировать с китайскими брендами вроде BYD, Geely, NIO и XPeng.

"Чтобы побеждать, нужно действовать быстрее, мыслить шире и ломать старые схемы. Без этого мы не справимся с темпом BYD", — подчеркнул глава Ford.

Среди приоритетных направлений — автоматизация производственных цепочек, внедрение систем искусственного интеллекта в проектирование и оптимизация поставок. Компания активно инвестирует в новые инженерные центры и цифровые платформы для управления сборкой автомобилей.

Китайские конкуренты: угроза или ориентир

Китайские бренды, особенно BYD, за последние годы превратились из локальных производителей в глобальных игроков. Их успех связан с вертикальной интеграцией — собственным производством аккумуляторов, электроники и программного обеспечения. Это снижает себестоимость и ускоряет выпуск новых моделей.

Для Ford такая скорость пока недостижима. В компании признают: китайцы научились запускать новые модели вдвое быстрее, чем традиционные автопроизводители США или Европы. Кроме того, китайские компании делают ставку на экосистемный подход: электромобиль рассматривается не просто как транспорт, а как часть цифровой инфраструктуры — с собственными приложениями, обновлениями "по воздуху" и сервисами подписки.

"В Китае инновации происходят не раз в год, а каждую неделю", — отметил Фарли, комментируя темпы развития местного рынка.

Попытка ускориться: стратегия обновления Ford

В ответ на растущее давление Ford начал внутреннюю трансформацию. Компания усилила подразделение Model e, ответственное за разработку электромобилей и цифровых технологий. Основная цель — сократить время проектирования автомобилей, упростить архитектуру платформ и повысить эффективность сборки.

Кроме того, Ford намерен перенять опыт китайских коллег в области работы с программным обеспечением. Речь идёт о создании единой цифровой среды, объединяющей проектирование, тестирование и производственные процессы. Это позволит инженерам быстрее внедрять обновления и сократить цикл вывода продукта на рынок.

Одним из приоритетных направлений остаётся улучшение пользовательского опыта. Китайские электромобили завоевали популярность благодаря интуитивным интерфейсам, гибким настройкам мультимедиа и постоянным OTA-обновлениям. Ford планирует интегрировать аналогичные возможности в свои модели, чтобы сделать их более конкурентоспособными в цифровом сегменте.

Сравнение Ford и BYD: две философии развития

Для наглядности стоит сравнить подходы двух компаний, которые сегодня символизируют разные пути развития автопрома.

1. Технологическая база:

BYD контролирует производство ключевых компонентов, включая аккумуляторы и чипы. Ford, напротив, до сих пор зависит от поставщиков и часто сталкивается с перебоями цепочек поставок.

2. Скорость инноваций:

Китайцы внедряют новые технологии каждые 6-8 месяцев, в то время как Ford обновляет линейку моделей в среднем раз в два года.

3. Цифровая культура:

BYD строит экосистему вокруг автомобиля — от мобильных приложений до умных домов. Ford только переходит к этой модели, стремясь сделать свои электромобили центром "умной жизни" водителя.

4. Цена и позиционирование:

BYD предлагает широкий диапазон цен, делая электромобили доступными для разных сегментов. Ford остаётся в более дорогой нише, где конкуренция с Tesla и китайцами становится всё сложнее.

Плюсы и минусы подхода Ford

Несмотря на трудности, стратегия компании имеет сильные стороны.

Плюсы:

Признание собственных проблем и готовность к переменам;

Сильная инженерная школа и опыт в производстве;

Инвестиции в цифровизацию и электрификацию;

Наличие узнаваемого бренда и лояльной аудитории.

Минусы:

Сложная корпоративная структура и медленные процессы;

Отставание в области софта и аналитики;

Высокие затраты на производство по сравнению с Китаем;

Недостаточная гибкость в управлении поставками.

Ford пытается компенсировать эти недостатки активными партнёрствами и привлечением IT-специалистов из технологических компаний. В компании уверены, что обновлённая стратегия позволит вернуть лидерство к 2030 году.

Советы по адаптации к новым реалиям

Акцентировать внимание на разработке собственной программной платформы для электромобилей. Сократить цепочки поставок за счёт локализации ключевых компонентов. Повысить эффективность за счёт внедрения искусственного интеллекта в проектирование. Развивать молодёжные модели сотрудничества с китайскими партнёрами, включая обмен инженерными решениями. Продвигать культуру скорости и экспериментов внутри компании.

Популярные вопросы о Ford и китайских конкурентах

Почему Китай стал главным вызовом для Ford?

Потому что китайские бренды предлагают качественные электромобили быстрее и дешевле, чем западные производители.

Как Ford реагирует на вызовы BYD?

Компания модернизирует IT-системы, улучшает логистику и инвестирует в цифровизацию.

Что именно признал Джим Фарли?

Он заявил, что IT и инженерные системы Ford отстают примерно на 25 лет и требуют полного обновления.

Ездят ли топ-менеджеры Ford на китайских электромобилях?

Да, чтобы понять конкурентные преимущества китайских моделей, они используют их в личных тестах.

Есть ли у Ford шанс догнать BYD?

По мнению аналитиков, при сохранении темпов реформ компания может сократить отставание к концу десятилетия.